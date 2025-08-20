Aktualizacja: 20.08.2025 11:51 Publikacja: 20.08.2025 09:43
Nadeen Ayoub: Reprezentuję wszystkie palestyńskie kobiety i dzieci, których siła i wytrwałość wreszcie muszą zostać dostrzeżone na całym świecie.
Foto: PAP/EPA
– Jest naszym dziedzictwem i nadzieją. W samym sercu Palestyny rozpoczyna się nowy rozdział historii – można przeczytać na profilu na Instagramie Miss Palestine, organizatora konkursu piękności w tym kraju. Nadeen Ayoub, która przed trzema laty otrzymała tytuł najpiękniejszej kobiety Palestyny, weźmie udział w wyborach Miss Universe. Stanie się tym samym pierwszą reprezentantką tego państwa zakwalifikowaną do startu w międzynarodowym plebiscycie. – Przyjmuję to wyróżnienie z wielką odpowiedzialnością. Reprezentuję wszystkie palestyńskie kobiety i dzieci, których siła i wytrwałość wreszcie muszą zostać dostrzeżone na całym świecie – pisze 27-latka na swoim profilu na Instagramie. W jednym z wywiadów kandydatka do tytułu najpiękniejszej kobiety świata zdradziła też powody, dla których w minionych latach ograniczyła swoją aktywność związaną z wypełnianiem obowiązków Miss Palestyny.
O historycznym udziale kandydatki z Palestyny w 74. finale konkursu Miss Universe poinformował w oficjalnym komunikacie organizator plebiscytu. – Organizacja Miss Universe z dumą przyjmuje reprezentantki z całego świata, celebrując różnorodność, wymianę kulturową i wzmocnienie roli kobiet w społecznościach, z których pochodzą – napisano w oświadczeniu wydanym w sierpniu.
W cytowanym komunikacie podkreślono też, jakie cechy predestynują wybraną kandydatkę do udziału w wyborach najpiękniejszej kobiety świata. – Nadeen Ayoub to utalentowana orędowniczka praw kobiet i dzieci, będąca uosobieniem odporności i determinacji, czyli przymiotów definiujących naszą działalność. Z niecierpliwością czekamy na jej powitanie na scenie konkursu Miss Universe, gdzie z dumą będzie reprezentować Palestynę, stojąc obok uczestniczek z każdego zakątka świata – napisano o 27-letniej modelce.
Czytaj więcej
Reprezentująca Danię 21-letnia Victoria Kjær Theilvig została Miss Universe 2024. Kogo pokonała w...
Podczas finału konkursu Miss Universe, który odbędzie się 21 listopada w Bangkoku, reprezentantka Palestyny zmierzy się z kandydatkami z ponad 130 innych krajów konkurującymi o koronę należącą obecnie do mieszkanki Danii, Victorii Kjær Theilvig.
Nadeen Ayoub otrzymała tytuł Miss Palestyny w 2022 roku. Od tego momentu zaprzestano organizowania konkursów piękności w tym rejonie świata ze względu na dramatyczną sytuację związaną z konfliktem zbrojnym w Strefie Gazy. Jak podaje CNN, powołując się na dane przekazane przez Ministerstwo Zdrowia Palestyny, od czasu rozpoczętego 7 października 2023 roku konfliktu 62 004 osób zostały zabite, a 154 525 poniosło ciężkie obrażenia. – Od trzech lat nie odbył się tutaj konkurs Miss Palestyny z powodu ludobójstwa, jakie ma miejsce w toku działań wojennych w tej części świata. Już wcześniej rozważałam możliwość wzięcia udziału w wyborach Miss Universe, jednak przełożyłam te plany, mając świadomość tego, co dzieje się w rejonie konfliktu. Zależało mi też na tym, by pozostać w cieniu. Uwaga całego świata powinna być skupiona na cierpiących mieszkańcach Palestyny, a nie na mnie – mówiła w udzielonym 18 sierpnia wywiadzie dla „The National”, anglojęzycznego czasopisma wydawanego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Czytaj więcej
Kocha taniec ludowy, studiuje psychologię, a za największe osiągnięcie uważa pokonanie nieśmiałoś...
Uhonorowana tytułem najpiękniejszej reprezentantki Palestyny, Nadeen Ayoub, może też poszczycić się historycznym osiągnięciem innym niż udział w nadchodzącym międzynarodowym plebiscycie. W 2022 roku została pierwszą reprezentantką swojego kraju, która kandydowała do tytułu Miss Earth. Wprawdzie na podium stanęła wówczas pochodząca z Korei Południowej Mina Sue Choi, to jednak mieszkanka Palestyny znalazła się w ścisłym finale konkurs. Pokonała 85 kandydatek i zdobyła jedno z trzech głównych wyróżnień odzwierciedlających poszczególne żywioły – Miss Water. Pozostałe to Miss Fire i Miss Air.
