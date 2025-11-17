Badacze skupili się przede wszystkim na dwóch kwestiach: stylu komunikacyjnym robota wobec człowieka (uprzejmy lub rozkazujący) oraz płci humanoida (żeńska lub męska). Określono ją poprzez nadanie urządzeniu imienia – Adam lub Ada. Zdaniem naukowców to właśnie te czynniki są powiązane z tym, jak dzieci interpretują intencje, serdeczność i autorytet robota, a to z kolei bezpośrednio oddziałuje na zaangażowanie i wyniki w nauce. Badacze uważają, że może mieć to znaczenie przy późniejszym projektowaniu robotów społecznych. To, co interesowało autorów eksperymentu, to fakt, czy dzieci, do których robot odnosi się grzecznie, również będą dla niego uprzejme, a także czy młodsze dzieci będą bardziej skłonne do antropomorfizowania robota niż starsze. Ustalano także, czy płeć dziecka ma związek ze skłonnością do tego rodzaju zachowań.

Dzieci biorące udział w badaniu zapoznawały się z robotem, który naśladował dla nich zwierzęta. W tym czasie człowiek próbował zrobić mu zdjęcie. Maszyna była zaprogramowana tak, aby prosić o zaprzestanie tego działania. Raz robiła to możliwie uprzejmie, a innym razem zdecydowanie i stanowczo. Dzieci obserwowały tę sytuację, a następnie przyglądano się ich reakcjom na nią i zadawano im pytania dotyczące Peppera. Dotyczyły one m.in. tego, czy ich zdaniem ten robot może być szczęśliwy, czy śni albo czy sobie coś wyobraża.

Dzieci nie naśladują stylów komunikacyjnych robotów

Wyniki badania okazały się ciekawe – również dla samych jego autorów. Wcześniej bowiem prowadzili eksperymenty, które pokazały, że dzieci, którym robot odmawiał spełnienia grzecznie wyrażanych próśb, stawały się wobec niego władcze i kategoryczne. Można powiedzieć, że chęć osiągnięcia określonego celu motywowała je do tego rodzaju zachowań. Mając to na uwadze, badacze myśleli, że również styl komunikacyjny maszyny może mieć wpływ na to, jak dzieci będą się do niej odnosiły. Wyniki przeprowadzonego eksperymentu nie potwierdziły tego. Dzieci nie odnosiły się nieuprzejmie do robota, kiedy jego ton się zmieniał. Zdaniem psychologów to dowód na to, że w tym przypadku ugruntowane normy społeczne przeważają nad naśladownictwem.

Co jeszcze ciekawe: młodsze dzieci i dziewczynki znacznie częściej antropomorfizowały robota. Okazało się również, że uprzejmym robotom przypisywano ludzkie cechy częściej niż rozkazującym, szczególnie kiedy ich ton pasował do oczekiwań pod względem płci. Najbardziej sprzyjała więc temu sytuacja, kiedy robot był zaprogramowany jako uprzejmy i miał płeć żeńską.

Ta obserwacja, zdaniem badaczy, również zasługuje na podkreślenie. Wcześniejsze eksperymenty pokazywały bowiem, że chętniej przypisywano cechy ludzkie maszynom, które były asertywne i umiały się postawić w interakcji z człowiekiem.