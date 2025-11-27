Aktualizacja: 27.11.2025 17:29 Publikacja: 27.11.2025 11:30
Niektóre kreacje prezentowane przez gwiazdy światowego formatu na schodach nowojorskiego Metropolitan Museum of Art z okazji corocznej Met Gali przywodzą na myśl dzieła sztuki. Finezyjne nakrycia głowy, fantazyjne peleryny, treny czy suknie opinające sylwetki zaproszonych pań do tego stopnia, że trudno wykonać jakikolwiek ruch, stanowią charakterystyczne elementy najbardziej wyczekiwanego wydarzenia w świecie mody. Obowiązujący każdego roku motyw przewodni strojów wybieranych na tę wyjątkową uroczystość inspiruje zaproszonych do kreatywności w kompletowaniu garderoby dostosowanej do danej tematyki.
Gwiazdy uczestniczące w gali przed dwoma laty zaprezentowały stroje będące interpretacją ówczesnego tytułu „The Garden of Time. Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”. Fantazyjne suknie wybierane na tę okazję nawiązywały do tematyki bajkowego ogrodu pełnego kolorowych kwiatów, liści czy wijących się gałęzi. Jedna z prowadzących galę – Zendaya – z zadania wywiązała się bezbłędnie, występując tego wieczoru w kreacji od Maison Margiela Artisanal ze spektakularnym, bogato zdobionym kwiatami, nakryciem głowy. Okryta zwiewną peleryną Lana Del Rey postawiła na suknię projektu Aleksandra McQueena, z wijącymi się na całej długości kreacji ozdobami imitującymi pnącza drzew. Zasłużone zainteresowanie ze strony fotoreporterów wzbudzała też stylizacja Anny Wintour, złożona z białej sukni z trenem oraz sięgającej kostek czarnej peleryny udekorowanej barwnymi kwiatami czy wielowarstwowa suknia Penélope Cruz z kolekcji Chanel wykonana z jedwabnego tiulu i tafty, ozdobiona 8 różnymi rodzajami francuskich koronek oraz guzikami w kształcie kwiatów.
Ubiegłoroczna gala zatytułowana „Superfine: Tailoring Black Style” stała się z kolei okazją do zaprezentowania kreatywnych interpretacji męskiego garnituru. Nie zabrakło gwiazd, które potraktowały zadanie w sposób dosłowny, jak choćby Zendaya czy Madonna, pozujące do zdjęć w stylowych białych garniturach: odpowiednio od Louis Vuitton oraz od francuskiego projektanta Haidera Ackermanna. Niepowtarzalną interpretację motywu przewodniego tegorocznej gali zaproponowała Demi Moore, która tego wieczoru postawiła na czarną, zdobioną białymi paskami suknię Thom Browne, swoim krojem przypominającą krawat.
Uczestnicy zaplanowanej na 4 maja 2026 r. Met Gali również będą mieli możliwość wykazania się kreatywnością w doborze stylizacji współgrających z motywem przewodnim uroczystości, „Costume Art”. Ogłoszony w listopadzie nawiązuje do pokaźnej kolekcji strojów zgromadzonej w Instytucie Kostiumów należącym do nowojorskiego muzeum – Motyw przewodni kolejnej gali, „Costume Art”, współgra z historią Instytutu Kostiumów. Modę należy traktować jak sztukę ze względu na jej nieodłączną relację z ludzkim ciałem. Ciało przyozdobione ubraniem stanowi centralny element bogatej kolekcji kostiumów zgromadzonej w muzeum – wyjaśniał podczas konferencji prasowej Andrew Bolton, kurator Instytutu Kostiumów, odpowiedzialny za wybór tematyki prestiżowej gali.
Uroczystość przyciągająca tłumy gwiazd ze świata muzyki, filmu, sztuki czy biznesu, stanowi preludium do wystawy zorganizowanej kilka dni po ceremonii i również ściśle powiązanej ze wspomnianym motywem. Mająca swój początek 10 maja, będzie okazją do zaprezentowania blisko 200 dzieł sztuki zestawionych z 200 kostiumami pochodzącymi z pięciu różnych stuleci. – Moda to wspólny mianownik wszystkich eksponatów w muzeum. Traktowana często po macoszemu, znajduje się na pierwszym planie dzieł sztuki dostępnych w każdej galerii, jaką odwiedzamy. Nawet akty nie są nigdy nagie, a osadzone w pewnym kulturowym kontekście naznaczonym charakterystycznymi dla danej epoki wartościami i ideami – wyjaśniał Andrew Bolton.
Wystawę będzie można podziwiać do 10 stycznia 2027 r. a jej inauguracja zostanie połączona z otwarciem 1100-metrowej galerii Condé M. Nast, sąsiadującej z Metropolitan Museum of Art. – To przełomowy moment nie tylko dla Instytutu Kostiumów, ale i dla świata mody. Wreszcie zyska on przestrzeń, na jaką zasługuje – mówił Andrew Bolton, nie ukrywając zachwytu nad nowo powstającym miejscem przeznaczonym na prezentację kostiumów, zarówno tych historycznych, jak i współczesnych. – Takie przedsięwzięcie pozwoli podkreślić centralną rolę mody nie tylko w nowojorskim muzeum, ale i w kulturze – zaznaczył.
Zorganizowana dzięki finansowemu wsparciu luksusowej marki Saint Laurent, wydawcy magazynu „Vogue” Condé Nast oraz Jeffa Bezosa i jego żony Lauren Sánchez Bezos, Met Gala nadal będzie nadzorowana przez Annę Wintour, która od lat starannie dobiera listę gości zaproszonych na tę szczególną uroczystość. 76-latka wprawdzie w czerwcu bieżącego roku pożegnała się z piastowanym przez blisko cztery dekady stanowiskiem redaktor naczelnej amerykańskiego wydania „Vogue”, jednak zachowała pozycję dyrektor artystycznej i dyrektor ds. treści w Condé Nast. Lista gości nie została co prawda potwierdzona, jednak legendarna szefowa kultowego magazynu modowego udzieliła pierwszego wywiadu na temat zaplanowanej na maj przyszłego roku gali oraz wsparcia finansowego przekazanego między innymi przez założyciela firmy Amazon i jego nowo poślubioną żonę. – Lauren Sánchez Bezos to wielbicielka kostiumów i oczywiście mody. Jesteśmy wdzięczni za jej niezwykłą hojność i bardzo się cieszymy, że stanie się częścią tego niepowtarzalnego wydarzenia – mówiła w wywiadzie dla CNN podczas odbywającej się w Katarze gali Franca Fund, w trakcie której wspominano zmarłą przed dziewięcioma laty redaktor naczelną włoskiego wydania magazynu „Vogue”, Francę Sozzani.
Jak podaje CNN, wśród komentujących nadchodzące wydarzenie nie brakuje krytyków, którzy w zaangażowaniu miliardera w organizację gali i powstanie szacowanej na blisko 50 mln dol. wystawy upatrują się chęci przejęcia kontroli nad dziedzinami działalności niebędącymi dotychczas jego domeną. Wśród innych argumentów pojawiają się i takie, jakoby fundusze przeznaczone na nadchodzące wydarzenia mogły być spożytkowane w inny sposób, a finansowe wsparcie ze strony przedsiębiorcy stanowiło wątpliwe etycznie zachowanie w obliczu zbiorowych zwolnień w Condé Nast. – Działania te dotknęły zwłaszcza redakcję „Teen Vogue”, co spotkało się z bardzo emocjonalną reakcją, ponieważ tytuł był adresowany do młodych odbiorców. Condé Nast zwalnia ludzi, natomiast gala planowana jest niezmiennie. Bogaci się bogacą. Taka optyka wydaje się dość niekomfortowa, jednak prawdopodobnie nie ulegnie ona zmianie dopóki nierówność dochodów w tym kraju pozostanie na takim samym poziomie jak obecnie – mówiła w zamieszczonym na Instagramie nagraniu Amy Odell, pochodząca z Nowego Jorku autorka biografii Anny Wintour„Anna”.
Mimo krytycznych głosów tytułowa bohaterka rzeczonej biografii uczyniła z Met Gali wydarzenie o międzynarodowej renomie, na które zaproszenie otrzymują jedynie ściśle wyselekcjonowani reprezentanci świata biznesu, muzyki, filmu, mody czy polityki. Jak podaje CNN, bilet wstępu na ceremonię to koszt rzędu 75 tys. dol., a gromadzone corocznie zbiórki pieniędzy na rzecz Instytutu Kostiumów należącego do Metropolitan Museum of Art wielokrotnie przekraczają szacowane kwoty. W ubiegłym roku zebrano środki w wysokości 31 mln dol., co stanowiło najwyższe wpływy w 77-letniej historii gali. Za sześć miesięcy okaże się, czy za sprawą wspomnianych zmian organizacyjnych ten rekord zostanie pobity.
