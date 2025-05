Praca „do końca listy” to mit. Oto, co się dzieje w mózgu, gdy człowiek się przepracowuje

Cisza komunikacyjna po godzinie 18.00 jednym ze sposobów na uniknięcie przeciążenia obowiązkami

Wśród zalecanych praktyk, które warto wprowadzać w organizacjach, by zdjąć z pracowników obowiązek dyspozycyjności po godzinach pracy, jest też tak zwana „cisza komunikacyjna” praktykowana od wskazanego momentu dnia. – Granice muszą być nie tylko formalne, ale też kulturowe. Formalnie oznacza to jasne zasady: godziny pracy, przerwy, dostępność mailową, dni bez spotkań itp. Kulturowo chodzi o normy wzmacniane przez liderów i systemy HR. Dobrymi praktykami są wprowadzenie „ciszy komunikacyjnej” po 18:00 (bez maili czy spotkań online); szkolenia z asertywności i zarządzania priorytetami oraz regularne przeglądy obciążenia pracą na poziomie zespołów i ról. Należy szukać „sojuszników” kultury granic. Niech to nie będzie tylko inicjatywa HR, ale wspólna misja liderów, którzy modelują zachowania w codziennej pracy. Istnieje wiele narzędzi i metod, które poprawiają efektywność bez konieczności wydłużania pracy. Kluczowe to priorytetyzacja zadań, delegowanie i klarowny podział ról: uniknięcie „efektu bohatera” czy regularne retrospekcje polegające na analizowaniu, co zabiera najwięcej czasu i czy jest to konieczne. Edukujmy pracowników, że praca „do końca listy” to mit. Zadania nie kończą się nigdy, ale energia i zdrowie owszem – podkreśla Anna Łempicka.

Choć efekty przepracowania są druzgocące dla zdrowia, samopoczucia i relacji z najbliższymi, zdarza się, że sporadycznie praktykowana praca po godzinach może mieć swoje zalety. – Oczywiście, istnieją korzyści ze sporadycznego wydłużenia godzin pracy zwłaszcza, gdy pracujemy samodzielnie, bez bodźców rozpraszających wnoszonych przez obecność naszych współpracowników. Sytuacja taka może sprzyjać wydajnej pracy i tworzeniu wysokiej jakości rozwiązań. Analizy wykazują, że 75% pracowników ma większą motywację do realizacji zadań i są bardziej efektywni, gdy eliminują bodźce rozpraszające; sytuacja ta dotyczy w największym stopniu pracy w otwartych przestrzeniach biurowych, hałasie, gdy ciągłe przerwy obniżają produktywność i zwiększają stres, podczas gdy ciche środowisko poprawia warunki pracy. Praca „po godzinach”, bez telefonów i maili pozwala na dłuższe, nieprzerwane sesje pracy – kluczowe w zadaniach wymagających koncentracji, co przekłada się na lepszą kreatywność. Ponadto możliwość samodzielnego decydowania, kiedy wykonać trudne zadanie, buduje poczucie kontroli, co może zwiększać zaangażowanie. Sporadyczna praca „po godzinach”, przy zachowaniu umiaru i jasnym celu, może zatem oferować realne korzyści: głębokie skupienie, lepszą produktywność, wzrost kreatywności. Kluczem jest traktowanie takich sytuacji jako wyjątku, a nie reguły, dbanie o równowagę z życiem prywatnym i wybór odpowiednich warunków pracy, pozwalających na regenerację uwagi i efektywną pracę – wyjaśnia dr dr Anna Kaźmierczak-Mytkowska.

Pragnąc w skupieniu zakończyć rozpoczęte kilka godzin wcześniej zadanie lub wykonać pracę wymagającą skupienia, można zatem, w ramach wyjątku, poświęcić na to czas, który w ramach obowiązującej umowy z pracodawcą, powinien być przeznaczony na wypoczynek. Jeśli jednak procedura powtarza się zbyt często, warto zmienić nawyki i jasno wytyczyć granice dyspozycyjności. Doceni to nie tylko rodzina pracownika, ale i jego mózg.

Informacje o rozmówczyniach dr n. med. Anna Kaźmierczak-Mytkowska Prodziekan kierunku Psychologia na Uczelni Łazarskiego, psycholog kliniczny, psychoterapeuta w Centrum CBT.