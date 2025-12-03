Reklama

Kobiety w średnim wieku powinny uważać na stawy bardziej niż mężczyźni. Oto, co odkryto

Kobiety, zwłaszcza te po czterdziestce, powinny szczególnie zatroszczyć się o zdrowie swoich stawów poprzez regularne wizyty u lekarza i odpowiednie ćwiczenia siłowe. Jedno z najszerzej zakrojonych badań nad tym zagadnieniem rzuca nowe światło na podatność kobiet na kontuzje tego rodzaju.

Publikacja: 03.12.2025 16:08

Naukowcy uważają, że kobiety w średnim i starszym wieku są bardziej podatne na urazy, które mogą w dalszych latach skutkować zwyrodnieniami stawów.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Większość dotychczasowych badań medycznych – również tych dotyczących zdrowia kości i stawów – koncentrowała się na pacjentach płci męskiej. To się stopniowo zmienia, co pozwala naukowcom zauważyć wiele istotnych różnic między kobietami i mężczyznami, również w kwestii ryzyka wystąpienia rozmaitych urazów.

Kobiety po 40. roku życia są bardziej podatne na kontuzje stawów niż mężczyźni

Kolejnym dowodem na to, że w omawianym temacie istnieją interesujące różnice, są wyniki nowego badania. Jego autorami są amerykańscy naukowcy z Johns Hopkins Hospital w Baltimore w stanie Maryland. Wyniki badania opublikowano na stronie organizacji Radiological Society of North America.

Eksperci wzięli na warsztat wyniki rutynowych badań metodą rezonansu magnetycznego, które przeprowadzono w gronie 13 549 pacjentek i pacjentów skarżących się na bóle w kolanach. Dane, które zebrano w latach 2019-2024, pochodzą z czterech ambulatoriów radiologicznych powiązanych z Johns Hopkins Hospital.

Na podstawie wyników badań wyszczególniono kilka różnych kontuzji. Były to między innymi zerwania lub uszkodzenia łąkotek przyśrodkowych i bocznych, więzadła krzyżowego przedniego, więzadła krzyżowego tylnego i więzadła pobocznego przyśrodkowego, a także zwichnięcia rzepki.

Badacze apelują, aby kobiety zadbały o swoje kolana

Z poczynionych obserwacji i analiz wynika, że mężczyźni ogólnie częściej doświadczali zerwań więzadła, również w połączeniu z zerwaniem łąkotki. Autorzy raportu zauważają jednocześnie, że uszkodzenia łąkotki i więzadła pobocznego przyśrodkowego występowały częściej u mężczyzn poniżej 40. roku życia, a także u kobiet po czterdziestce.

Zdaniem ekspertów prawidłowość ta świadczy o tym, że kobiety w średnim i starszym wieku są bardziej podatne na urazy, które mogą w dalszych latach skutkować zwyrodnieniami stawów. Co za tym idzie, badania radiologiczne u starszych kobiet mogą częściej wykazywać patologie łąkotki i zapalenia stawów.

Autorzy raportu zauważyli jednocześnie, że pewne urazy występowały częściej u mężczyzn niż u kobiet. Chodzi o zerwanie samego więzadła, zerwanie więzadła z zerwaniem łąkotki przyśrodkowej, a także zerwanie więzadła z zerwaniem łąkotki bocznej.

Dotyczy to zwłaszcza grupy mężczyzn w wieku od 20. do 40. roku życia. Ta obserwacja zaskoczyła badaczy, ponieważ przeczy ona wynikom dotychczasowych badań dotyczących kontuzji występujących wskutek uprawiania sportu.

Raporty te ujawniły, że u młodych sportsmenek częściej dochodziło do zerwania więzadła krzyżowego przedniego, większe było też ryzyko wystąpienia takiego urazu. Zdaniem ekspertów różnica między ich badaniem a tymi wcześniejszymi może wynikać z tego, że tym razem skupili się oni na urazach, które wynikały nie tylko z aktywności sportowej.

Autorzy badania uważają, że jego wyniki mogą pomóc radiologom i lekarzom w sporządzaniu lepszych protokołów badania rezonansem magnetycznym, oszacowaniu ryzyka wystąpienia urazów i wreszcie w odpowiedniej interwencji w razie ich wystąpienia. Eksperci podkreślają jednocześnie, że zarówno pacjentki, jak i pacjenci nie powinni bagatelizować bólu stawów i zrzucać winy na wiek, ale postarać się o jak najszybszą wizytę u lekarza.

Źródło:
www.rsna.org

e-Wydanie
