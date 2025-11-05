Reklama
Rozwiń
Reklama

Księżniczka Ingrid Alexandra tak skomentowała oskarżenia obciążające jej przyrodniego brata

Następczyni norweskiego tronu, księżniczka Ingrid Alexandra udzieliła wywiadu dla telewizji NRK, komentując między innymi kontrowersje wokół zarzutów stawianych jej przyrodniemu bratu. Marius Borg Høiby jest oskarżony o 32 przestępstwa, w tym 4 gwałty.

Publikacja: 05.11.2025 15:04

Skoncentrowana na przygotowaniach do zbliżającej się sesji egzaminacyjnej studentka, mimo odległości

Skoncentrowana na przygotowaniach do zbliżającej się sesji egzaminacyjnej studentka, mimo odległości dzielącej ją od rodzinnego domu, ceni momenty, w których może poczuć się anonimowo i bez obecności rozpoznających ją z łatwością norweskich paparazzi przemierzać tereny uniwersyteckiego kampusu w Sydney.

Foto: PAP/NTB

Dominika Drygas

Księżniczka Ingrid Alexandra Glücksburg, która w 2022 r. obchodziła swoje 18. urodziny, w oficjalnej przemowie wygłoszonej w towarzystwie członków norweskiej rodziny królewskiej, zwracała się bezpośrednio do każdego z nich, kierując ciepłe słowa podziękowania za ich wsparcie, naukę w wielu dziedzinach życia oraz wspólnie spędzony czas. Na długiej liście osób wymienionych wówczas przez wkraczającą w dorosłość księżniczkę nie zabrakło jej mamy – księżnej Mette-Marit Tjessem Høiby, taty – księcia księcia Haakona, a także braci: młodszego o rok Sverre’a Magnusa oraz starszego o siedem lat przyrodniego brata Mariusa Borga Høiby, pochodzącego z pierwszego małżeństwa jej mamy. – Marius i Magnus, dajecie mi poczucie bezpieczeństwa. Wiem, że zawsze mogę zwrócić się do was, gdy coś mnie trapi. Wiele się od was nauczyłam i mogę z wami o wszystkim porozmawiać. Dziękuję, że jesteście przy mnie, gdy was potrzebuję – mówiła wówczas.

Podczas udzielonego w listopadzie wywiadu dla norweskiej telewizji NRK, 21-letnia obecnie księżniczka również wypowiedziała się na temat przyrodniego brata, jednak komentarz miał zgoła inny wydźwięk niż ten przed trzema laty. Skonfrontowana z pytaniem o zarzuty stawiane 28-latkowi, Ingrid Alexandra po raz pierwszy publicznie powiedziała, jak sytuacja wpływa na nią i jej rodziców.

Czytaj więcej

19-latka nosząca oficjalny tytuł księżniczki Asturii, po wstąpieniu na tron będzie pierwszą królową
Jej historia
Księżniczka Eleonora: następczyni hiszpańskiego tronu wypływa na szerokie wody

Księżniczka Ingrid Alexandra: wywiad dla krajowej telewizji z dala od domu

Rozmowa miała miejsce w Australii, gdzie przyszła królowa Norwegii w czerwcu dołączyła do grona studentów Uniwersytetu w Sydney. W przeznaczonej dla 70 000 osób auli zasiadła na honorowym miejscu, spokojnie udzielając odpowiedzi na niezliczone pytania zgromadzonych dziennikarzy. Wśród zagadnień pojawiły się między innymi te, związane z przygotowaniami do zbliżającej się sesji egzaminacyjnej na wydziale stosunków międzynarodowych i ekonomii politycznej. – Chyba nie wynalazłam żadnego rewolucyjnego sposobu na poradzenie sobie ze stresem. Po prostu krok po kroku przygotowuję się do poszczególnych egzaminów, które rozpoczynam 17 listopada – odpowiedziała.

Zapytana o to, czy tęskni za domem, odpowiada, że najbardziej brakuje jej spacerów z psem Molly oraz rozmów z najbliższymi. – Babcia regularnie przysyła długie maile, w których z detalami opisuje przebieg poszczególnych dni. Do wiadomości dołącza mnóstwo zdjęć, więc na bieżąco wiem, co dzieje się w rodzinie – wyjaśnia, potwierdzając, że królowa Norwegii, Sonja Haraldsen, rzeczywiście bez zarzutu radzi sobie z obsługą nowoczesnych narzędzi technologicznych. – Dziadek przysyła krótkie komunikaty, ponieważ nie lubi się rozpisywać i nie jest tak zaawansowany cyfrowo jak babcia – dodaje z uśmiechem, zapytana, czy z dala od domu może liczyć na wiadomości od króla swojego rodzinnego kraju, Haralda V.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

