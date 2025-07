Nieświadome strategie wychowawcze stosowne przez dorosłych

Dr Lutkiewicz podkreśla, że wprawdzie dzieci obu płci nie różnią się zasadniczo pod względem „łatwości wychowania”, to jednak badania pokazują subtelne różnice w zachowaniu samych rodziców wobec córek i synów. – Dorośli często nieświadomie stosują nieco inne strategie wychowawcze zależnie od płci dziecka, co wynika ze społecznych stereotypów dotyczących „odpowiednich” zachowań dla chłopców i dziewczynek. Przykładem jest głośne badanie z Emory University, w którym zaobserwowano, że ojcowie małych córek są bardziej wrażliwi na ich potrzeby emocjonalne niż ojcowie małych synów: ojcowie córek częściej reagowali na płacz lub wołanie dziecka, częściej też mówili do nich o uczuciach (Mascaro et al., 2017). Tatusiowie dziewczynek częściej śpiewali swoim córkom i używali tzw. języka emocjonalnego (np. rozmawiali o smutku), podczas gdy ojcowie synów relatywnie częściej bawili się w sposób fizyczny („w zbijaka”, zapasy) i używali w rozmowie słów związanych z osiągnięciami czy rywalizacją (Mascaro et al., 2017). Można to interpretować tak, że ojcowie, zapewne pod wpływem utrwalonych wzorców, zachęcają synów do samodzielności i osiągnięć, a córkom okazują więcej czułości – wyjaśnia psycholog.

Tak zdefiniowane różnice nie wynikają jednak z celowej dyskryminacji, lecz z nieuświadomionych nastawień. – Jak zauważa Jennifer Mascaro, główna autorka wspomnianego badania, ojcowie zapewne chcą traktować dzieci jednakowo, lecz „podskórne” wyobrażenia o tym, czego potrzebuje córka, a czego syn, wpływają na ich zachowanie (Mascaro et al., 2017). Podobne subtelności można zaobserwować u matek. Istnieje powiedzenie, że „synów się kocha, a córki wychowuje”, sugerujące, iż rodzice (zwłaszcza matki) bywają bardziej pobłażliwi wobec synów, za to bardziej wymagający względem córek. Rzeczywiście, w niektórych rodzinach dostrzega się bardziej surowe reakcje na wybryki dziewczynek (bo „dziewczynce nie wypada”) i większą tolerancję dla psot chłopców („chłopcy już tacy są”). Takie podejście również ma charakter kulturowy, przez pokolenia oczekiwano od dziewcząt grzeczności i dojrzałości, podczas gdy psotny chłopiec bywał usprawiedliwiany. Współczesne poradniki coraz częściej zwracają uwagę, by rodzice świadomie kontrolowali te odruchy i nie hamowali córek przed podejmowaniem wyzwań ani nie zaniedbywali emocjonalnych potrzeb synów. Widać więc, że emocjonalny klimat wychowania bywa różny, ale inny nie znaczy „łatwiejszy” lub „trudniejszy”. Córki częściej otrzymują od rodziców komunikat: „bądź ostrożna, bądź grzeczna”, synowie zaś: „bądź odważny, dasz sobie radę”. Każdy z tych przekazów ma plusy i minusy. Żaden jednak nie oznacza, że jedna płeć jest dwa razy bardziej problematyczna wychowawczo – argumentuje dr Lutkiewicz.



Psycholog: efekty różnic w wychowaniu dziewczynek i chłopców są niewielkie

Jak wymienia rozmówczyni, kolejne opracowania naukowe potwierdzają ogólny obraz braku dramatycznych różnic między wychowaniem synów i córek. – Najnowszy przegląd literatury (Dittman et al., 2022) podkreśla, że choć istnieje wiele badań nad tzw. „gendered parenting” małych dzieci, to efekty tych różnic są niewielkie i trudno jednoznacznie wskazać, by przekładały się one na istotne odmienności w rozwoju psychospołecznym dzieci. Autorzy zauważają wręcz, że nadal brakuje dowodów, by umiarkowane różnice w traktowaniu nastoletnich synów vs. córek miały duży wpływ na ich dalsze losy (Dittman et al., 2022). Innymi słowy, nie ma konsensusu, że chłopcy i dziewczęta są wychowywani skrajnie różnymi sposobami. Raczej przeważają podobieństwa w podejściu rodziców – zaznacza psycholog.

Rozmówczyni przybliża też wyniki badań z 2025 roku – Bardzo interesujące wyniki przyniosła też metaanaliza z 2025 roku, która spojrzała na problem z innej strony: kogo rodzice faworyzują. Alexander Jensen i McKell Jorgensen-Wells (2025) przeanalizowali 87 badań dotyczących różnic w traktowaniu rodzeństwa (niemal 20 tysięcy uczestników) i sprawdzili, jakie cechy dziecka przewidują, że będzie ono traktowane przez rodziców bardziej pobłażliwie lub przychylnie. Okazało się, że według relacji samych rodziców istnieje niewielka tendencja, by faworyzować córki. Zarówno matki, jak i ojcowie przyznawali (w ankietach czy wywiadach), że mają odrobinę cieplejszy stosunek do córek niż do synów (Jensen & Jorgensen-Wells, 2025).



Co ciekawe, gdy pytano o to dzieci, gdy rodzeństwo samo oceniało, czy mama/tata woli brata czy siostrę, różnice ze względu na płeć się nie potwierdziły (Jensen & Jorgensen-Wells, 2025). Najwyraźniej więc owa lekka preferencja dla córek jest na tyle subtelna, że dzieci jej nie dostrzegają; jednak fakt, że rodzice czują się bliżsi córkom, zaprzecza stereotypowi, jakoby córki były utrapieniem, od którego rodzice stronią. Warto dodać, że w tej samej metaanalizie stwierdzono, iż rodzice faworyzują też dzieci o pewnych cechach osobowości, na przykład te bardziej sumienne i ugodowe, które z natury są „łatwiejsze w wychowaniu” (Jensen & Jorgensen-Wells, 2025). To ważna wskazówka: często nie płeć, ale temperament dziecka (spokojny vs. kłótliwy, uporządkowany vs. chaotyczny) determinuje, na ile rodzic odczuwa stres i wyzwanie w codziennych relacjach – dodaje dr Lutkiewicz.