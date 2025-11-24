Z kim jest mu najlepiej, a z kim najgorzej?

Można by przypuszczać, że najlepiej jest mu samemu ze sobą. A właściwie z lustrem, w którym może się przejrzeć. Najlepiej czuje się na tym mitycznym brzegu rzeki, patrząc na swój nieskazitelny obraz nad taflą wody. Ona jest tym narcystycznym zwierciadłem, w którym widzi swoje odbicie i się nim zachwyca. Tym zwierciadłem mogą być też inni, jego otoczenie, społeczeństwo. Taka osoba nie widzi siebie, nie czuje siebie, tylko odbija zdania, opinie oraz oceny innych, właśnie na tej odrealnionej i odcieleśnionej tafli. Odbija także krytykę, którą ciężko jest mu przełknąć, bo zaburza ona jego idealny obraz, odbity w lustrze, tak jak rysy lub fale na wodzie zniekształcające obraz. Głównym motywem narcyzmu jest odcięcie od swoich uczuć, emocji, ciała, one są postrzegane tylko w odbiciu. Bez lustra ich nie ma. Bez lustra nie ma też samego narcyza. Pogrąża się wtedy w przerażającej pustce własnego niebytu. Traci orientację. Nie wie, dokąd zmierza, co jest ważne, co ma sens, co mu smakuje, co lubi robić, z kim przebywać i kogo kochać. Bo ta pustka uzmysławia mu, że tak naprawdę nikogo nie kocha, nawet siebie. A to, co wydawało mu się miłością, było tylko kapryśnym odbiciem. To tak naprawdę tragiczna postać, dla której największym nieszczęściem jest brak możliwości oglądania siebie. Dlatego najgorzej jest im z ludźmi, którzy im to wyraźnie pokazują, lub ograniczają dostęp do „lustra”. Oczywiście tego metaforycznego. Choć w sensie fizycznym narcyz uwielbia się przeglądać kilka razy dziennie właśnie w różnego rodzaju lusterkach, szybach, witrynach, na ekranie telefonu. Lubi robić sobie sam zdjęcia i później je analizować pod kątem korzystnego dla siebie wizerunku. Podstawowe pytanie brzmi: Czy jestem atrakcyjny/atrakcyjna? Co może sprawić, że będę jeszcze bardziej atrakcyjny/atrakcyjna w oczach innych? I to jest ciągła i niekończąca się pogoń za pięknem, które przecież jest względne, ulotne i przemijające. A ci, którzy mu to pokazują, uświadamiają, obnażają, stają się zaciekłymi wrogami do wyeliminowania.

A czy komuś może być dobrze z narcyzem?

Z pewnością znajdą się takie osobowości, które chętnie wykorzystają taką „narcystyczną ranę”. Mogą być to osoby z antyspołecznym rysem osobowości, czyli ze skłonnością do psychopatii, czy socjopatii. Z racji tego, że osoba narcystyczna może być mniej świadoma własnego postępowania, w związku z tym działa z mniejszą premedytacją, jeśli chodzi o manipulacje. To człowiek z rysem antyspołecznym z pewnością wie, co robi i jak może wykorzystać wszelkie słabości innych. Narcyz może więc może stać się łatwą ofiarą, jakkolwiek paradoksalnie by to nie zabrzmiało, tego typu zaburzonych osób. Wystarczy jej podziw, uznanie, adoracja, pochwała, pozytywna ocena i już czuje się w swoim żywiole, czyli w centrum uwagi. I wtedy łatwo może dać się zwieść, oczarować i złapać w sidła osób psychopatycznych lub różnego rodzaju socjopatów, którzy na początku znajomości potrafią uwieść i przyciągnąć do siebie słabsze i podatne na manipulacje jednostki. Ale tak naprawdę okazuje się, że ich głównym celem jest zimne i wyrachowane wykorzystanie innych. Lekceważą prawa i normy społeczne, z łatwością mogą okłamywać, oszukiwać i manipulować innymi dla swoich korzyści. Osoby o rysie narcystycznym mogą też stać się ofiarami przemocy, bo ludzie z zaburzeniami psychopatycznymi są niezwykle drażliwi, wręcz agresywni, impulsywni i skłonni do przemocy. Nie uznają czyichś granic oraz poczucia autonomii, w związku z tym ignorują bezpieczeństwo innych a nawet własne. Do tego nie odczuwają poczucia winy oraz wyrzutów sumienia, bo nie przestrzegają zasad moralnych, regulaminów, umów, czy kodeksów ustalonych społecznie. Brak empatii i jakiejkolwiek odpowiedzialności za swoje działania tworzy niebezpieczną mieszankę. Trudno na nich polegać, zaufać im, czy wymagać od nich lojalności. Osoby narcystyczne wbrew pozorom mogą być na to szczególnie narażone. A psychopatom jest wtedy na swój sposób dobrze. Ale oczywiście mówimy tu o patologii. W dojrzałym związku narcyzm raczej nie będzie pożądany. Bo dojrzały związek dąży do zachowania poczucia autonomii dwóch osób oraz zaspokojenia w równym stopniu ich potrzeb. Nie chodzi dokładnie o równy podział wszystkiego, bo to jest niemożliwe, ale raczej o poczucie harmonii i balansu w relacji. Narcyzm niestety tę równowagę zakłóca.

Czy mając świadomość swojej narcystycznej osobowości, warto podjąć działania, żeby ją zmieniać, czy po prostu można ją zaakceptować i żyć szczęśliwie?

