Co to jest tzw. emocjonalny bilans roku i czemu służy jego wykonanie?

Emocjonalny bilans roku pozwala lepiej zgłębić świadomość samych siebie i dowiedzieć się, lub potwierdzić, jacy jesteśmy. Emocje wywoływane są do działania na podstawie głęboko ukrytych przekonań, często nieświadomych. Taki remanent na koniec roku poinformuje nas, czy emocje wspierały nas w realizacji planów i odnajdywaniu się w nieprzewidzianych sytuacjach, czy może raczej walczyliśmy wewnętrznie ze sobą; chcieliśmy iść do przodu, ale strach nam nie pozwalał; chcieliśmy zacieśnić i ocieplić relacje, ale gniew i irytacja sprawiały, że trzymaliśmy się z pretensjami na dystans. Jeżeli wiemy, po co te emocje przychodziły, kiedy przychodziły, i ocenimy, że nam nie służyły, to jest to zaproszenie właśnie do tego, żeby uświadomić sobie wartości i przekonania, których te emocje bronią. Może się okazać, że niektóre z przeświadczeń się zdezaktualizowały i jeżeli postanowimy je zastąpić innymi, to emocje z nimi związane przestaną się pojawiać. Może to być świetny wkład w plany, jacy chcemy być w nadchodzącym roku.

A jeżeli emocje nam służyły, to zauważyć, że były naszym wielkim sprzymierzeńcem. Często mówimy wtedy, że mamy świetną intuicję. To, co czujemy i czego robienie wybieramy, świetnie się nawzajem uzupełnia.

Czy ten bilans jest tak samo ważny w sferze prywatnej i tej dotyczącej aktywności zawodowej? A może w którejś z nich nawet ważniejszy?

Mamy jedno życie, jeden mózg i jedno ciało. Mimo że wcielamy się w różne role w różnych kontekstach, umysł zarządza naszą energią i dobrostanem całościowo. Jeżeli warunki w jednym miejscu nas drenują, nieuniknione będzie, że wpłynie to negatywnie na to, jacy jesteśmy w innych miejscach. Uważam, że obie sfery, zarówno zawodowa, jak i prywatna są równie istotne.

To bardzo indywidualna sprawa, co postanowimy poświęcić, gdy okaże się, że życie prywatne i zawodowe są nie do pogodzenia. W moim przypadku zmieniłbym pracę i obroniłbym rodzinę. Inni mogą wybrać inaczej.

Dlaczego w ogóle emocje są ważne i w jaki sposób warto się im przyglądać?

Emocje animują życie i pomagają podejmować decyzje. Każdego dnia funkcjonujemy dzięki emocjom i często nawet o tym nie wiemy. Dzieje się to między innymi przez to, że gdy mówimy o emocjach, to najczęściej mamy na myśli poziom pobudzenia, który jest widoczny w grymasach twarzy, w ruchach ciała czy w dramatycznym tonie głosu. Emocje natomiast zaczynają się w ledwo dostrzegalnych stopniach pobudzenia i dzięki nim wiemy, co wybrać. Kilka przykładów: bycie pewnym, zimnym, poirytowanym (to gniew), speszonym, czującym się niezręcznie, wycofanym (to wstyd), niepewnym, zadumanym (to zagubienie), czujnym, ostrożnym, nieśmiałym (to strach), przyjacielskim, zainteresowanym (to zadowolenie); i tak dalej. Dzięki nim wiemy, co jest dla nas dobre, a co nam szkodzi. Wydaje się, że czasami lepiej byłoby posługiwać się tylko czystą logiką, natomiast jak ujawnił ceniony neurolog António Damásio w książce „Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg”, ludzie, którzy faktycznie nie mają emocji ze względu na uszkodzony mózg na skutek choroby lub wypadku, mają problemy z podjęciem jakiejkolwiek decyzji i często nie są zdolni do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Emocje, często w ciszy, wykonują codziennie ogromną robotę, zasilając naszą sprawczość. Emocje to autostrada do naszej nieświadomości. Warto im się przyglądać stosując uważność i rozwijając świadomość odczuć w ciele. Na ich podstawie konstruujemy i rozpoznajemy nasze emocje.