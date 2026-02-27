Według globalnego raportu AIHR Trends Report 2025, aż 60 proc. stanowisk pracy będzie wymagało pozyskania zupełnie nowych kwalifikacji w najbliższym czasie. Skala tego zjawiska jest bezprecedensowa, a sprawne przełożenie światowych trendów na realne działania wewnątrz przedsiębiorstw w Polsce staje się dziś jednym z najważniejszych zadań liderów.

Dane z globalnego badania ADP Research 2025 (People at Work) pokazują istotną barierę wdrożeniową: mimo dynamicznych przekształceń technologicznych, zaledwie 3,8 proc. zatrudnionych na świecie zdobyło nowe umiejętności w pracy w ciągu ostatnich 2 lat. Ten rozdźwięk generuje ryzyko, którego świadomość wśród kadry zarządzającej stale rośnie – 70 proc. liderów biznesu w skali globalnej przyznaje, że luki kompetencyjne mogą wpływać na efektywność operacyjną ich zespołów.

Polacy chcą się szkolić

Na tle globalnych wyzwań Polacy wykazują wyjątkowo wysoką gotowość do nauki – aż 82 proc. osób pracujących w naszym kraju uznaje rozwój umiejętności za priorytet. Co ważne, lokalne dane wskazują na ewolucję motywacji: według badania platformy Multi.Life, tradycyjna pogoń za awansem (38 proc.) ustępuje miejsca dążeniu do poprawy ogólnej jakości życia. Dla 43 proc. respondentów głównym motorem do nauki jest chęć zyskania spokoju, dbanie o zdrowie oraz regenerację energii. Edukacja staje się tym samym sposobem na wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa (36 proc.) oraz satysfakcji z wykonywanej pracy (28 proc.), przy czym aż 90 proc. pracujących Polaków oczekuje wsparcia w rozwoju ze strony firmy i wskazuje brak czasu oraz ograniczone środki finansowe jako główne wyzwania w tym zakresie.

– Najczęstsze bariery pracowników w zakresie rozwoju zawodowego mogą być przewidywalne: brak czasu, zmęczenie w trakcie i po pracy, długie dojazdy do pracy, opieka nad bliskimi osobami, a czasem po prostu lęk przed oceną („nie jestem na bieżąco, wstydzę się”) – mówi dr hab. n. med. Andrzej Silczuk, psychiatra, ekspert Multi.Life. – Rola pracodawcy nie polega więc na motywowaniu ogłoszeniami i sugestiami, tylko na tworzeniu takich warunków funkcjonowania w środowisku zawodowym, w których to właśnie wybór kolejnego elementu rozwoju i realizacja samego procesu szkoleniowego są najłatwiejsze.