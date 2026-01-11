„Gdy w rodzinie królewskiej odbywają się tradycyjne noworoczne przyjęcia (nytårskure), trwają one trzy dni. Dziś przyszedł czas na wielkie, coroczne przyjęcie noworoczne, podczas którego Ich Królewskie Mości – Król i Królowa – złożyli życzenia noworoczne oficerom sił zbrojnych i służbie zarządzania kryzysowego, przedstawicielom administracji publicznej, wybranym grupom z tytułami szlacheckimi lub honorowymi, a także zaproszonym reprezentantom organizacji, stowarzyszeń i fundacji oraz podopiecznym królewskiej pary” – ogłosiły służby prasowe duńskiego dworu. Uważnym obserwatorom nie umknęła symbolika sukni Marii, hrabiny Monpezat, królowej Danii zasiadającej na tronie wraz z mężem od stycznia 2024 r.. Król Fryderyk X objął królestwo po swojej matce, Małgorzacie II, która wówczas abdykowała po ponad pół wieku panowania. Teraz obie królowe, obecna i była, pokazują solidarność z Grenlandią na swój sposób.

Reklama Reklama

Symbolika tiary i sukni duńskich królowych

Napięcia polityczne między Danią a Stanami Zjednoczonymi trwają od 2019 r. Wtedy Donald Trump w trakcie swojej pierwszej kadencji odwołał planowaną wizytę państwową w Danii po tym, jak premier tego kraju stanowczo wykluczył możliwość sprzedaży mu wyspy. Wywołało to oburzenie Małgorzaty II. Teraz, kiedy Trump po raz kolejny próbuje aneksji Grenlandii, była królowa pokazuje mu swoje stanowisko w tej sprawie. Podczas przyjęcia władz państwowych wystąpiła w tiarze Naasut, podarowanej przez autonomiczny rząd Grenlandii z okazji jej rubinowego jubileuszu w 2012 r. W języku grenlandzkim „naasut” oznacza „kwiat”, a klejnot został wykonany ze złota wydobytego w kopalni Kirkespidalen na tej właśnie wyspie.

Z kolei na ostatnim przyjęciu noworocznym z tego cyklu, na które zaproszeni zostali przedstawiciele sił zbrojnych, służby zarządzania kryzysowego oraz inni goście, małżonka Fryderyka X miała na sobie białą suknię balową wyszywaną złotą nicią. Współgrała ona ze złotą karocą, w której król i królowa przejechali przez ośnieżone ulice Kopenhagi – z pałacu Amalienborg do pałacu Christiansborg. Jednak jej wygląd miał drugorzędne znaczenie. Dziennikarze magazynu „Vanity Fair” zwrócili uwagę, że była to ta sama suknia amerykańskiej marki Teri Jon by Ricky Freeman, w której Maria Duńska odbyła pierwszą podróż na Grenlandię jako królowa, latem ubiegłego roku.