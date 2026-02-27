Reklama

Paradoks kompetencyjny dopada polskich pracowników. Oto, czego oczekują od firm

Choć na poziomie globalnym aż 70proc. liderów biznesu obawia się, że luki kompetencyjne wpłyną na wyniki ich organizacji (AIHR Trends Report 2025), polski rynek pracy ma ogromny, wciąż nie w pełni zagospodarowany potencjał w obszarze upskillingu.

Publikacja: 27.02.2026 11:40

Dr hab. n. med. Andrzej Silczuk: Najczęstsze bariery pracowników w zakresie rozwoju zawodowego mogą

Dr hab. n. med. Andrzej Silczuk: Najczęstsze bariery pracowników w zakresie rozwoju zawodowego mogą być przewidywalne.

Foto: Adobe Stock

Marta Jarosz

Według globalnego raportu AIHR Trends Report 2025, aż 60 proc. stanowisk pracy będzie wymagało pozyskania zupełnie nowych kwalifikacji w najbliższym czasie. Skala tego zjawiska jest bezprecedensowa, a sprawne przełożenie światowych trendów na realne działania wewnątrz przedsiębiorstw w Polsce staje się dziś jednym z najważniejszych zadań liderów.

Dane z globalnego badania ADP Research 2025 (People at Work) pokazują istotną barierę wdrożeniową: mimo dynamicznych przekształceń technologicznych, zaledwie 3,8 proc. zatrudnionych na świecie zdobyło nowe umiejętności w pracy w ciągu ostatnich 2 lat. Ten rozdźwięk generuje ryzyko, którego świadomość wśród kadry zarządzającej stale rośnie – 70 proc. liderów biznesu w skali globalnej przyznaje, że luki kompetencyjne mogą wpływać na efektywność operacyjną ich zespołów. 

Czytaj więcej

Dr Malwina Puchalska-Kamińska: Upskilling może w dużej mierze dotyczyć osób, którym towarzyszy tak z
Rozwój
Upskilling: podnoszenie własnych kompetencji w zgodzie ze sobą

Polacy chcą się szkolić

Na tle globalnych wyzwań Polacy wykazują wyjątkowo wysoką gotowość do nauki – aż 82 proc. osób pracujących w naszym kraju uznaje rozwój umiejętności za priorytet. Co ważne, lokalne dane wskazują na ewolucję motywacji: według badania platformy Multi.Life, tradycyjna pogoń za awansem (38 proc.) ustępuje miejsca dążeniu do poprawy ogólnej jakości życia. Dla 43 proc. respondentów głównym motorem do nauki jest chęć zyskania spokoju, dbanie o zdrowie oraz regenerację energii. Edukacja staje się tym samym sposobem na wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa (36 proc.) oraz satysfakcji z wykonywanej pracy (28 proc.), przy czym aż 90 proc. pracujących Polaków oczekuje wsparcia w rozwoju ze strony firmy i wskazuje brak czasu oraz ograniczone środki finansowe jako główne wyzwania w tym zakresie. 

– Najczęstsze bariery pracowników w zakresie rozwoju zawodowego mogą być przewidywalne: brak czasu, zmęczenie w trakcie i po pracy, długie dojazdy do pracy, opieka nad bliskimi osobami, a czasem po prostu lęk przed oceną („nie jestem na bieżąco, wstydzę się”) – mówi dr hab. n. med. Andrzej Silczuk, psychiatra, ekspert Multi.Life. – Rola pracodawcy nie polega więc na motywowaniu ogłoszeniami i sugestiami, tylko na tworzeniu takich warunków funkcjonowania w środowisku zawodowym, w których to właśnie wybór kolejnego elementu rozwoju i realizacja samego procesu szkoleniowego są najłatwiejsze.

Reklama
Reklama

Zdaniem eksperta mądre zarządzanie obszarem rozwoju w organizacji, które jest oparte na zindywidualizowanym podejściu do potrzeb i oczekiwań kadry, jest ważne i pożądane – a to z kolei umożliwiają m.in. odpowiednie narzędzia analityczne. 

– Analizując wyniki platformy z minionego roku, zobaczyliśmy, że kobiety (niezależnie od wieku) wybierały przede wszystkim materiały skupione na ich dobrostanie fizycznym i zdrowotnym (ruch i dieta), profilaktyce zdrowotnej i psychicznej, odporności na stres oraz wiedzy finansowej – mówi Andrzej Silczuk. – U mężczyzn poza tymi obszarami, pojawiały się także szkolenia podnoszące poziom korzystania z narzędzi AI, programu graficznego Canva czy arkusza kalkulacyjnego Excel – dodaje.

Czytaj więcej

Dr Bożena Roczniak: Zjawiska upskillingu i reskillingu nie są już wyborem – to odpowiedź na bardzo k
Biznes
Zmiana ścieżki zawodowej to nie chwilowy trend. „Fundament nowego ładu pracy”

Co jest ważne w programach rozwojowych?

Czy wdrażanie programów rozwojowych niesie za sobą jakieś ryzyka? Zdaniem eksperta jednym z największych z nich jest to, że trafią one tylko do tych, którzy i tak ćwiczą, szkolą się i dbają o swój rozwój.

– Oni już są przekonani i świadomi potrzeb. Dlatego warto mierzyć nie to, ile osób ma subskrypcje platformy e-learningowej, ale ile realnie skorzystało z określonych szkoleń i modułów rozwojowych i dlaczego akurat z tych konkretnie (anonimowo, w formie krótkich ankiet lub obserwacji trendów) – mówi dr Silczuk. – Pozwoli to skutecznie adresować potrzeby również tych, którzy nie znaleźli jeszcze swojej ścieżki rozwoju i zapewni bardziej skuteczne i zindywidualizowane działania. Tym bardziej, że odpowiedzialność pracowników za siebie i swój rozwój musi mieć sprzyjające okoliczności – świadomość, że pracodawca popiera edukację, stwarza okoliczności, oferuje czas i czyni częścią kultury całej organizacji – kończy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Tylko 9 proc. uczestników badania „Sukces na wagę złota” uznało, że na poczucie osiągnięcia sukcesu
Rozwój
Awans i pieniądze nie wystarczają. Badanie pokazało, jak Polacy definiują dziś sukces zawodowy
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Pamela Krzypkowska: Bardzo ważne jest wprowadzanie AI do administracji publicznej w sposób, który ją
Rozwój
Kosiarki zamiast kombajnów. Nowe podejście do AI w Polsce według Ministerstwa Cyfryzacji
Misją szczytu, organizowanego od 2018 r. przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, jest wzmocnienie kob
Rozwój
Women in Tech Summit 2025 rusza 4 czerwca. Co ciekawego czeka na odwiedzających?
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Z badania wynika, że szukający dziś pracowników nie przywiązują zbyt dużej wagi do certyfikatów języ
Rozwój
Certyfikat nie wystarcza? Oto, jak pracodawcy sprawdzają dziś znajomość języka obcego
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama