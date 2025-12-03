Aktualizacja: 03.12.2025 15:42 Publikacja: 03.12.2025 15:30
Badanie wykazało, że u dzieci, które wcześnie dostały smartfony i regularnie ich używały, częściej występowała depresja, otyłość i niedostateczna ilość snu.
Rodzice często mają wątpliwości, w jakim wieku pozwolić dzieciom korzystać ze smartfonów. Nowe badania potwierdzają, że lepiej wstrzymać się z zakupem co najmniej do ukończenia 12. roku życia.
Nowe badanie zostało przeprowadzone przez Amerykańską Akademię Pediatrii na dużej grupie dzieci i młodzieży. Naukowcy ze Szpitala Dziecięcego w Filadelfii, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Uniwersytetu Columbia po przeanalizowaniu danych pochodzących od ponad 10 000 nastolatków ze Stanów Zjednoczonych potwierdzili, że posiadanie smartfona może mieć negatywny wpływ na zdrowie najmłodszych.
„Wielu ekspertów apelowało do rodziców o opóźnienie momentu otrzymania pierwszego smartfona przez dzieci ze względu na możliwe szkody dla zdrowia nastolatków, ale do tej pory było niewiele dowodów empirycznych potwierdzających to zalecenie. To badanie pomaga wypełnić tę lukę, korzystając z dużej, ogólnokrajowej próby” – powiedział CNN Zdrowie dr Ran Barzilay, główny autor badania oraz psychiatra dzieci i młodzieży w Children's Hospital of Philadelphia.
Naukowcy porównali osoby, które otrzymały smartfon przed ukończeniem 12. roku życia z tymi, które posiadały go później. Badanie wykazało, że u dzieci, które wcześnie dostały smartfony i regularnie ich używały, częściej występowała depresja, otyłość i niedostateczna ilość snu. Miały o 31 proc. większe ryzyko depresji. Były o 40 proc. bardziej zagrożone otyłością i o 62 proc. bardziej narażone na brak snu. Wyniki opublikowano w czasopiśmie medycznym „Pediatrics”.
Wśród ponad 10 tys. nastolatków uczestniczących w badaniu 63,6 proc. posiadało smartfona, a średnia wieku, w którym go otrzymali, wynosiła 11 lat. Naukowcy stwierdzili, że młodsze dzieci były w większym stopniu narażone na zły sen lub otyłość niż starsi uczestnicy. Im młodsze były dzieci w momencie otrzymania pierwszego smartfona, tym gorsze wyniki zdrowotne były odnotowywane.
„Nawet nie patrzyliśmy, co dzieci robiły na telefonie. Zasadniczo zadaliśmy jedno proste pytanie: czy sam fakt posiadania własnego smartfona w tym przedziale wiekowym ma jakikolwiek związek z wynikami zdrowotnymi?” – powiedział CBS News dr Ran Barzilay ze Szpitala Dziecięcego w Filadelfii.
Naukowcy porównali także wyniki dzieci, które otrzymały smartfona w wieku do 12 lat i tych, które go nie miały na przestrzeni czasu. Badanie wykazało, że rok później te, które nie posiadały smartfonów, cieszyły się lepszym zdrowiem psychicznym niż te, które je miały.
„Uwzględniliśmy fakt, że dzieci mogły mieć inne urządzenia technologiczne, takie jak tablety czy iPady, i nie zmieniło to wyników” – powiedział dr Ran Barzilay w wywiadzie dla programu „The Daily Report” w CBS News.
Warto podkreślić, że wśród dzieci posiadających smartfony lepsze wyniki miały te z nich, które podlegały nadzorowi rodzicielskiemu i ograniczeniom co do częstotliwości i czasu korzystania z internetu.
Naukowcy dostrzegają fakt, że smartfony „mogą odgrywać konstruktywną rolę” w życiu nastolatków poprzez wzmacnianie ich więzi społecznych i pomaganie im w nauce. Zdają sobie sprawę także z tego, że część rodziców uważa je za niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa swoim dzieciom.
Na podstawie wyników badań ich autorzy sugerują jednak, że rodzice powinni postrzegać smartfony jako „istotny czynnik wpływający na zdrowie nastolatków” i podchodzić do decyzji o przekazaniu dziecku takiego urządzenia z dużą ostrożnością i rozwagą. Eksperci radzą, by w razie potrzeby w przypadku młodszych dzieci zastąpić smartfony zwykłymi telefonami, które pozwolą być w stałym kontakcie z dzieckiem.
Naukowcy planują teraz przeanalizować dokładniej, które aspekty korzystania ze smartfona i jego posiadania są powiązane z negatywnymi skutkami zdrowotnymi dla młodych ludzi. Zamierzają również zbadać młodsze dzieci, które nabyły smartfony przed 10. rokiem życia. Pozwoli to zrozumieć, w jakim wieku najmłodsi są najbardziej podatni na szkodliwe skutki korzystania ze smartfona. Głównym celem badań jest znalezienie sposobów ochrony dzieci i młodzieży posiadających smartfony przed konsekwencjami nakreślonymi w ich ustaleniach.
Jak podaje amerykańska stacja CBS News, według ośrodka badawczego Pew Research Center w 2024 r. 95 proc. nastolatków w wieku od 13 do 17 lat posiadało smartfona. Ponad połowa rodziców dzieci w wieku 11 i 12 lat stwierdziła, że ich dzieci również posiadają smartfony. Fakt ten potwierdziło także prawie 30 proc. rodziców dzieci w wieku od 8 do 10 lat oraz 12 proc. rodziców dzieci w wieku od 5 do 7 lat, a nawet 8 proc. rodziców dzieci w wieku poniżej 5 lat.
„Najprawdopodobniej wszyscy nastolatkowie w końcu będą mieli smartfona” – powiedział dr Barzilay. „Gdy to nastąpi, zaleca się monitorowanie tego, co nasze dzieci robią na swoich telefonach, upewniając się, że nie są narażone na nieodpowiednie treści oraz że smartfony nie zakłócają snu”.
