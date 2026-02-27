Dr hab. n. med. Andrzej Silczuk: Najczęstsze bariery pracowników w zakresie rozwoju zawodowego mogą być przewidywalne.
Według globalnego raportu AIHR Trends Report 2025, aż 60 proc. stanowisk pracy będzie wymagało pozyskania zupełnie nowych kwalifikacji w najbliższym czasie. Skala tego zjawiska jest bezprecedensowa, a sprawne przełożenie światowych trendów na realne działania wewnątrz przedsiębiorstw w Polsce staje się dziś jednym z najważniejszych zadań liderów.
Dane z globalnego badania ADP Research 2025 (People at Work) pokazują istotną barierę wdrożeniową: mimo dynamicznych przekształceń technologicznych, zaledwie 3,8 proc. zatrudnionych na świecie zdobyło nowe umiejętności w pracy w ciągu ostatnich 2 lat. Ten rozdźwięk generuje ryzyko, którego świadomość wśród kadry zarządzającej stale rośnie – 70 proc. liderów biznesu w skali globalnej przyznaje, że luki kompetencyjne mogą wpływać na efektywność operacyjną ich zespołów.
Czytaj więcej
Popularny na YouTube Kanał Go4IT przedstawia historie osób, które wykonując dany zawód aktywnie p...
Na tle globalnych wyzwań Polacy wykazują wyjątkowo wysoką gotowość do nauki – aż 82 proc. osób pracujących w naszym kraju uznaje rozwój umiejętności za priorytet. Co ważne, lokalne dane wskazują na ewolucję motywacji: według badania platformy Multi.Life, tradycyjna pogoń za awansem (38 proc.) ustępuje miejsca dążeniu do poprawy ogólnej jakości życia. Dla 43 proc. respondentów głównym motorem do nauki jest chęć zyskania spokoju, dbanie o zdrowie oraz regenerację energii. Edukacja staje się tym samym sposobem na wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa (36 proc.) oraz satysfakcji z wykonywanej pracy (28 proc.), przy czym aż 90 proc. pracujących Polaków oczekuje wsparcia w rozwoju ze strony firmy i wskazuje brak czasu oraz ograniczone środki finansowe jako główne wyzwania w tym zakresie.
– Najczęstsze bariery pracowników w zakresie rozwoju zawodowego mogą być przewidywalne: brak czasu, zmęczenie w trakcie i po pracy, długie dojazdy do pracy, opieka nad bliskimi osobami, a czasem po prostu lęk przed oceną („nie jestem na bieżąco, wstydzę się”) – mówi dr hab. n. med. Andrzej Silczuk, psychiatra, ekspert Multi.Life. – Rola pracodawcy nie polega więc na motywowaniu ogłoszeniami i sugestiami, tylko na tworzeniu takich warunków funkcjonowania w środowisku zawodowym, w których to właśnie wybór kolejnego elementu rozwoju i realizacja samego procesu szkoleniowego są najłatwiejsze.
Zdaniem eksperta mądre zarządzanie obszarem rozwoju w organizacji, które jest oparte na zindywidualizowanym podejściu do potrzeb i oczekiwań kadry, jest ważne i pożądane – a to z kolei umożliwiają m.in. odpowiednie narzędzia analityczne.
– Analizując wyniki platformy z minionego roku, zobaczyliśmy, że kobiety (niezależnie od wieku) wybierały przede wszystkim materiały skupione na ich dobrostanie fizycznym i zdrowotnym (ruch i dieta), profilaktyce zdrowotnej i psychicznej, odporności na stres oraz wiedzy finansowej – mówi Andrzej Silczuk. – U mężczyzn poza tymi obszarami, pojawiały się także szkolenia podnoszące poziom korzystania z narzędzi AI, programu graficznego Canva czy arkusza kalkulacyjnego Excel – dodaje.
Czytaj więcej
Reskilling – modyfikacja ścieżki zawodowej, często wymuszana przez zmieniające się warunki w dane...
Czy wdrażanie programów rozwojowych niesie za sobą jakieś ryzyka? Zdaniem eksperta jednym z największych z nich jest to, że trafią one tylko do tych, którzy i tak ćwiczą, szkolą się i dbają o swój rozwój.
– Oni już są przekonani i świadomi potrzeb. Dlatego warto mierzyć nie to, ile osób ma subskrypcje platformy e-learningowej, ale ile realnie skorzystało z określonych szkoleń i modułów rozwojowych i dlaczego akurat z tych konkretnie (anonimowo, w formie krótkich ankiet lub obserwacji trendów) – mówi dr Silczuk. – Pozwoli to skutecznie adresować potrzeby również tych, którzy nie znaleźli jeszcze swojej ścieżki rozwoju i zapewni bardziej skuteczne i zindywidualizowane działania. Tym bardziej, że odpowiedzialność pracowników za siebie i swój rozwój musi mieć sprzyjające okoliczności – świadomość, że pracodawca popiera edukację, stwarza okoliczności, oferuje czas i czyni częścią kultury całej organizacji – kończy.
Z badania „Sukces na wagę zdrowia – o kondycji psychicznej i przyszłości pracy”, zrealizowanego w ramach kampani...
Polska rozwija mniejsze, wyspecjalizowane modele AI dostosowane do lokalnych potrzeb. O suwerenności technologic...
4 i 5 czerwca w Centrum Wystawienniczym EXPO XXI w Warszawie odbędzie się siódma edycja Perspektywy Women in Te...
Z badania przeprowadzonego przez szkołę językową Fluentbe wynika, że w dużej części ogłoszeń o pracy pojawia się...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas