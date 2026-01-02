Career minimalism: pokolenie Z nie marzy o awansach. Czym jest to spowodowane?

Aktualizacja: 02.01.2026 17:24 Publikacja: 02.01.2026 11:53
Career minimalism może okazać się pożądaną tendencją wśród osób, które cenią sobie swobodę w decydowaniu o sposobie spędzania wolnego czasu czy przejmowaniu nowych obowiązków.
Przejęcie nowych zadań, odpowiedzialność za wynik finansowy wypracowany w danym kwartale, łagodzenie konfliktów między członkami zespołów, regularne raportowanie do przedstawicieli zarządu firmy czy nieograniczona dyspozycyjność, bez względu na prywatne plany – to czynniki, które w wielu instytucjach nierozerwanie wiążą się z awansem na wyższe stanowisko w hierarchii firmy. Świadomi tych konsekwencji młodzi pracownicy reprezentujący pokolenie Z dobrowolnie rezygnują z obejmowania funkcji kierowniczych czy menedżerskich, pragnąc utrzymać balans między obowiązkami służbowymi a bogatym życiem prywatnym. Badanie przeprowadzone przez amerykańską platformę Glassdoor świadczy o tym niezbicie. Ponieważ w ankiecie wzięli udział również bardziej doświadczeni pracownicy reprezentujący pokolenie X (osób urodzonych między 1965 a 1980 r.) oraz Baby Boomers (którzy przyszli na świat w latach 1946–1964), przedstawione wnioski obrazują tendencję career minimalism w szerokim kontekście. Jak dojrzali członkowie zespołów zapatrują na perspektywę awansu kosztem czasu na rozwój własnych pasji i czego uczą się od młodszych kolegów?
We wspomnianym badaniu wzięło udział ponad 1000 pracowników amerykańskich korporacji. Ustalono, że 68 proc. profesjonalistów reprezentujących pokolenie Z nie zamierza obejmować stanowisk kierowniczych , nawet jeśli wiązałoby się to z podwyżką. Jednocześnie podkreślono, że nie wynika to z braku ambicji młodych osób, a raczej ze zmiany priorytetów w życiu. Postawa zdefiniowana jako career minimalism sprowadza się do zadbania o stabilność finansową przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej ilości czasu i energii na realizację pasji nie związanych z wykonywanym zawodem.
Wedle dostępnej analizy, wśród powodów, które skłaniają młodych pracowników do wycofywania się ze wspinaczki po szczeblach korporacyjnej kariery, znajduje się między innymi niechęć do przyjęcia awansu, który wiąże się ze wzrostem odpowiedzialności bez rekompensaty finansowej (tzw. dry promotions). Brak poczucia bezpieczeństwa na zajmowanym stanowisku, nawet przy zaangażowaniu w pełnione obowiązki, to kolejny czynnik przemawiający za tym, by z rezerwą podchodzić do perspektywy awansu. Ankietowani zwracają wreszcie uwagę na gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji, który zakłóca naturalny przebieg ścieżki zawodowej i wiąże się z ryzykiem redukcji lub znacznego okrojenia zakresu obowiązków na danym stanowisku. – Wielu pracowników ma poczucie nieadekwatnego wynagrodzenia za wykonywane obowiązki i poziom zaangażowania – wyjaśnia cytowany przez „Forbes” Daniel Zhao, ekonomista Glassdoor, podając kolejny powód niechęci młodych wobec przyjmowania propozycji awansu.
Badanie pozwoliło odnotować podobną tendencję również wśród przedstawicieli starszych pokoleń pracowników. Obserwacje poczynione w trakcie aktywności zawodowej, a także rozczarowania wynikające z dotychczasowych awansów, które nie wiązały się z odczuwalną zmianą statusu materialnego, a raczej ze zwiększonym zakresem obowiązków, skłaniają dojrzałych pracowników do rozwagi przy przyjmowaniu propozycji ewentualnych promocji na wyższe stanowiska.
Dodatkowo, idąc za przykładem młodszych kolegów, również przedstawiciele pokolenia X oraz Baby Boomers coraz częściej decydują się na dodatkowe zajęcie zarobkowe wykonywane poza godzinami pracy. Jak podano w wynikach badania, taką aktywność deklaruje 57 proc. przedstawicieli pokolenia Z, 48 proc. Baby Boomers oraz 31 proc. reprezentantów pokolenia X. Zapoczątkowany przez młodych pracowników trend stał się zatem doświadczeniem międzypokoleniowym, a wśród korzyści wynikających z dodatkowego zajęcia zarobkowego wymienia się między innymi autonomię w działaniu, tak odległą od ściśle ustalonych zasad obowiązujących pracowników korporacji. Dodatkowa działalność zarobkowa wiąże się też z możliwością zdobycia funduszy, bez konieczności oczekiwania na oficjalną zmianę stanowiska czy podpisanie odnośnych załączników do umów o pracę.
