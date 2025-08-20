Nadeen Ayoub: od trzech lat w Palestynie nie organizowano konkursów piękności

Podczas finału konkursu Miss Universe, który odbędzie się 21 listopada w Bangkoku, reprezentantka Palestyny zmierzy się z kandydatkami z ponad 130 innych krajów konkurującymi o koronę należącą obecnie do mieszkanki Danii, Victorii Kjær Theilvig.

Nadeen Ayoub otrzymała tytuł Miss Palestyny w 2022 roku. Od tego momentu zaprzestano organizowania konkursów piękności w tym rejonie świata ze względu na dramatyczną sytuację związaną z konfliktem zbrojnym w Strefie Gazy. Jak podaje CNN, powołując się na dane przekazane przez Ministerstwo Zdrowia Palestyny, od czasu rozpoczętego 7 października 2023 roku konfliktu 62 004 osób zostały zabite, a 154 525 poniosło ciężkie obrażenia. – Od trzech lat nie odbył się tutaj konkurs Miss Palestyny z powodu ludobójstwa, jakie ma miejsce w toku działań wojennych w tej części świata. Już wcześniej rozważałam możliwość wzięcia udziału w wyborach Miss Universe, jednak przełożyłam te plany, mając świadomość tego, co dzieje się w rejonie konfliktu. Zależało mi też na tym, by pozostać w cieniu. Uwaga całego świata powinna być skupiona na cierpiących mieszkańcach Palestyny, a nie na mnie – mówiła w udzielonym 18 sierpnia wywiadzie dla „The National”, anglojęzycznego czasopisma wydawanego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.



Historyczny udział reprezentantki Palestyny w konkursie Miss Earth

Uhonorowana tytułem najpiękniejszej reprezentantki Palestyny, Nadeen Ayoub, może też poszczycić się historycznym osiągnięciem innym niż udział w nadchodzącym międzynarodowym plebiscycie. W 2022 roku została pierwszą reprezentantką swojego kraju, która kandydowała do tytułu Miss Earth. Wprawdzie na podium stanęła wówczas pochodząca z Korei Południowej Mina Sue Choi, to jednak mieszkanka Palestyny znalazła się w ścisłym finale konkurs. Pokonała 85 kandydatek i zdobyła jedno z trzech głównych wyróżnień odzwierciedlających poszczególne żywioły – Miss Water. Pozostałe to Miss Fire i Miss Air.

Udział w nadchodzącym konkursie piękności to dla 27-letniej modelki i przedsiębiorczyni nie tylko możliwość zaprezentowania jurorom pięknych stylizacji podkreślających niezaprzeczalną urodę i perfekcyjną sylwetkę kandydatki. Swoją obecność w plebiscycie o międzynarodowej renomie Nadeen Ayoub traktuje jak ważną misję, która ma pomóc w zwróceniu uwagi świata na dramatyczną sytuację mieszkańców reprezentowanego przez nią rejonu. – Głos Palestyńczyków musi zostać wysłuchany. Piękne, palestyńskie kobiety mają silny, potężny, a jednocześnie anielsko delikatny głos. Chcę pokazać światu właśnie tę odsłonę Palestyny – mówiła w cytowanej rozmowie.

