Wielomilionowe dochody młodej bizneswoman. Jakie ryzyko podjęła Claudia Sulewski?

BeyondBeautyStar – taką nazwę nosił pierwszy profil w mediach społecznościowych założony przez 13-letnią Claudię Sulewski w 2009 r.. Urodzona w Chicago córka polskich rodziców – Beaty Krupińskiej i Czesława Sulewskiego – dzieliła się z obserwatorami ciekawostkami ze świata mody, rekomendowała nowości kosmetyczne, relacjonowała swoje podróże, spotkania czy treningi. Po przeprowadzce do Los Angeles sześć lat później zaproponowano jej prowadzenie kanału na YouTube dla „Teen Vogue”, gdzie z właściwą sobie gracją i lekkością prezentowała ciekawe stylizacje, przygotowania do imprez, w których brała udział, a także motywowała czytelników i obserwatorów do udziału w proponowanych przez redaktorów pisma wyzwaniach, jak choćby rezygnacja z makijażu na kilka dni w tygodniu czy testowanie nowych dań serwowanych w popularnych na całym świecie restauracjach i kawiarniach. – Hamish Bowles, proszę zrobić miejsce dla młodej gwiazdy Condé Nast. To nowa osobowość w świecie mediów cyfrowych – pisano w 2015 r. na łamach magazynu „Digiday”, zwracając się do ówczesnego redaktora nagrań produkowanych dla „Vogue”. – Wydawca właśnie rozpoczął współpracę z Claudią Sulewski, która ma ponad milion subskrybentów na swoim kanale – pisano. W publikacji podkreślano, że nastoletnia wówczas twórczyni internetowa „ma pełne prawo do zachowania swojej autentyczności”. – Współpraca oparta jest na obopólnych korzyściach, a przy tworzeniu nagrań pozostawiono mi bardzo dużo wolności – mówiła Claudia Sulewski.

Swoboda, bezpretensjonalność, kreatywność i ciekawe treści prezentowane przez młodą twórczynię – od porad kosmetycznych po interesujące pomysły na spędzanie wolnego czasu z przyjaciółmi czy sugestie dotyczące właściwych zachowań względem współlokatorów – sprawiły, że grono jej obserwatorów regularnie powiększało się, a z czasem prowadzone przez nią profile w mediach społecznościowych zostały nazwane jej własnym imieniem i nazwiskiem. Dziś 29-latka ma w swoim dorobku nie tylko imponujące doświadczenie w tworzeniu treści internetowych, ale i występy w popularnych filmach i serialach, a także sukcesy w świecie biznesu. Co było dla niej największym wyzwaniem przed podjęciem decyzji o założeniu własnej marki kosmetycznej i w jaki sposób wprowadzone przez nią produkty miały odróżniać się od tych, już dostępnych na rynku?



Claudia Sulewski: pierwsze zawodowe współprace, początek kariery aktorskiej

Nawiązaną w 2019 r. współpracę z firmą odzieżową Nordstrom BP Claudia Sulewski nazywała w wywiadach „najlepszą rzeczą, jaka dotychczas jej się przytrafiła”. – Od lat robię tam zakupy. Kiedy więc nadarzyła się okazja stworzenia wspólnej kolekcji ubrań i akcesoriów, byłam niezwykle podekscytowana – relacjonowała w rozmowie z „Teen Vogue”, wyjaśniając następnie, jakie produkty powstały w wyniku owocnej współpracy. – Buty, ubrania, biżuteria, ozdoby do włosów, a nawet piżamy. Kolekcja jest na tyle złożona, że łatwo znaleźć w niej coś dla siebie, łącząc poszczególne elementy i tworząc z nich niepowtarzalne stylizacje – mówiła wówczas. Czas pokazał, że kolejne zawodowe wyzwania były dopiero przed nią. Po pierwszych doświadczeniach aktorskich w serialach „The Commute” czy „Runaways”, w 2022 r. zadebiutowała na wielkim ekranie, występując w nagrodzonej na festiwalu South by Southwest komedii „Kocham mojego tatę”, a następnie wcielając się w rolę uroczej Avy korzystającej z pomocy terapeuty w serialu komediowym „Terapia bez trzymanki”. – Perfekcyjny serial nie istnieje – pisała żartobliwie na Instagramie, intencjonalnie ucinając ostatnie słowo w połowie dla podkreślenia sympatii wobec produkcji i kolegów z planu, z którymi pozowała do wspólnych zdjęć za kulisami show: Michaela Urie, Devina Kawaoka czy Jasona Segela. – Jesteś perfekcyjna we wszystkim, co robisz – brzmiał jeden z licznych komentarzy umieszczonych pod serią zdjęć.

Wątpliwości co do tego ostatniego wyznania zdaje się nie mieć narzeczony Claudii Sulewski, wokalista, autor tekstów piosenek, kompozytor i producent muzyczny Finneas O’Connell. Ukochana wystąpiła u jego boku w teledyskach „Mona Lisa, Mona Lisa”, „For Cryin’ Out Loud!” czy „Lotus Eater”, a także wyreżyserowała wideoklip do utworu „2001”, w którym wokalista pojawia się na ekranie w towarzystwie Kate Hudson. Była też inspiracją do napisania utworu „Claudia” powstałego w wyjątkowych dla zakochanych okolicznościach. – Moja nowa piosenka jest już dostępna i nosi tytuł „Claudia”. Pierwszą zwrotkę napisałem tej nocy, gdy ją poznałem. Kolejne powstały dwa dni później. Nie wyobrażam sobie innego tytułu tego utworu. Grafika również jest dziełem Claudii. Chyba mogę nazywać siebie szczęściarzem – pisał artysta w 2019 r., umieszczając na Instagramie fotografię okładki singla zainspirowaną pomysłem ukochanej.

