Naukowcy uważają, że kobiety w średnim i starszym wieku są bardziej podatne na urazy, które mogą w dalszych latach skutkować zwyrodnieniami stawów.
Większość dotychczasowych badań medycznych – również tych dotyczących zdrowia kości i stawów – koncentrowała się na pacjentach płci męskiej. To się stopniowo zmienia, co pozwala naukowcom zauważyć wiele istotnych różnic między kobietami i mężczyznami, również w kwestii ryzyka wystąpienia rozmaitych urazów.
Kolejnym dowodem na to, że w omawianym temacie istnieją interesujące różnice, są wyniki nowego badania. Jego autorami są amerykańscy naukowcy z Johns Hopkins Hospital w Baltimore w stanie Maryland. Wyniki badania opublikowano na stronie organizacji Radiological Society of North America.
Eksperci wzięli na warsztat wyniki rutynowych badań metodą rezonansu magnetycznego, które przeprowadzono w gronie 13 549 pacjentek i pacjentów skarżących się na bóle w kolanach. Dane, które zebrano w latach 2019-2024, pochodzą z czterech ambulatoriów radiologicznych powiązanych z Johns Hopkins Hospital.
Na podstawie wyników badań wyszczególniono kilka różnych kontuzji. Były to między innymi zerwania lub uszkodzenia łąkotek przyśrodkowych i bocznych, więzadła krzyżowego przedniego, więzadła krzyżowego tylnego i więzadła pobocznego przyśrodkowego, a także zwichnięcia rzepki.
Z poczynionych obserwacji i analiz wynika, że mężczyźni ogólnie częściej doświadczali zerwań więzadła, również w połączeniu z zerwaniem łąkotki. Autorzy raportu zauważają jednocześnie, że uszkodzenia łąkotki i więzadła pobocznego przyśrodkowego występowały częściej u mężczyzn poniżej 40. roku życia, a także u kobiet po czterdziestce.
Zdaniem ekspertów prawidłowość ta świadczy o tym, że kobiety w średnim i starszym wieku są bardziej podatne na urazy, które mogą w dalszych latach skutkować zwyrodnieniami stawów. Co za tym idzie, badania radiologiczne u starszych kobiet mogą częściej wykazywać patologie łąkotki i zapalenia stawów.
Autorzy raportu zauważyli jednocześnie, że pewne urazy występowały częściej u mężczyzn niż u kobiet. Chodzi o zerwanie samego więzadła, zerwanie więzadła z zerwaniem łąkotki przyśrodkowej, a także zerwanie więzadła z zerwaniem łąkotki bocznej.
Dotyczy to zwłaszcza grupy mężczyzn w wieku od 20. do 40. roku życia. Ta obserwacja zaskoczyła badaczy, ponieważ przeczy ona wynikom dotychczasowych badań dotyczących kontuzji występujących wskutek uprawiania sportu.
Raporty te ujawniły, że u młodych sportsmenek częściej dochodziło do zerwania więzadła krzyżowego przedniego, większe było też ryzyko wystąpienia takiego urazu. Zdaniem ekspertów różnica między ich badaniem a tymi wcześniejszymi może wynikać z tego, że tym razem skupili się oni na urazach, które wynikały nie tylko z aktywności sportowej.
Autorzy badania uważają, że jego wyniki mogą pomóc radiologom i lekarzom w sporządzaniu lepszych protokołów badania rezonansem magnetycznym, oszacowaniu ryzyka wystąpienia urazów i wreszcie w odpowiedniej interwencji w razie ich wystąpienia. Eksperci podkreślają jednocześnie, że zarówno pacjentki, jak i pacjenci nie powinni bagatelizować bólu stawów i zrzucać winy na wiek, ale postarać się o jak najszybszą wizytę u lekarza.
