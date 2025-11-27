Met Gala 2026 – preludium do wystawy i nowo otwartej galerii

Uroczystość przyciągająca tłumy gwiazd ze świata muzyki, filmu, sztuki czy biznesu, stanowi preludium do wystawy zorganizowanej kilka dni po ceremonii i również ściśle powiązanej ze wspomnianym motywem. Mająca swój początek 10 maja, będzie okazją do zaprezentowania blisko 200 dzieł sztuki zestawionych z 200 kostiumami pochodzącymi z pięciu różnych stuleci. – Moda to wspólny mianownik wszystkich eksponatów w muzeum. Traktowana często po macoszemu, znajduje się na pierwszym planie dzieł sztuki dostępnych w każdej galerii, jaką odwiedzamy. Nawet akty nie są nigdy nagie, a osadzone w pewnym kulturowym kontekście naznaczonym charakterystycznymi dla danej epoki wartościami i ideami – wyjaśniał Andrew Bolton.

Wystawę będzie można podziwiać do 10 stycznia 2027 r. a jej inauguracja zostanie połączona z otwarciem 1100-metrowej galerii Condé M. Nast, sąsiadującej z Metropolitan Museum of Art. – To przełomowy moment nie tylko dla Instytutu Kostiumów, ale i dla świata mody. Wreszcie zyska on przestrzeń, na jaką zasługuje – mówił Andrew Bolton, nie ukrywając zachwytu nad nowo powstającym miejscem przeznaczonym na prezentację kostiumów, zarówno tych historycznych, jak i współczesnych. – Takie przedsięwzięcie pozwoli podkreślić centralną rolę mody nie tylko w nowojorskim muzeum, ale i w kulturze – zaznaczył.



Anna Wintour o wsparciu finansowym Met Gali 2026

Zorganizowana dzięki finansowemu wsparciu luksusowej marki Saint Laurent, wydawcy magazynu „Vogue” Condé Nast oraz Jeffa Bezosa i jego żony Lauren Sánchez Bezos, Met Gala nadal będzie nadzorowana przez Annę Wintour, która od lat starannie dobiera listę gości zaproszonych na tę szczególną uroczystość. 76-latka wprawdzie w czerwcu bieżącego roku pożegnała się z piastowanym przez blisko cztery dekady stanowiskiem redaktor naczelnej amerykańskiego wydania „Vogue”, jednak zachowała pozycję dyrektor artystycznej i dyrektor ds. treści w Condé Nast. Lista gości nie została co prawda potwierdzona, jednak legendarna szefowa kultowego magazynu modowego udzieliła pierwszego wywiadu na temat zaplanowanej na maj przyszłego roku gali oraz wsparcia finansowego przekazanego między innymi przez założyciela firmy Amazon i jego nowo poślubioną żonę. – Lauren Sánchez Bezos to wielbicielka kostiumów i oczywiście mody. Jesteśmy wdzięczni za jej niezwykłą hojność i bardzo się cieszymy, że stanie się częścią tego niepowtarzalnego wydarzenia – mówiła w wywiadzie dla CNN podczas odbywającej się w Katarze gali Franca Fund, w trakcie której wspominano zmarłą przed dziewięcioma laty redaktor naczelną włoskiego wydania magazynu „Vogue”, Francę Sozzani.

Jak podaje CNN, wśród komentujących nadchodzące wydarzenie nie brakuje krytyków, którzy w zaangażowaniu miliardera w organizację gali i powstanie szacowanej na blisko 50 mln dol. wystawy upatrują się chęci przejęcia kontroli nad dziedzinami działalności niebędącymi dotychczas jego domeną. Wśród innych argumentów pojawiają się i takie, jakoby fundusze przeznaczone na nadchodzące wydarzenia mogły być spożytkowane w inny sposób, a finansowe wsparcie ze strony przedsiębiorcy stanowiło wątpliwe etycznie zachowanie w obliczu zbiorowych zwolnień w Condé Nast. – Działania te dotknęły zwłaszcza redakcję „Teen Vogue”, co spotkało się z bardzo emocjonalną reakcją, ponieważ tytuł był adresowany do młodych odbiorców. Condé Nast zwalnia ludzi, natomiast gala planowana jest niezmiennie. Bogaci się bogacą. Taka optyka wydaje się dość niekomfortowa, jednak prawdopodobnie nie ulegnie ona zmianie dopóki nierówność dochodów w tym kraju pozostanie na takim samym poziomie jak obecnie – mówiła w zamieszczonym na Instagramie nagraniu Amy Odell, pochodząca z Nowego Jorku autorka biografii Anny Wintour„Anna”.