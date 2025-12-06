Na przykładzie tak prozaicznego wyzwania jak regularne picie wody pokazuje, dlaczego początki są trudne: – „Muszę skoncentrować się i włożyć wysiłek do tego, aby się nauczyć i powtarzać bodźce, aby mój mózg zaczął... sięgać po szklankę wody automatycznie”. Jednocześnie uspokaja: kiedy nawyk się utrwali, mózg zaczyna działać „na autopilocie”, oszczędzając energię.

Rozmowa porusza także kwestię emocji i stresu. Pojawia się ważne pytanie: czy możemy wyćwiczyć reakcje, które dziś nas blokują – jak lęk przed wystąpieniami publicznymi czy niepewność w tłumie? Dr Stachowicz odpowiada jednoznacznie: – „Tak, można wyćwiczyć nasze reakcje, małymi kroczkami, ale przede wszystkim regularnie”. Podkreśla, że unikanie problemów nie pomaga – pomaga systematyczna ekspozycja i przygotowanie.

Okresy krytyczne

Ważnym wątkiem rozmowy są również limity neuroplastyczności. Ekspertka przypomina o istnieniu tzw. okresów krytycznych w rozwoju dziecka, kiedy mózg chłonie bodźce jak gąbka: – „Po okresach krytycznych… nie odzyskamy funkcji, jeśli ich w tym momencie nie wypraktykujemy”. Jednocześnie zaznacza, że dorosły mózg wciąż może się uczyć – choć wymaga to więcej czasu, konsekwencji i cierpliwości.

Dużą część rozmowy poświęcono temu, jak realnie wspierać swój mózg na co dzień. Dr Stachowicz przypomina cztery filary dobrostanu: aktywność fizyczną, redukcję stresu, dietę i uczenie się nowych rzeczy. O sporcie mówi obrazowo: – „Nasze neurony są tak jakby zalewane balsamem, który odżywia neurony i one mogą w tym środowisku się rozrastać”. Podkreśla, że nie trzeba ekstremalnych treningów – wystarczy szybki marsz uprawiany regularnie.

Kiedy mowa o stresie, neurobiolog ostrzega: – „Stres generalnie zabija neurony w naszym mózgu.” I tłumaczy, jak trenować uważność, by „nie dopuszczać stresu do głowy”. Wyjaśnia, że koncentracja na oddechu realnie zmienia pracę mózgu i pozwala odzyskiwać kontrolę nad emocjami.