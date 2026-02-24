Doone Roisin w ramach Female Startup Club przeprowadziła ponad 700 wywiadów.
– Wyobraź sobie świat, w którym równość płci jest normą, a kobiety mają takie same możliwości rozwijania kariery w biznesie jak mężczyźni, niezależnie od ich sytuacji życiowej. Jako gospodyni podcastu Female Startup Club zachęcam do regularnego słuchania tych osób, które rozważają założenie własnej działalności, stawiają swoje pierwsze kroki w nowo utworzonej firmie lub poszukują inspiracji do dalszego rozwoju własnej ścieżki zawodowej. Omawiamy takie tematy jak zdobywanie kapitału na start, zarządzanie finansami, kierowanie zespołem, umiejętność reklamowania swoich usług przy jednoczesnej dbałości o dobrą kondycję psychofizyczną przedsiębiorczyni, która odważyła się na realizację swoich biznesowych planów – tak zarys tematyczny rozmów prowadzonych w ramach podcastu Female Startup Club nakreśla pomysłodawczyni przedsięwzięcia, Doone Roisin. –
Decyzję o zainicjowaniu podcastu podjęła mimo braku doświadczenia w tej dziedzinie, tremy przed wystąpieniami publicznymi, a także istotnych niedostatków w podstawowych narzędziach niezbędnych do prowadzenia tego typu działalności. W wywiadzie dla „Forbes” przyznaje, że rozpoczynając przygodę z Female Startup Club nie miała nawet własnego mikrofonu, a pierwszy odcinek powstał od niechcenia, podczas niezobowiązującej rozmowy towarzyszącej spotkaniu z przyjaciółką. Mimo tych braków przyszła przedsiębiorczyni już wtedy wiedziała, jakich błędów na swojej dalszej ścieżce zawodowej pragnie uniknąć. Miała okazję doświadczyć ich osobiście.
Dzieciństwo spędzone w Australii pod opieką mamy samotnie wychowującej swoją jedyną córkę umożliwiało kilkuletniej dziewczynce nieustanny kontakt z naturą, zapewniając niezapomniane górskie widoki, zapach rosnących na okolicznych łąkach kwiatów i smak rosnących w przydomowym ogrodzie owoców. – W tej nieśmiałej i dzikiej osobie ze zdjęcia trudno rozpoznać obecną Doone. Blaszana szopa na zboczu góry, a w niej przytłaczająca bieda – tak serię zdjęć z dzieciństwa, ukazujących skromnie ubraną, choć niezmiennie uśmiechniętą kilkulatkę w objęciach mamy, podpisała Doone Roisin, zestawiając stare fotografie z kilkoma współczesnymi ujęciami. Te przedstawiają elegancką, pewną siebie młodą kobietę, swobodnie prowadzącą rozmowy przed kilkutysięczną publicznością i uczestniczącą w spotkaniach biznesowych w trakcie forum ekonomicznego w Davos czy serii wykładów w Szwajcarii. – Mała Doone nigdy by w to nie uwierzyła. Dorosła już wie, że każdy scenariusz jest w życiu możliwy – brzmi dalsza część cytowanego wpisu.
Separacja od świata zewnętrznego, pełnego technologicznych nowości, nietypowych architektonicznych rozwiązań czy gęstej sieci transportowej, po pierwszych 10 latach życia Doone Roisin miała ulec zmianie. Przeprowadzka do miasta, a następnie nauka w szkole z internatem miały niebagatelny wpływ na dalsze losy skromnej mieszkanki Australii. Pozwoliły jej zrozumieć, że zaplecze finansowe zbudowane dzięki pracy w wybranej przez siebie dziedzinie może zaprocentować realizacją planów, które dotychczas pozostawały w sferze marzeń. Krokiem przybliżającym ją do ich realizacji miała być podjęta w kolejnych latach praca w korporacji, która jednak utwierdziła ją w przekonaniu, że obowiązki wykonywane w oparciu o ściśle określone procedury i w jasno zdefiniowanych ramach czasowych, nie przynoszą jej satysfakcji. – Nie wiemy, jakie perspektywy mamy przed sobą. Warto jednak zaufać własnej intuicji, gdy ta podpowiada ci, że należy odstąpić od rzeczy, które nie dają ci radości i podążyć za rozwiązaniami mającymi na ciebie pozytywny wpływ – wyjaśniała w jednym z obszernych postów, motywując tym samym swoich obserwatorów do podejmowania odważnych decyzji, które mogą na zawsze zaważyć na ich dalszych losach zawodowych.
W tym zakresie młoda przedsiębiorczyni również ma niebagatelne doświadczenie. Rezygnacja z pracy w korporacji pozwoliła jej zrealizować plan o prowadzeniu własnej działalności w samodzielnie wybranej przez siebie branży. Choć to zajęcie okazało się dochodowe i pozornie stanowiło przeciwwagę dla powtarzalnych, mało kreatywnych zadań wykonywanych w poprzednim miejscu pracy, Doone Roisin niemal jednym tchem wymienia powody, dla których i ten rozdział został w jej zawodowej karierze definitywnie zamknięty. – Nie wyobrażałam sobie wykonywania tej pracy przez kolejne dziesięć lat – wyjaśniła w rozmowie z „Forbes”, zapytana o powody zamknięcia dobrze prosperującej firmy jubilerskiej prowadzącej sprzedaż online. – Potrzebowałam nowych wyzwań i poczucia, że każdego dnia wstaję do pracy z ogromną radością – dodała w jednym z wpisów w mediach społecznościowych, argumentując podjętą w marcu 2020 r. decyzję.