Z obserwacji wynika, że osoby z rysem narcystycznym czy z narcystycznym zaburzeniem osobowości najrzadziej odwiedzają gabinety psychologów i psychoterapeutów. Najczęściej jednak zgłaszają się na terapię z powodu depresji, odrzucenia przez innych, a także poczucia, że inni stoją im na drodze do osiągnięcia ich celów. Jeśli są cały czas pogrążeni w iluzji i uwięzieni w niewoli swoich zwierciadeł, to trudno im uświadomić sobie, że żyją tak naprawdę nie swoim życiem. Że trwonią życie w pogoni za obrazem, którego nie ma. A kiedy te lustra pękają lub znikają, to poczucie straty wykreowanego i nieistniejącego obrazu siebie jest tak dojmujące, że tak jak w micie o Narcyzie może być nawet śmiertelne. Mitologiczny Narcyz umarł z tęsknoty i niemożności połączenia się ze swoim odbiciem, a w miejscu, gdzie umarł, wyrósł biały kwiat nazwany później narcyzem. W mitach ta historia nie miała dobrego zakończenia. W rzeczywistości jednak rozbicie zwierciadeł nie musi prowadzić do aż tak tragicznych skutków. Może nastąpić przemiana. W micie jeszcze po narodzinach dziecka matka Narcyza zapyta wyrocznię, czy Narcyz dożyje sędziwego wieku? Wróżbita odpowiedział: „Tak, pod warunkiem, że nie pozna samego siebie”. I to jest kluczowy wątek. Chodzi o to, że gdyby Narcyz nie zobaczył własnego odbicia, to nie zakochałby się w nim i mógłby dożyć szczęśliwie starości. Tylko, że starość, przemijanie, brzydota, to jest właśnie to, czego osoba z zaburzeniem narcystycznym stara się najbardziej uniknąć. A nie patrząc w zwierciadło, nie oszuka upływu czasu. Żeby żyć szczęśliwie trzeba żyć własnym życiem, być na swojej trajektorii, na swojej ścieżce i chodzić we własnym butach, czyli własnych myślach, uczuciach i działaniach. Podejmować decyzje, które są zgodne z nami. Służą nam, budują nas. Dojrzała osobowość polega na umiejętności oddzielenia tego, co jest moje, od tego, co cudze, narzucone, przyklejone do nas, wmówione nam na wczesnych etapach rozwoju jako osób . Wtedy można zacząć czuć, że się żyje. A to samo w sobie może być już szczęściem.

Czego pani zdaniem brakuje w społecznym dyskursie o narcyzmie?

Nie mówi się o tym, jakie są przyczyny i źródła zaburzeń narcystycznych. Często są mylone z psychopatią i socjopatią. Nie porusza się kwestii wewnętrznej dynamiki tego zaburzenia, czyli z czym takie osoby muszą się mierzyć i zmagać. Nie mówi się o tym z jakiego powodu tak się stało? Co się takiego wydarzyło? I co przeżywają tak naprawdę na co dzień. Jak sobie radzą z taką nawarstwioną przez lata strukturą osobowości. A w większości przypadków było tak, że rodzice czy opiekunowie takiej osoby byli nadmiernie skoncentrowani na tym, by ich dziecko było kimś specjalnym, kimś wyjątkowym, żeby coś osiągnęło w życiu, że niejako zapomnieli o swoich potrzebach i uczuciach. Nie pokazali dziecku, że też są istotami o własnej tożsamości, mającymi zainteresowania, preferencje, uczucia, potrzeby, odrębne zdanie na każdy temat itd. Pokazali, że istnieją jedynie po to, aby rozkoszować się obecnością swojego dziecka. Nie pełnią w jego oczach żadnej innej funkcji, niż tylko zaspokajanie kolejnych zachcianek, spełnianie rozmaitych oczekiwań i ciągłe uwielbienie oraz podziw. Tak tworzy się pierwsze narcystyczne zwierciadło. Dziecko nie ma okazji nauczyć się tego, że inni mogą odnaleźć spełnienie gdzie indziej, poza jego obecnością. Uczy się tego, że jest nieustannie w centrum uwagi. Usuwając z drogi dziecka wszelkie przeszkody, nie uczą go, jak jego postępowanie może wpływać na innych. Zamiast empatii rozwija się więc bezwzględny egocentryzm, który tylko pogłębia się z wiekiem. Rodzice też mogli stawiać dziecku perfekcjonistyczne wymagania i kochać dziecko warunkowo, karając brakiem miłości, uwagi, czy zainteresowania za najmniejsze potknięcia lub próby autonomii. Taka osoba nauczyła się nie słuchać siebie, własnego głosu, nie podążać za tym, co czuje, co sama myśli. Za to nauczyła się patrzeć na siebie oczami innych i przeglądać się w ich reakcjach, jak w lustrze. Właśnie wtedy została przyprowadzona nad brzeg wody, tak jak Narcyz przez boginię Nemezis, aby zobaczyć w tafli niby siebie. I zakochała się w tym. Ale nie pokochała siebie, tylko stworzoną przez innych iluzję siebie. Nauczyła się z czasem wpasowywać i wchodzić w narzucone ramy bez znieczulenia i uczucia dyskomfortu, co przejawia się w dorosłym życiu w chęci przypodobania się innym, dopasowywania się do ich wyobrażeń, do z góry narzuconych schematów, przyjmowanych bezrefleksyjnie i często wbrew sobie.

W dyskursie społecznym rzadko mówi się też o tym, że narcyzm może dotyczyć nie tylko jednostek, ale także całych organizacji, w których zaczynają dominować zachowania patologiczne, walka o władzę, chorobliwa rywalizacja, mobbing, nękanie pracowników, molestowanie seksualne, chęć wykorzystania drugiej osoby, nie oferując nic w zamian, pochłanianie energii pracowników na mało istotne i mało efektywne zadania, które służą jedynie kontroli i umocnieniu autorytetu oraz władzy.