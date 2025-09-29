Nowa CEO Indianapolis Colts: Największą miłością taty, poza rodziną, była drużyna

Najstarsza z trzech córek dawnego właściciela drużyny, która po ojcu przejęła stanowisko CEO Indianapolis Colts, zapewniła też fanów, że wraz z siostrami traktują swoją rolę poważnie, mając świadomość tego, z jakim poświęceniem ich ojciec wywiązywał się ze swoich obowiązków. – Jego największą miłością, poza rodziną, był zespół Indianapolis Colts. To dla nas wielki przywle i wyróżnienie móc przejąć odpowiedzialność za ukochaną drużynę i sprawić, by mimo trudności nadal cieszyła, inspirowała i jednoczyła swoich fanów – dodała.

Rodzina Irsay ma w tej kwestii niebagatelne doświadczenie. W 1972 r. dziadek sióstr, Robert, nabył zespół za rekordową wówczas kwotę 19 mln. dol. Kiedy zmarł 25 lat później, 37-letni Jim przejął stery w drużynie, zapoczątkowując erę prosperity Indianapolis Colts i doprowadzając do wzrostu jej wartości z szacowanych 227 mln dol. w 1998 r. do 5,9 mld. dol. obecnie. Działania te pozwoliły przedsiębiorcy zgromadzić majątek szacowany przez „Forbes” na 4,8 mld. dol. Po nagłej śmierci Jima Irsaya, 21 maja, fortunę odziedziczyły jego córki, zyskując jednocześnie po 33,3 proc. udziałów w Indianapolis Colts i dołączając do grona najbardziej zamożnych właścicielek drużyn sportowych na świecie.



Córki Jima Irsaya od lat zaangażowane w działalność drużyny

Choć konieczność objęcia stanowisk kierowniczych w drużynie od kilku dekad zarządzanej przez męskich reprezentantów rodziny, stanowiła dla sióstr nie lada zaskoczenie, ich aktywność zawodowa od lat koncentrowała się na pracy na rzecz zespołu. – Pamiętam, że już jako licealistki zajmowałyśmy się sprawami administracyjnymi związanymi z działalnością Coltów. Tata pozwalał nam odbierać telefony i prowadzić rozmowy, ufając nam przy tym bezgranicznie. Wiedział, że rozumiemy powagę tej pracy i odpowiedzialność, jaka na nas ciąży. Za to będziemy mu wdzięczne już na zawsze – wspomina Kalen Jackson w rozmowie z „Forbes” w czerwcu.

Jej starsze siostry również aktywnie angażowały się w pracę zespołu: Casey Foyt od lat była odpowiedzialna za marketing i budowanie relacji z kontrahentami, Carlie Irsay-Gordon, niegdyś stażystka drużyny, przez lata pełniła stanowisko wiceprezeski klubu. Zaopatrzona w profesjonalny zestaw słuchawkowy z mikrofonem, z notatnikiem i długopisem w dłoni, niejednokrotnie przemierzała boiska, na których należąca do ojca drużyna rozgrywała swoje mecze. W swobodnym przemieszczaniu się po murawie i poboczu stadionu pomagało sportowe obuwie, bezbłędnie skomponowane z eleganckimi sukienkami i nierzadko dostosowane kolorystycznie do całej stylizacji. – Drużyna futbolowa to bardzo skomplikowany mechanizm. Muszę wiedzieć, czy wszystko w nim działa jak należy, zwłaszcza w dniu, gdy odbywa się mecz. Ważna jest też dla mnie możliwość oceny, czy ktoś wygaduje bzdury i czy wie, o czym mówi. Obserwacje w trakcie gry pozwalają mi zorientować się, w jakich obszarach należy wprowadzić poprawki, jakich zasobów potrzebujemy i co należy naprawić, żeby następnym razem uniknąć błędu. Polecam to każdemu, kto musi płacić trenerom i menedżerom generalnym miliony dolarów. Takie podejście potencjalnie pozwala popełnić mniej kosztowny błąd – wyjaśniała w rozmowie z NBC News w czerwcu.

Zaangażowanie w rozwój drużyny i kontynuowanie misji zmarłego w wieku 65 lat właściciela klubu, w przypadku trzech ambitnych sióstr nie ogranicza się jedynie do wzmożonej pracy na rzecz Indianapolis Colts. Jak podaje „Forbes”, nowe zwierzchniczki klubu zamierzają wspierać młode adeptki tego sportu, stawiające pierwsze kroki w rozgrywkach na szczeblu lokalnym. W listopadzie planują przeznaczyć milion dolarów na wsparcie zawodów futbolu amerykańskiego rozgrywanych przez dziewczęta uczęszczające do szkół średnich na terenie stanu Indiana.