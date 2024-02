Po kim dziedziczymy charakter? Psycholożka tłumaczy

Jedną z wiodących cech uwarunkowanych genami ojca jest płeć dziecka. Podczas gdy matka przekazuje potomkowi chromosom X, ojciec determinuje płeć za sprawą chromosomów XY: przekazując dziecku chromosom Y decyduje o tym, że urodzi się chłopiec, a kombinacja chromosomów XX od ojca i matki sprawia, że na świat przychodzi dziewczynka.

Czytaj więcej Psychologia Situationship. Na czym polega nowy trend w tworzeniu związków? O nowych zasadach związków Dua Lipa śpiewała już w 2017 roku: po pierwsze: nie odbieraj od niego telefonów, po drugie nie wpuszczaj go do domu, po trzecie, nie bądź jego przyjaciółką – brzmiały słowa refrenu jej wakacyjnego hitu New Rules. Czyżby wokalistka tkwiła w situationship? Na czym polega taki niby-związek i czy rzeczywiście warto obwarowywać go nowymi zasadami?

Nie tylko geny

Warto jednak podkreślić, że biologia rządzi się swoimi prawami i, jak zaznacza ekspertka, każdy człowiek, niezależnie od płci, dziedziczy taką samą pulę genów po matce i po ojcu – Z przymrużeniem oka można więc przyjąć, że nie zawsze powiedzenie „jaki ojciec taki syn” będzie prawdziwe – dodaje dr Gawor.

Jednocześnie psycholog zwraca uwagę, że w rozwoju każdego człowieka istotna jest nie tylko kombinacja genów, ale i otoczenie, jak również cały szereg czynników społecznych warunkujących codzienne zachowania, ale i reakcje na konkretne zdarzenia. – Ważną rolę w przebiegu rozwoju dziecka oprócz biologii odgrywa tzw. środowisko wspólne oraz specyficzne – doprecyzowuje. – Elementami środowiska wspólnego są np. członkowie tej samej rodziny, ich wzajemne relacje, status społeczno-ekonomiczny, zwyczaje i tradycje rodzinne oraz inne wpływające na upodobnienie się do siebie lub zróżnicowanie rodzeństwa. Środowisko specyficzne dotyczy indywidualnego sposobu spostrzegania, odczuwania, interpretowania, reagowania na te same zdarzenia, np. na określone zachowanie się matki czy ojca. Może też dotyczyć indywidualnych doświadczeń np. z grupą rówieśniczą – wylicza ekspertka.

Podobieństwa nie tylko do rodziców

Choć podobieństw w temperamencie i charakterze dziecka zwykle doszukuje się w jego rodzicach, niemały wpływ na zachowanie, ale i prezentowane wartości czy poglądy mają starsi przedstawiciele rodziny, zwłaszcza ci, których dziecko postrzega jako swój autorytet. –Jeśli w każdym z naszych rodziców jest po 50 proc. genów ze strony babci i dziadka, to w jakimś stopniu również są nam przekazywane – potwierdza dr Gawor. – Co więcej, patrząc na to, że każdy człowiek jest wypadkową biologii i otoczenia, to może się okazać, że nasza babcia lub dziadek są na tyle znaczącymi dla nas autorytetami, że chcemy ich pod pewnymi względami naśladować – wyjaśnia psycholog.

I choć bliskie osoby odchodzą, to poza pielęgnowaniem pamięci o nich, w wielu rodzinach przekazuje się wartości, ważne nauki, a nawet konkretne zdania powtarzane przez nich za życia, kierując się tymi wskazówkami w swoich codziennych poczynaniach. – Teoria społecznego uczenia się Alberta Bandury wyraźnie pokazuje, że dzieci uczą się swoich zachowań poprzez naśladowanie dorosłych – wyjaśnia dr Gawor. – Dorośli stają się naszymi modelami i upodobniamy się do nich pod względem zachowań czy wartości. Nawet jeśli pradziadkowie już dawno odeszli z tego świata, to nadal żyją w żywych przekazach rodzinnych, dając wzorce do naśladowania – podsumowuje ekspertka.