Udział w nadchodzącym konkursie piękności to dla 27-letniej modelki i przedsiębiorczyni nie tylko możliwość zaprezentowania jurorom pięknych stylizacji podkreślających niezaprzeczalną urodę i perfekcyjną sylwetkę kandydatki. Swoją obecność w plebiscycie o międzynarodowej renomie Nadeen Ayoub traktuje jak ważną misję, która ma pomóc w zwróceniu uwagi świata na dramatyczną sytuację mieszkańców reprezentowanego przez nią rejonu. – Głos Palestyńczyków musi zostać wysłuchany. Piękne, palestyńskie kobiety mają silny, potężny, a jednocześnie anielsko delikatny głos. Chcę pokazać światu właśnie tę odsłonę Palestyny – mówiła w cytowanej rozmowie.
Czytaj więcej
71 konkurs Miss World 2023 został rozstrzygnięty. Komu poprzednia zwyciężczyni, Karolina Bielawsk...
Córka prawnika i nauczycielki, certyfikowana dietetyczka posiadająca wykształcenie w zakresie literatury i psychologii, wychowywała się w Palestynie, ale i w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie. Obecnie, poza czasem spędzanym w rodzinnym Ramallah, często przebywa też w Dubaju, gdzie znajduje się siedziba założonej przez nią organizacji Olive Green Academy promującej zrównoważony rozwój poprzez szkolenia i warsztaty oparte na technologii AI. 27-latka pracuje również dla Sayidat Falasteen, platformy medialnej zajmującej się między innymi organizacją konkursu Miss Palestine, ale i działającej na rzecz kobiet, które mimo kryzysu humanitarnego dotykającego ten rejon świata usiłują kontynuować działalność zawodową i podejmować inicjatywy w zakresie edukacji, kultury czy zdrowia.
Choć w cytowanym wywiadzie wszechstronna kandydatka do tytułu Miss Universe podkreśla, że lubi myśleć o sobie jako o obywatelce świata, to jednak palestyńskie pochodzenie napawa ją dumą. – Lubię łączyć to, czego uczę się dzięki licznym podróżom z tym, czym przesiąknęłam jako osoba urodzona w Palestynie. Takie połączenie definiuje mnie i stanowi dla mnie rodzaj sztuki – zauważa. Czy tak unikatowa kombinacja zostanie doceniona przez jury międzynarodowego konkursu i pozwoli ambitnej Nadeen Ayoub dodać kolejne historyczne osiągnięcie do, i tak już imponującej, listy sukcesów?
Źródła:
https://edition.cnn.com/
https://www.thenationalnews.com/
https://www.olivegreenacademy.ae/
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Jest naszym dziedzictwem i nadzieją. W samym sercu Palestyny rozpoczyna się nowy rozdział historii – można przeczytać na profilu na Instagramie Miss Palestine, organizatora konkursu piękności w tym kraju. Nadeen Ayoub, która przed trzema laty otrzymała tytuł najpiękniejszej kobiety Palestyny, weźmie udział w wyborach Miss Universe. Stanie się tym samym pierwszą reprezentantką tego państwa zakwalifikowaną do startu w międzynarodowym plebiscycie. – Przyjmuję to wyróżnienie z wielką odpowiedzialnością. Reprezentuję wszystkie palestyńskie kobiety i dzieci, których siła i wytrwałość wreszcie muszą zostać dostrzeżone na całym świecie – pisze 27-latka na swoim profilu na Instagramie. W jednym z wywiadów kandydatka do tytułu najpiękniejszej kobiety świata zdradziła też powody, dla których w minionych latach ograniczyła swoją aktywność związaną z wypełnianiem obowiązków Miss Palestyny.
Monica Seles, dziewięciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa, która zapewniła sobie miejsce w Międzynarodowej Tenisow...
Jennifer Aniston wspomina wydarzenia sprzed 20 lat, gdy światowe media traktowały jej rozwód jak „soczysty kąsek...
Dua Lipa to jedna z najbardziej ikonicznych postaci pop kultury – takich słów dla opisania 29-letniej wokalistki...
Jamie Lee Curtis, nagrodzona Oscarem aktorka znana m.in. z ról w „Halloween”, „Everything Everywhere All at Once...
Joan Anderson – była modelka, matka czworga dzieci i ważna postać dla jednej z największych popkulturowych mód X...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas