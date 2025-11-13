Aktualizacja: 14.11.2025 04:32 Publikacja: 13.11.2025 21:48
Foto: Mat. Partnera
Jesień to ten moment, kiedy garderoba przechodzi największą metamorfozę: trzeba pożegnać lekkie, wiskozowe sukienki mini, odsłaniające nogi jeansowe szorty, krótkie crop topy. Zmieniamy nie tylko ubrania – czas przestawić się na inny typ butów! Jakie powinno być Twoje jesienne obuwie? Przede wszystkim, wygodne! Nieważne, czy postawisz na pełne charakteru kozaki ze zdobieniami, casualowe krótkie zamszowe botki czy praktyczne trzewiki – najważniejsze jest to, by zapewniały Ci wsparcie i komfort. Jesienna oferta butów w Cropp proponuje sprawdzone klasyki ze współczesnym twistem. Codzienny casual, nonszalancki sportowy vibe, mroczne klimaty alternative? To wszystko i jeszcze więcej znajdziesz właśnie w Cropp!
Foto: Mat. Partnera
Trzewiki to buty, które świetnie odnajdują się w bardziej surowych, casualowych stylizacjach. Mają mocno outdoorowy vibe, ale w miejskim wydaniu prezentują się równie stylowo. Modele sznurowane, często na masywniejszej podeszwie, idealnie komponują się ze spodniami z prostą nogawką, grubymi skarpetami z jasnej dzianiny i oversize’owym swetrem. Trzewiki doskonale odnajdują się w stylizacjach z najróżniejszymi płaszczami i kurtkami na jesień, nadając całemu lookowi bardziej wyrazistego charakteru. Jesteś aktywna cały rok i także jesienią nie zwalniasz tempa? Połącz ocieplane trzewiki z imitacji skóry z pikowaną kamizelką z kapturem oraz gładkimi dresowymi joggerami. To wybór idealny na długie spacery z psem, kiedy komfort jest równie ważny jak estetyka. Wybierasz się na koncert i masz ochotę na rockowy outfit? W takim razie sznurowane trzewiki i jeansy z postrzępieniami i efektem postarzenia mogą być idealną bazą dla Twojej stylówki.
Foto: Mat. Partnera
Botki to absolutny klasyk, który powraca co sezon w nowych odsłonach. Niezależnie od tego, czy wybierzesz modele na słupku, płaskiej podeszwie czy platformie - idealnie komponują się z sukienkami midi i długimi płaszczami, ale równie dobrze wyglądają w duecie z jeansami i obszernym swetrem. Ich największym atutem jest wszechstronność – sprawdzą się zarówno w codziennych miejskich lookach, jak i podczas wieczornych wyjść. Botki po prostu trzeba mieć! Jesienią szczególnie modne są modele w stonowanych kolorach, które pięknie współgrają z neutralnymi płaszczami i torebkami z imitacji skóry. Beże, brązy, czernie i szarości to uniwersalne kolory, które pozwolą na swobodne dobieranie do nich dodatków. Proste czarne botki z imitacji skóry to coś, co wybawi cię z wielu modowo-ubraniowych opałów. Nie ma na co czekać, już dziś upoluj najmodniejsze modele!
Materiał Promocyjny
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jesień to ten moment, kiedy garderoba przechodzi największą metamorfozę: trzeba pożegnać lekkie, wiskozowe sukienki mini, odsłaniające nogi jeansowe szorty, krótkie crop topy. Zmieniamy nie tylko ubrania – czas przestawić się na inny typ butów! Jakie powinno być Twoje jesienne obuwie? Przede wszystkim, wygodne! Nieważne, czy postawisz na pełne charakteru kozaki ze zdobieniami, casualowe krótkie zamszowe botki czy praktyczne trzewiki – najważniejsze jest to, by zapewniały Ci wsparcie i komfort. Jesienna oferta butów w Cropp proponuje sprawdzone klasyki ze współczesnym twistem. Codzienny casual, nonszalancki sportowy vibe, mroczne klimaty alternative? To wszystko i jeszcze więcej znajdziesz właśnie w Cropp!
Od momentu powołania na stanowisko premiera Japonii Sanae Takaichi o polityczce jest głośno zarówno w jej kraju,...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament współczesnego podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Apple Martin została ambasadorką brytyjskiej marki Self-Portrait. Dla córki Gwyneth Paltrow i wokalisty Coldplay...
Już niebawem w Abu Zabi odbędzie się wyjątkowa licytacja, na której wystawiona zostanie unikatowa torebka Hermès...
Zaledwie kilka dni po odejściu Véronique Nichanian z domu mody Hermès ogłoszono, kto zastąpi weterankę świata mo...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Znany z luksusowych torebek i apaszek dom mody Hermès po 37 latach rozstał się z dyrektorką kreatywną swojej lin...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas