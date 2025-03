Czytaj więcej Styl życia Aktywność fizyczna i intelektualna wśród seniorów: czym jest rezerwa poznawcza? – Jeśli nie chcesz być postrzegany jak osoba starsza, to tak się nie zachowuj – brzmi motto 76-letniej Evelyn Block. Jej niebieskie loki wystają spod kasku, który jako sędzia zawodów wrotkarskich nosi w pracy. Jak w dojrzałym wieku utrzymać tak dobrą kondycję?

Jakie treningi samoobrony cieszą się obecnie największą popularnością wśród kobiet w Polsce?

W Polsce niestety często mamy do czynienia z niepoważnym traktowaniem kwestii, jaką jest samoobrona dla kobiet. Pobieżne przedstawienie tematu przez przypadkowych ludzi powoduje złudne poczucie pewności siebie, a co za tym idzie, katastrofalną w skutkach postawę, że coś umiem. Do tego szkodliwe filmiki w mediach społecznościowych dopełniają ten smutny obraz. Praca w tym obszarze to nieustanna nauka, wzmacnianie fizyczne i mentalne. W Polsce dużą popularnością cieszy się karate, bushido, aikido. Modna stała się też capoeira. Muay thai, też znajduje swoje grono odbiorczyń. Panie garną się do boksu i kickboxingu. Każdy z tych systemów, rzetelnie nauczany, stanie się sprzymierzeńcem w walce o własne bezpieczeństwo. Ja najlepiej czuję się jako Instruktor Krav Maga i ten system serdecznie polecam jako kompilację wielu innych.

W jaki sposób podejście kobiet do własnej sprawczości zmienia się w sytuacji, gdy odnoszą sukcesy na sali treningowej?

Często zdarza się, że rozpoczęcie treningów zapoczątkowuje szereg zmian, zarówno w sferze fizycznej – nowa dieta, wejście w rutynę treningową – jak i w sferze psychicznej – lepsze traktowanie siebie, holistyczne podejście do całokształtu swojego życia, pozbywanie się traum związanych z brakiem poczucia bezpieczeństwa. Wzrasta świadomość, która buduje całkiem nową osobę. Zmiana pracy, negocjowanie podwyżki w pracy, umiejętność wyartykułowania swoich potrzeb i stawiania granic to tylko niektóre z elementów tych zmian. Sukces na sali treningowej nie zależy od żadnego układu, znajomości, lepszego ubioru czy większej pensji ćwiczącej. Wszystkie jesteśmy równe i budujemy od początku swoją formę fizyczną i psychiczną. Daje to siłę do działania we wszystkich obszarach naszego życia.