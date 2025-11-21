Reklama
Suknia ślubna Taylor Swift w centrum uwagi najlepszych projektantów. Co proponują artystce?

Choć data ślubu Taylor Swift i Travisa Kelce nie została ustalona, jeden z magazynów modowych zwrócił się z prośbą do topowych projektantów o naszkicowanie najlepszych ich zdaniem kreacji, utrzymanych w stylistyce charakterystycznej dla gwiazdy pop.

Publikacja: 21.11.2025 11:10

Topowi projektanci przedstawiają swoje propozycje sukni ślubnej dla Taylor Swift.

Foto: Reuters

Dominika Drygas

– Twoja nauczycielka angielskiego i nauczyciel WF biorą ślub – tak informację o zaręczynach z zawodnikiem Kansas City Chiefs, Travisem Kelce, zaanonsowała Taylor Swift, gdy w sierpniu opublikowała romantyczne fotografie przedstawiające ją w objęciach ukochanego. Imponujących rozmiarów pierścionek zaręczynowy widoczny na serdecznym palcu lewej dłoni gwiazdy pop nie mógłby ujść uwadze internautów, których wiadomość o przełomowym wydarzeniu w życiu idolki sprowokowała do intensywnej analizy spektakularnej biżuterii. Bez trudu ustalono, że pierścionek został zaprojektowany przez ukochanego 35-latki we współpracy z jubilerką Kindred Lubeck z firmy Artifex Fine Jewelry. Ozdobiony diamentem o szlifie brylantowym ma, w ocenie cytowanej przez BBC redaktor naczelnej magazynu „Retail Jeweller”, Ruth Faulkner, od 8 do 10 karatów, a jego wartość może sięgać nawet miliona dol.

Pod lupę wzięto też stylizację autorki albumu „The Life of a Showgirl”, którą zaprezentowała na zdjęciach i nagraniach z pamiętnego sierpniowego dnia. Wykonana z jedwabiu suknia midi od Polo Ralph Lauren, zestawiona z brązowymi sandałami Louis Vuitton doskonale współgrała z romantyczną atmosferą wydarzenia. Uwadze fanów nie uszły również wyrafinowane dodatki stanowiące dopełnienie eleganckiego zestawu – złoty zegarek Cartier i subtelna bransoletka Le Damier de Louis Vuitton. Zamieszczona na Instagramie seria zdjęć ukazujących zakochanych w bajecznej scenerii romantycznego ogrodu, zyskała niemal 38 mln polubień, a wśród osób komentujących radosną wiadomość znalazły się między innymi przyjaciółki gwiazdy – Sabrina Carpenter czy Selena Gomez.

Spekulacje na temat lokalizacji ceremonii ślubnej Taylor Swift i Travisa Kelce

Wprawdzie nie podano jeszcze daty ślubu 14-krotnej zdobywczyni nagrody Grammy i jednego z najpopularniejszych obecnie zawodników amerykańskiej ligi NFL, ale spekulacje dotyczące kluczowych zagadnień związanych z tym wydarzeniem rozpoczęły się tuż po zaręczynach pary. Światowe media rozpisywały się na temat potencjalnych lokalizacji, w których mogłaby odbyć się ceremonia zaślubin. Na listach publikowanych na łamach magazynów „Marie Claire”, „Elle” czy „Forbes” pojawiały się tak prestiżowe hotele jak Montage Laguna Beach w Kalifornii, Ocean House na Rhode Island, Grand Velas Riviera Maya w Meksyku czy Castelfalfi we Florencji. Fragmenty piosenki „Elisabeth Taylor” znajdującej się na najnowszej płycie artystki rodzą też spekulacje na temat wspomnianego w pierwszych słowach utworu Portofino oraz paryskiego hotelu Plaza Athénée.

Wyobraźnię przedstawicieli najbardziej poczytnych magazynów modowych pobudzają również pomysły na stylizacje ślubne przyszłej panny młodej. Przypominane w licznych zestawieniach suknie prezentowane przez Taylor Swift podczas koncertów w ramach „The Eras Tour” pozwalają wstępnie selekcjonować projektantów, którzy mogliby podjąć się wyzwania stworzenia niepowtarzalnej kreacji dla wokalistki. W czołówce znajdują się między innymi Nicole + Felicia, Oscar de la Renta, Alberta Ferretti, Elie Saab, Versace czy Vivienne Westwood, autorka spektakularnej białej sukni z gorsetem i wypisanymi na całej dolnej części kreacji słowami utworu „Fortnight”.

Topowi projektanci przedstawiają swoje propozycje sukni ślubnej dla Taylor Swift

O ile powyższe zestawienia uwzględniają suknie znane już fanom artystki z jej scenicznych występów, to kilku topowych projektantów zostało poproszonych o przedłożenie autorskich propozycji stylizacji ślubnych, które gwiazda mogłaby wziąć pod uwagę przy wyborze tej jedynej. Wśród projektów przedstawionych na łamach magazynu „WWD” znajdują się szkice dopracowane do perfekcji przez takie domy mody jak między innymi Alberta Ferretti, Alexis Mabille, Amsale, Roberto Cavalli czy Viktor & Rolf.

Romantyczna, sięgająca kostek, wielowarstwowa suknia połączona ze spektakularną, ozdobioną falbanami peleryną to propozycja przedłożona przez włoską projektantkę otwierającą powyższe zestawienie. Pochodzący z Francji Alexis Mabille przygotował szkic przedstawiający Taylor Swift w ekstrawaganckim komplecie złożonym z krótkiego gorsetu eksponującego talię oraz spódnicy o nieregularnej długości. Bogato zdobiona kwiatami suknia o kroju księżniczki to propozycja od Amsale, natomiast wielowarstwowa, pokryta koronką z różnymi odcieniami zieleni kreacja znalazła się na ręcznie wyrysowanym szkicu od Roberto Cavalli. Projekt nadesłany przez Viktor & Rolf przedstawia przyszłą pannę młodą w stylizacji klasycznej, pozbawionej ozdób i falban, za to eksponującej ramiona i talię autorki takich hitów jak „Fate of Ophelia”, „Cruel Summer” czy „The Tortured Poets Department”.

Sama zainteresowana nie wyraziła dotychczas opinii na temat przedłożonych propozycji, a popularność zamieszczonej na Instagramie sesji zdjęciowej z wyeksponowanym pierścionkiem zaręczynowym już po kilku tygodniach przyćmiły relacje z premiery najnowszej płyty artystki, „The Life of a Showgirl”. Gdy nastąpi moment wyboru, kreacja z pewnością będzie poddana dogłębnej analizie. Być może zostanie jej poświęcony niejeden wers, wpleciony w utwór artystki tak, by rozszyfrować mogli go jedynie jej najwierniejsi fani.

Dominika Drygas

