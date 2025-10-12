Nie żyje aktorka Diane Keaton. „Stałam się mistrzynią w ukrywaniu się”

Aktualizacja: 12.10.2025 21:34 Publikacja: 12.10.2025 10:23
Diane Keaton w wieku 50 lat postanowiła zostać matką. Adoptowała dwoje dzieci, córkę Dexter (w 1996 r.) i syna Duke'a (w 2001 r.), udowadniając, że macierzyństwo nie musi podążać tradycyjną ścieżką.
Foto: PAP/Photoshot
Informację o śmierci Diane Keaton podał magazyn „People”, potwierdzając ją u rzecznika aktorki. „W tej chwili nie są dostępne żadne szczegóły, a jej rodzina poprosiła o zachowanie prywatności w tej chwili wielkiego smutku” – przekazał dziennikarzom. Wiadomo, że aktorka niedawno wystawiła na sprzedaż swój wymarzony dom, ponieważ jej stan zdrowia w ostatnich miesiącach niespodziewanie bardzo się pogorszył. Nieruchomość z pięcioma sypialniami i siedmioma łazienkami miała kosztować 29 milionów dolarów.
Urodzona jako Diane Hall w 1946 r. w Los Angeles, była najstarszym z czworga dzieci. Jej ojciec pracował jako inżynier budownictwa, matka zajmowała się domem. Diane występowała w sztukach teatralnych w szkole średniej, a po jej ukończeniu w 1964 r. rozpoczęła studia aktorskie. Wkrótce jednak zrezygnowała i przeniosła się do Nowego Jorku, aby spróbować swoich sił w teatrze. Jako nazwisko zawodowe przyjęła panieńskie nazwisko matki, Keaton, ponieważ w Actors' Equity była już zarejestrowana inna Diane Hall.
Przełomem w karierze okazało się spotkanie z Woodym Allenem i rola w jego scenicznej sztuce „Zagraj to jeszcze raz, Sam”. Ta współpraca przeniosła się na ekran i zdefiniowała wczesny etap jej pracy zawodowej.
Jednak nie tylko Allen dostrzegł jej potencjał. Francis Ford Coppola obsadził ją w roli Kay Adams-Corleone, cierpliwej i tragicznej żony Michaela Corleone w klasyku „Ojciec chrzestny” (1972) i jego kontynuacjach. Rola ta pokazała jej dramatyczny talent i zdolność do kreowania złożonych postaci. Film był oparty na powieści Mario Puzo, ale Keaton nie czytała bestsellera przed przesłuchaniem i tak naprawdę nie wiedziała, o czym jest film. „Myślę, że najmilszą rzeczą, jaką ktoś kiedykolwiek dla mnie zrobił... jest to, że zostałam obsadzona w »Ojcu chrzestnym«, a nawet go nie przeczytałam” – wyznała magazynowi „People” w 2022 r.. Potem już musiała przeczytać książkę…
Prawdziwa eksplozja popularności i status ikony nadeszły wraz z filmem „Annie Hall” (1977). Postać tytułowa, neurotyczna, urocza i ekscentryczna artystka, była w dużej mierze inspirowana samą Keaton (Hall to jej prawdziwe nazwisko, a „Annie” to jej pseudonim). Jej nonszalancki, androgeniczny styl – kamizelki, szerokie spodnie, krawaty i kapelusze – stał się modową rewolucją i do dziś pozostaje jej znakiem rozpoznawczym. Rola przyniosła jej Oscara dla najlepszej aktorki i na zawsze zapisała się w historii kina. Zdefiniowała na nowo postać heroiny w komedii romantycznej, a jej życie prywatne stało się manifestem kobiecej niezależności.
Udowodniła swoją wszechstronność w dramatach takich jak „Czerwoni” (1981) Warrena Beatty'ego (kolejna nominacja do Oscara), komediach, które stały się hitami, jak „Zmowa pierwszych żon” (1996) czy późniejszych, ciepło przyjętych przez publiczność filmach, jak „Lepiej późno niż później” (2003), za który otrzymała Złoty Glob i kolejną nominację do nagrody Akademii.
Nigdy nie przeszła na emeryturę, ale „The Book Club” w 2018 r. zagrała emerytkę. Z okazji premiery filmu „Poms” w 2019 r. w wywiadzie dla agencji AFP stanowczo podkreśliła, że nie myśli o starości, ani emeryturze. „A jeśli nikt nigdy więcej do mnie nie zadzwoni (z propozycją filmową), mam wiele hobby, które mnie pasjonują” – powiedziała. W swojej ostatniej roli filmowej, w 2024 r., Diane Keaton zagrała w filmie „Summer Camp” z Kathy Bates i Alfre Woodard.
Życie prywatne Diane Keaton było równie barwne i nieszablonowe jak jej role. Związki z trzema ważnymi postaciami w Hollywood: Woodym Allenem, Warrenem Beattym i Alem Pacino – były szeroko komentowane, ale nigdy nie zdefiniowały jej jako osoby. Z Allenem połączyła ją głęboka przyjaźń i artystyczna synergia, która przetrwała ich romantyczną relację. Beatty'ego i Pacino opisywała jako fascynujących, lecz trudnych partnerów.
Mimo tych głośnych romansów, Keaton nigdy nie wyszła za mąż. Podjęła za to jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu – w wieku 50 lat postanowiła zostać matką. Adoptowała dwoje dzieci, córkę Dexter (w 1996 r.) i syna Duke'a (w 2001 r.), udowadniając, że macierzyństwo nie musi podążać tradycyjną ścieżką. Mówiła, że bycie matką jest najbardziej przełomowym doświadczeniem jej życia.
W 2017 r. Keaton opowiedziała dziennikarzowi „People” o tym, że występy na Broadwayu przypłaciła poważną chorobą. Zmagała się z bulimią po tym, jak reżyser spektaklu powiedział jej, że musi schudnąć. Nie obwiniała go jednak za swoją chorobę. „Uwierz mi, miało to związek z nadmierną potrzebą czegoś więcej” – tłumaczyła. – „To była choroba psychiczna. Stałam się mistrzynią w ukrywaniu się. W ukrywaniu wszelkich dowodów. Jak się upewnić, że nikt się nie dowie? Prowadzisz bardzo dziwny styl życia. Żyjesz w kłamstwie”. Wyzdrowiała dzięki terapii, ale powiedziała, że bulimia pozbawiła ją możliwości cieszenia się czasem spędzonym na scenach Broadwayu.
Poza aktorstwem, Diane Keaton z pasją oddawała się fotografii, jest autorką kilku książek. Miała niezwykłe zamiłowanie do architektury i renowacji starych domów, czym również zajmowała się w swoich publikacjach i w mediach społecznościowych. Jej konto na Instagramie jest dowodem na to, że do końca miała w sobie młodzieńczą energię, niezwykłe poczucie humoru i dystans do siebie.
„Zmarła genialna, piękna, niezwykła Diane Keaton. Nie potrafię wyrazić, jak nieznośnie mnie to smuci. Była przezabawna i całkowicie pozbawiona podstępu lub jakiejkolwiek rywalizacji, której można by oczekiwać od takiej gwiazdy” – napisała jej filmowa partnerka ze „Zmowy pierwszych żon” Bette Midler, cytowana przez „The Guardian”. Aktorka i reżyserka Elizabeth Banks dodaje na Instagramie: „Była uwielbiana w swojej branży. Każdy z nas jest jej fanem. Jej wpływ na kulturę, modę, sztukę i kobiety jest nie do przecenienia”.
