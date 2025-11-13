Najlepsze buty na późną jesień

Jesień to ten moment, kiedy garderoba przechodzi największą metamorfozę: trzeba pożegnać lekkie, wiskozowe sukienki mini, odsłaniające nogi jeansowe szorty, krótkie crop topy. Zmieniamy nie tylko ubrania – czas przestawić się na inny typ butów! Jakie powinno być Twoje jesienne obuwie? Przede wszystkim, wygodne! Nieważne, czy postawisz na pełne charakteru kozaki ze zdobieniami, casualowe krótkie zamszowe botki czy praktyczne trzewiki – najważniejsze jest to, by zapewniały Ci wsparcie i komfort. Jesienna oferta butów w Cropp proponuje sprawdzone klasyki ze współczesnym twistem. Codzienny casual, nonszalancki sportowy vibe, mroczne klimaty alternative? To wszystko i jeszcze więcej znajdziesz właśnie w Cropp!

Foto: Mat. Partnera

Trzewiki – mocny akcent na chłodniejsze dni

Trzewiki to buty, które świetnie odnajdują się w bardziej surowych, casualowych stylizacjach. Mają mocno outdoorowy vibe, ale w miejskim wydaniu prezentują się równie stylowo. Modele sznurowane, często na masywniejszej podeszwie, idealnie komponują się ze spodniami z prostą nogawką, grubymi skarpetami z jasnej dzianiny i oversize’owym swetrem. Trzewiki doskonale odnajdują się w stylizacjach z najróżniejszymi płaszczami i kurtkami na jesień, nadając całemu lookowi bardziej wyrazistego charakteru. Jesteś aktywna cały rok i także jesienią nie zwalniasz tempa? Połącz ocieplane trzewiki z imitacji skóry z pikowaną kamizelką z kapturem oraz gładkimi dresowymi joggerami. To wybór idealny na długie spacery z psem, kiedy komfort jest równie ważny jak estetyka. Wybierasz się na koncert i masz ochotę na rockowy outfit? W takim razie sznurowane trzewiki i jeansy z postrzępieniami i efektem postarzenia mogą być idealną bazą dla Twojej stylówki.

Foto: Mat. Partnera

Must-have na jesień: botki!

Botki to absolutny klasyk, który powraca co sezon w nowych odsłonach. Niezależnie od tego, czy wybierzesz modele na słupku, płaskiej podeszwie czy platformie - idealnie komponują się z sukienkami midi i długimi płaszczami, ale równie dobrze wyglądają w duecie z jeansami i obszernym swetrem. Ich największym atutem jest wszechstronność – sprawdzą się zarówno w codziennych miejskich lookach, jak i podczas wieczornych wyjść. Botki po prostu trzeba mieć! Jesienią szczególnie modne są modele w stonowanych kolorach, które pięknie współgrają z neutralnymi płaszczami i torebkami z imitacji skóry. Beże, brązy, czernie i szarości to uniwersalne kolory, które pozwolą na swobodne dobieranie do nich dodatków. Proste czarne botki z imitacji skóry to coś, co wybawi cię z wielu modowo-ubraniowych opałów. Nie ma na co czekać, już dziś upoluj najmodniejsze modele!

