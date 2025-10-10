Agencja SW Research na zlecenie serwisu Kliniki.pl przeprowadziła badanie, na podstawie którego opracowano raport o zdrowiu psychicznym Polaków „Polska na kozetce 2025”. Wynika z niego, że w ciągu ostatnich pięciu lat 21,7 proc. ankietowanych osób skorzystało z usług psychoterapeutycznych.

Reklama Reklama

Z czym Polacy chodzą do psychoterapeuty?

Największy odsetek osób, które udały się po pomoc do specjalisty, wskazywał na problemy emocjonalne (58,6 proc.) jako główny powód decyzji o terapii. Depresja, będąca jednym z najczęściej występujących zaburzeń zdrowia psychicznego (zaliczanego do zaburzeń nastroju), stanowiła istotny powód podejmowania decyzji o terapii. Na drugim miejscu na liście powodów, które skłaniały ankietowanych do wizyt u psychoterapeuty, był stres zawodowy (takiej odpowiedzi udzieliło 20,5 proc. respondentów). Co ważne: osoby wskazujące stres zawodowy jako powód wizyt u psychoterapeuty, należą przede wszystkim do grupy wiekowej 35-49 lat, w której 24,6 proc. respondentów zgłosiło ten problem. Z jednej strony może to sugerować, że osoby w średnim wieku, które często znajdują się w intensywnym okresie kariery zawodowej, doświadczają większego stresu związanego z równoważeniem obowiązków zawodowych i życiowych. Z drugiej, można to również interpretować jako oznakę rosnącej świadomości społecznej dotyczącej wpływu pracy na zdrowie psychiczne.

– Od kilku lat obserwujemy zdecydowaną zmianę w podejściu do zdrowia psychicznego – mówi mec. Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz. – Pracownicy z kolei coraz głośniej mówią o swoich obawach, lękach, zaburzeniach. Także temat zwolnień psychiatrycznych czy odczuwania wypalenia zawodowego przestaje być tematem tabu – mówimy o tych zjawiskach, analizujemy przyczyny, szukamy rozwiązań – zauważa.

Co pracodawca może zrobić dla zdrowia psychicznego swoich pracowników?

Zdaniem ekspertki pracodawca, który chce dbać o zdrowie psychiczne pracowników, musi w sposób zdecydowany i kategoryczny przeciwdziałać dyskryminacji, molestowaniu czy mobbingowi. Ważne jest skrupulatne wyjaśnienie każdego incydentu, który wydarzył się w pracy, opieka nad ofiarą, ale także wyciąganie konsekwencji dla sprawców.