Zajęcia wykonywane poza godzinami pracy pozwalają też na rozwój w danej dziedzinie i stanowią urozmaicenie od często powtarzalnych, jasno sprecyzowanych i, co za tym idzie, przewidywalnych zadań podejmowanych na co dzień. Dynamiczny rozwój technologii AI, a także możliwość pracy zdalnej to istotne czynniki przyspieszające tę tendencję. Jak można przeczytać w podsumowaniu wspomnianego raportu, zajęcia traktowane jako nadprogramowe często bywają źródłem nie tylko dodatkowego dochodu, ale i satysfakcji wynikającej z realizacji własnych pasji, rozwoju w nowej dziedzinie czy odkrycia pokładów kreatywności, dotychczas uśpionych za sprawą monotonnych zadań przydzielonych danej osobie z racji zajmowanego stanowiska.
Przeprowadzone badanie pozwoliło zaobserwować też istotne zmiany w zakresie zawodów wybieranych przez młodych pracowników. Absolwenci wyższych uczelni coraz częściej decydują się na zatrudnienie w sektorach takich jak opieka zdrowotna, rzemiosło, administracja publiczna i edukacja. Choć dotychczas nie zawsze stanowiły one pierwszy wybór wśród wkraczających na rynek pracy profesjonalistów, są one postrzegane jako bardziej stabilne niż zajęcia w branży technologicznej i konsultingowej, niegdyś dominujące na liście wymarzonych profesji żądnych sukcesu młodych osób. – Zamieniliśmy sztywną drabinę korporacyjną na elastyczną ścieżkę kariery, czyli taką, która daje możliwość korzystania z okazji, ilekroć istnieje ku temu sposobność. W dłuższej perspektywie taka mobilność jest lepiej dopasowana do dzisiejszych realiów pracy – zauważa w podsumowaniu badania Morgan Sanner, ekspert ds. rozwoju kariery w Glassdoor.
Stabilność finansowa uzyskana dzięki aktywności zawodowej w jednej z wyżej wymienionych dziedzin, pozwala młodym pracownikom precyzyjnie definiować godziny pracy i odmawiać dyspozycyjności w czasie przeznaczonym na odpoczynek. Świadomi własnych potrzeb w zakresie utrzymania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, przedstawiciele pokolenia Z dbają o nieco mniejszy nakład pracy w miesiącach letnich. Pozwala im to korzystać z uroków słonecznej pogody i elastycznie godzić wyzwania zawodowe z atrakcjami związanymi z okresem wakacyjnym. Taką tendencję deklaruje 58 proc. młodych pracowników, czyli o prawie 20 proc. więcej od ich starszych kolegów, którzy wykazują się niezmiennym poziomem zaangażowania w zawodowe obowiązki niezależnie od pogody czy pory roku.
Choć w tym zakresie starsi pracownicy nie naśladują mniej doświadczonych kolegów, wiele innych praktyk stosowanych przez zetki znajduje uznanie u osób z wieloletnim doświadczeniem w danej branży. Jasno sprecyzowane godziny pracy oraz zakres wykonywanych obowiązków, dywersyfikacja zawodowego portfolio, traktowanie zdrowia psychicznego jako priorytet, a także postrzeganie sztucznej inteligencji jako narzędzia wspomagającego pracę, a nie zagrożenia, które może doprowadzić do redukcji wykonywanych zadań – to najważniejsze punkty wymienione na liście praktyk zapoczątkowanych przez przedstawicieli pokolenia Z i skwapliwie przejmowanych przez ich bardziej doświadczonych kolegów.
Wprawdzie propozycja awansu oznacza dla danego pracownika nobilitację i potwierdzenie wysokiego statusu w firmie, którą reprezentuje, jednak przed jej przyjęciem warto wziąć pod uwagę powyższe czynniki. Career minimalism może okazać się pożądaną tendencją wśród osób, które cenią sobie swobodę w decydowaniu o sposobie spędzania wolnego czasu czy przejmowaniu nowych obowiązków. Ci, dla których awans oznacza realizację zawodowych ambicji, traktować go mogą jako sposobność do wdrożenia sprawdzonych praktyk w zarządzanym zespole. Być może jedną z nich będzie dbałość o finalizowanie projektów w ściśle określonych godzinach pracy, bez uszczerbku dla tak cennego dla pracowników czasu wolnego?
