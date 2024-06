„Diana Północy”. Kim jest Mary Donaldson, królowa Danii?

Po ślubie Mary Donaldson przyjęła tytuł męża i została Jej Królewską Wysokością Księżną Koronną Danii. 29 kwietnia 2008 r. zostali także mianowani hrabią i hrabiną Monpezat.

„Moja mama zrobiłaby wszystko dla swoich dzieci. Tak samo jak ja”

Mary i Fryderyk mają czworo dzieci: Christiana, Isabelle oraz bliźnięta Vincenta i Josephine, które zajmują kolejno od drugiego do piątego miejsca w linii sukcesji do duńskiego tronu. Christian w październiku ubiegłego roku skończył 18 lat, co uczczono wystawną galą, w której uczestniczyli przedstawiciele wielu rodzin królewskich z całego świata. Wcześniej ogłoszono, że po osiągnięciu dojrzałości nie będzie pobierał należnych mu funduszy rządowych, a skupi się na ukończeniu szkoły średniej i wyborze studiów – podkreśla amerykański magazyn „People”. Po wstąpieniu jego rodziców na duński tron zyskał tytuł księcia koronnego.

Młodsza trójka jego rodzeństwa miała rozpocząć naukę w Szwajcarii, ale te plany zmodyfikowała pandemia. O czasu do czasu pojawiają się publicznie. W maju 2022 roku księżniczka Isabelle przyjmowała bierzmowanie, ubrana w biały garnitur swojej matki, z wpiętą w klapę piękną broszą będącą podarunkiem od królowej — babci. W grudniu 2023 roku książę Vincent, starszy od swojej siostry o kilka minut, pojawił się w uroczym świątecznym teledysku odsłaniającym kulisy życia rodziny królewskiej. Księżniczka Josephine wyróżnia się radosnym usposobieniem, powodując uśmiech na twarzach Duńczyków podczas oficjalnych uroczystości.

Dla Mary Donaldson rodzina jest bardzo ważna, również ta, którą odwiedza w Australii i stara się to robić regularnie. Jej siostry i brat za to dbają, by być u jej boku w najważniejszych momentach życia. Jane jest matką trójki dzieci i mieszka na Tasmanii, gdzie pracuje w sektorze farmaceutycznym. Wspiera akcje charytatywne związane ze zdrowiem i prowadzi sklep z sokami naturalnymi w ich rodzinnym miasteczku Hobart. Patricia również mieszka na Tasmanii, ze swoim drugim mężem i dziećmi z poprzedniego związku. Jest pielęgniarką w szpitalu, a także trenerką fitness. John mieszka w Perth w Australii, jest kierownikiem kopalni Gold Road Resources i ojcem dwóch córek.

„W ciągu ostatnich dwudziestu lat obserwowaliśmy, jak nasza siostra i jej mąż tworzą wspaniałą rodzinę i kochający dom. Ich niezachwiane zaangażowanie w swoje obowiązki, zarówno w Danii, jak i za granicą, jest naprawdę godne podziwu. Wiemy, że nasza siostra będzie nadal wykazywała tę samą siłę, życzliwość i urok w swojej nowej roli u boku męża, króla Fryderyka” – mówili w wywiadzie dla „The Mercury”. „Dziś jest w domu, w Danii. Miłość i wsparcie od Duńczyków są dowodem jej dobroci, za co jesteśmy głęboko wdzięczni” – powiedzieli.