I na ten etap w jej zawodowym rozwoju nadszedł czas, mimo że początki jej nowej działalności wydawały się co najmniej niepozorne. Uważna lektura „Tools of Titans” autorstwa Tima Ferrissa skłoniło ją do pewnych refleksji. – Poznawałam historie wszystkich miliarderów i coraz częściej powracało do mnie pytanie: gdzie są kobiety? – wspomina w wywiadzie z „Forbes”. Rozmowy z kobietami na temat trudności, jakie należy pokonać na drodze do sukcesu w świecie biznesu, dały początek idei podcastu poświęconego tym zagadnieniom. Założenie: motywacja kobiet do podjęcia odważnych działań w świecie, w którym mężczyźni od lat poruszają się z pełną swobodą. – Wierzę, że w ciągu najbliższych 20 lat kobiety zyskają znacznie większy udział w środowisku ekonomicznym niż obecnie. Do tego jednak potrzebna jest wiedza, edukacja i wymiana informacji – dodaje.
Zapoczątkowany w 2019 r. Female Startup Club spełnia to zadanie w stopniu przewyższającym pierwotne założenia. Ponad 700 odcinków dokumentujących rozmowy z przedsiębiorczyniami, które w wybranej przez siebie dziedzinie osiągnęły sukces finansowy, pozwoliło rozwinąć działalność wykraczającą poza ramy podcastu. Globalna platforma gromadząca ponad 160 tys. kobiet biznesu reprezentujących różne branże, zrzesza osoby zainteresowane wymianą informacji, fachowych porad i historii ukrywających się za każdym z przedsiębiorstw. Wsparcia finansowego w przekształceniu profilu raczkującego przedsięwzięcia w prężnie działającą platformę wymiany informacji udzieliła początkującej przedsiębiorczyni firma Techstars, od 2006 r. wspomagająca założycieli start-upów w zakresie gromadzenia kapitału, oferowania mentoringu i dostępu do szerokiej sieci kontaktów. Pozyskana tą drogą kwota 120 tys. dol. stanowiła istotny wkład w rozwój firmy. – Zamiarem Techstars było znalezienie rozwiązania, które pomoże tak rozbudować markę, by stała się czymś więcej niż przedsięwzięcie zainicjowane przeze mnie – wyjaśniała w cytowanej rozmowie.
Również ten zamiar udało się zrealizować bez zarzutu. Zaskakujący wzrost społeczności skupionej wokół Female Startup Club zawiódł założycielkę w miejsca, które w odległej przeszłości pozostawały w sferze marzeń. Latem ubiegłego roku wzięła udział w serii spotkań w ramach Create & Cultivate Festival w Los Angeles zorganizowanych dla przedsiębiorczych kobiet w biznesie. Jednym z punktów programu był prowadzony przez nią wywiad z inwestorką i autorką bestsellerów, Codie Sánchez. Rozmowie przysłuchiwało się ponad 2 tys. osób obecnych na widowni. Swoim doświadczeniem i obserwacjami poczynionymi dzięki setkom wywiadów z kobietami sukcesu, dzieliła się też podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Davos. Serię nagrań z tego wydarzenia, dokumentujących rozmowy z uczestniczkami poszczególnych konferencji, urozmaiciła krótkimi filmikami przedstawiającymi proces przygotowań do wyjazdu. W postach zamieściła też porady zasłyszane od kobiet, które w minionych latach zapraszała do swojego podcastu. – Pewne wzory zachowań są wspólne dla osób, które osiągnęły sukces, niezależnie od dziedziny ich działalności – napisała, przystępując do wyszczególnienia zaobserwowanych schematów działania. Wśród dziesięciu punktów znalazł się między innymi ten, dotyczący niepoprawnego wręcz optymizmu. – Nie ma znaczenia, czy osiągną założony cel czy też nie. Każdorazowo jednak przejawiają niezachwianą wiarę w siebie i przeświadczenie, że powzięty plan nie ma szans się nie powieść – można przeczytać pod zdjęciem młodej przedsiębiorczyni u boku Oprah Winfrey, na którą od lat patrzyła z podziwem.
Przed czterema laty niemal nie ominęła jej szansa, która z dużą dozą prawdopodobieństwa mogłaby już się nie powtórzyć. Podczas przygotowań do podróży do Nowego Jorku, w skrzynce na listy natknęła się na kopertę z charakterystyczną pieczęcią godła królewskiego. W środku znalazła zaproszenie wystosowane przez – wówczas przyszłego – króla Wielkiej Brytanii do pałacu Buckingham. Podczas ceremonii zorganizowanej w Londynie monarcha wraz z żoną chcieli uhonorować zasługi młodej bizneswoman we wspieraniu i edukowaniu kobiet i dziewcząt w krajach należących do Wspólnoty Narodów. Jak widać, niezachwiany optymizm i wiara we własne możliwości mogą zaowocować wydarzeniami trudnymi do przewidzenia, dla których warto zrewidować swoje plany.
