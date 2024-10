Najbogatsza aktorka świata ma zupełnie nieznaną twarz. Na czym i ile zarabia Jami Gertz?

Czytaj więcej Ludzie Selena Gomez oficjalnie została miliarderką. Wiadomo, na czym zarabia najwięcej Selena Gomez powtórzyła sukces finansowy swojej wieloletniej przyjaciółki Taylor Swift, dołączając do grona miliarderów. Co przesądziło o spektakularnym sukcesie byłej gwiazdy produkcji Disneya?

Jami Gertz: nie poślubiłam miliardera

Mimo imponującego dorobku artystycznego, to działalność poza światem filmowym pozwoliła Jami Gertz zgromadzić fortunę znacznie przekraczającą majątek takich gwiazd, jak choćby Taylor Swift, Rihanna, Selena Gomez czy Madonna. W 1989 roku wyszła za mąż za poznanego trzy lata wcześniej amerykańskiego przedsiębiorcę, Tony’ego Resslera. – Wielu osobom wydawało się, że poślubiłam miliardera, ale to nie ma nic wspólnego z prawdą. Gdy poznałam obecnego męża, zarabiałam o wiele więcej niż on w tamtym czasie. To ja kupiłam nasz pierwszy dom i opłaciłam pierwsze wspólne wakacje. Poślubiłam go, ponieważ się w nim zakochałam. Oczywiście ucieszyłabym się, gdyby był prawnikiem lub lekarzem, ale zawód bankiera również był dla mnie w porządku – wspominała po latach w rozmowie z „The Hollywood Reporter”.

Obowiązek opłacenia wspólnych wakacji z czasem przestał być udziałem jedynie serialowej Kimmy Bishop. Po upadku firmy, w której Tony Ressler pracował w chwili poznania ukochanej, mężczyzna postanowił rozpocząć samodzielną działalność biznesową. W 1990 roku założył firmę Apollo Global oferującą usługi z zakresu bankowości inwestycyjnej. Siedem lat później powstała spółka Ares Management. Jej sukces zaskoczył samego właściciela. – Mogę bezpiecznie założyć, że jesteśmy najbardziej dochodową firmą inwestycyjną w historii wszechświata. Nie spodziewałbym się, że zyski Ares Management wzrosną dziesięciokrotnie w ciągu dziesięciu pierwszych lat jej działalności – z uśmiechem przyznał założyciel dochodowego przedsiębiorstwa podczas spotkania Ares Investor Day w lipcu bieżącego roku.



Czytaj więcej Jej historia Taylor Swift na liście miliarderów Forbes. Powtórzyła wyczyn Bruce'a Springsteena Lista sukcesów Taylor Swift zdaje się nie mieć końca. Gdy przez kilka tygodni nie zdobywa spektakularnych nagród i nie pobija rekordów frekwencji na koncercie, osiąga kolejny szczyt. Pojawiła się na opublikowanej przez „Forbes” liście miliarderów.

Jami Gertz po drugiej stronie kamery

Tymczasem Jamie Gertz, w poszukiwaniu wyzwań innych niż te związane z występami w filmach i serialach telewizyjnych, w 2010 roku założyła firmę producencką Lime Orchard Productions. – W pewnym wieku czujesz, że masz potrzebę zwolnienia tempa i wprowadzenia zmian w swojej dotychczasowej działalności. Zamiast ubiegać się o role w filmach, postanowiłam zacząć produkować filmy – wyznała w cytowanej rozmowie z „The Hollywood Reporter”. Mimo jednej udanej produkcji, filmu „Lepsze życie” w reżyserii Chrisa Weitza, przez kolejne lata nie udało się jednak zrealizować projektu, który przyniósłby oczekiwane korzyści. – Próbowałam przez pięć lat, jednak wyniki nie były dla mnie satysfakcjonujące, a poczynione inwestycje finansowe nie zwróciły się – konkluduje.

Sukcesy zawodowe męża niedoszłej producentki filmowej pozwoliły jednak rozważyć inne możliwości działalności, która okazałaby się bardziej dochodowa niż Lime Orchard Productions. – Odkąd pamiętam, tata bardzo lubił sport, a ponieważ nieustannie o tym mówił, zauważyłem, że również mama zaczyna przejawiać zainteresowanie tą tematyką – wspomina jeden z trzech synów pary, Nick. Wspólne narady rodzinne wypełnione żartami o zakupie drużyny koszykarskiej z czasem miały przerodzić się w poważne dyskusje biznesowe zwieńczone rundą owocnych, trwających całą noc, negocjacji z przedstawicielami zarządu klubu NBA Atlanta Hawks. I tak w 2015 roku Jami Gertz i jej mąż stali się właścicielami drużyny koszykarskiej.