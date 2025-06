– Fakt, że mamy do czynienia z redefinicją sukcesu zawodowego i już nie najważniejszy jest awans, ale do głosu dochodzą inne wartości, to istotny sygnał dla pracodawców i organizacji, że trzeba dbać także o te inne obszary – mówi Agata Swornowska-Kurto, socjolożka, prezeska Zarządu Grupy ArteMis, pomysłodawcy i organizatora kampanii „Bliżej Siebie”. – Poza awansem zaczynają liczyć się inne miary, które uwzględniają zdrowie, kondycję psychiczną, równowagę między pracą a życiem prywatnym i te obszary trzeba zaopiekować. Wyniki badania wyraźnie podkreślają, że sukces nie jest pojęciem uniwersalnym i że powinniśmy kierować się raczej ku jego indywidualnemu rozumieniu, co będzie z korzyścią zarówno dla pracownika, jak i całej organizacji, która zyska lojalność i zaangażowanie – wyjaśnia.

Czego oczekuje się dziś od lidera w miejscu pracy?

W badaniu sprawdzono także, jakie kompetencje powinien mieć współczesny lider. Respondenci odpowiadali, że powinien doceniać pracowników (61 proc.), umieć motywować zespół (58 proc.), budować zaufanie (52 proc.), a także umieć aktywnie słuchać (48 proc.) Od liderów i liderek oczekuje się także, że będą dawać przykład swoim zachowaniem i postawą (46 proc. badanych).

– Oczekiwania, jakie pracownicy mają dziś wobec liderów to zdecydowanie sygnał, że trzeba rozwijać nowe kompetencje – mów ekspertka. – Dziś członek kadry zarządzającej to już nie tylko menadżer. Nie bez powodu używamy słowa lider, bo nie chodzi już tylko o zarządzanie, ale też, a może przede wszystkim, o przewodzenie z uważnością, empatią i w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania. W liderach szukamy już nie tylko skuteczności, ale też autentyczności. W dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy kluczowe stają się kompetencje dotychczas nazywane miękkimi, jednak dziś już wiemy, że to one stanowią twardy fundament skutecznego przywództwa – tłumaczy.

Omawiane badanie pokazało też, że polski pracownik jest pracownikiem zestresowanym. Tylko 2 proc. osób w środowisku pracy nigdy nie odczuwa stresu, podczas gdy 77 proc. odczuwa stres co najmniej czasami (40 proc. „czasami”, a 37 proc. co najmniej „często”). Zdaniem ekspertów to niepokojące, bo od nieustającego stresu jest już krótka droga do wypalenia zawodowego.