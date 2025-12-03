Większość dotychczasowych badań medycznych – również tych dotyczących zdrowia kości i stawów – koncentrowała się na pacjentach płci męskiej. To się stopniowo zmienia, co pozwala naukowcom zauważyć wiele istotnych różnic między kobietami i mężczyznami, również w kwestii ryzyka wystąpienia rozmaitych urazów.

Kobiety po 40. roku życia są bardziej podatne na kontuzje stawów niż mężczyźni

Kolejnym dowodem na to, że w omawianym temacie istnieją interesujące różnice, są wyniki nowego badania. Jego autorami są amerykańscy naukowcy z Johns Hopkins Hospital w Baltimore w stanie Maryland. Wyniki badania opublikowano na stronie organizacji Radiological Society of North America.

Eksperci wzięli na warsztat wyniki rutynowych badań metodą rezonansu magnetycznego, które przeprowadzono w gronie 13 549 pacjentek i pacjentów skarżących się na bóle w kolanach. Dane, które zebrano w latach 2019-2024, pochodzą z czterech ambulatoriów radiologicznych powiązanych z Johns Hopkins Hospital.

Na podstawie wyników badań wyszczególniono kilka różnych kontuzji. Były to między innymi zerwania lub uszkodzenia łąkotek przyśrodkowych i bocznych, więzadła krzyżowego przedniego, więzadła krzyżowego tylnego i więzadła pobocznego przyśrodkowego, a także zwichnięcia rzepki.