W minionym roku księżniczkę Katarzynę-Amalię widywano w Madrycie, między innymi w towarzystwie królo
Jej historia
Ochrona w stanie gotowości. Księżniczka Holandii w niebezpieczeństwie

Księżniczka Ingrid Alexandra o oskarżeniach wobec przyrodniego brata: to bardzo trudne

Poza zagadnieniami dotyczącymi postępów w nauce oraz planów zawodowych po zakończeniu studiów, 21-latka została też zapytana o odczucia związane z kontrowersjami wokół poczynań jej przyrodniego brata. W sierpniu Marius Borg Høiby został oskarżony o 32 przestępstwa, w tym, między innymi, cztery gwałty, przemoc domową i napaść. Jak podaje BBC, na liście zarzutów znajdują się też złamanie sądowego zakazu zbliżania się wobec dwóch byłych partnerek, Julianne Snekkestad i Nory Haukland, prowadzenie pojazdu bez aktualnego prawa jazdy czy napaść na policjanta. Przestępstwa miały być popełniane w latach 2018-2024, między innymi po tym, jak najstarszy syn księżnej Mette-Marit Tjessem Høiby w listopadzie trafił do aresztu na 30 godzin. Proces przeciwko 28-latkowi rozpocznie się w lutym 2026 r. – Maksymalna kara za przestępstwa wymienione w akcie oskarżenia to pozbawienie wolności do lat 10 – brzmi treść oświadczenia, jakie w sierpniu wystosował prokurator Sturla Henriksbø.

Poproszona o komentarz wobec skandalicznych zachowań przyrodniego brata, przyszła królowa Norwegii przyznała, że sytuacja jest trudna dla całej rodziny, jednak odmówiła udzielenia bardziej szczegółowych informacji na ten temat. – Oczywiście, jest to bardzo trudne. Zarówno dla przedstawicieli najbliższej rodziny, czyli dla mnie jako siostry, dla mojej mamy i taty, jak i dla wszystkich osób, których ta sprawa dotyczy – mówiła. W dalszej części rozmowy księżniczka, która zajmuje drugie miejsce w linii sukcesji do norweskiego tronu, przyznała, że niektóre z wyżej opisanych zdarzeń z udziałem jej starszego brata miały miejsce już po jej przeprowadzce do Sydney. – Nie chciałabym już bardziej rozwijać tego tematu – zastrzegła.

Skoncentrowana na przygotowaniach do zbliżającej się sesji egzaminacyjnej studentka, mimo odległości dzielącej ją od rodzinnego domu, ceni momenty, w których może poczuć się anonimowo i bez obecności rozpoznających ją z łatwością norweskich paparazzi przemierzać tereny uniwersyteckiego kampusu. – Miałam do wyboru wiele dobrych uczelni, jednak sądzę, że nauka w Sydney dobrze mi służy. To wspaniała uczelnia, która ma wielu wybitnych wykładowców i studentów z ponad 140 krajów świata. Nie spotykam tu wielu paparazzi, a nowym koleżankom i kolegom przedstawiam się po prostu jako Ingrid. Zazwyczaj nikt mnie nie rozpoznaje – podkreśla. W kontekście trudnych wydarzeń, z jakimi boryka się obecnie jej rodzina, ważny jest też kolejny powód, dla którego księżniczka zdecydowała się na przeprowadzkę. – Przebywanie tak daleko od domu pozwala mi uzyskać lepszą perspektywę na to, co obecnie dzieje się w Norwegii – zauważa.

Źródła:
https://www.royalcourt.no/
https://www.bbc.com/
https://www.theguardian.com/
https://www.nrk.no/

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Norwegia Styl Życia Lifestyle

Dominika Drygas

Księżniczka Ingrid Alexandra Glücksburg, która w 2022 r. obchodziła swoje 18. urodziny, w oficjalnej przemowie wygłoszonej w towarzystwie członków norweskiej rodziny królewskiej, zwracała się bezpośrednio do każdego z nich, kierując ciepłe słowa podziękowania za ich wsparcie, naukę w wielu dziedzinach życia oraz wspólnie spędzony czas. Na długiej liście osób wymienionych wówczas przez wkraczającą w dorosłość księżniczkę nie zabrakło jej mamy – księżnej Mette-Marit Tjessem Høiby, taty – księcia księcia Haakona, a także braci: młodszego o rok Sverre’a Magnusa oraz starszego o siedem lat przyrodniego brata Mariusa Borga Høiby, pochodzącego z pierwszego małżeństwa jej mamy. – Marius i Magnus, dajecie mi poczucie bezpieczeństwa. Wiem, że zawsze mogę zwrócić się do was, gdy coś mnie trapi. Wiele się od was nauczyłam i mogę z wami o wszystkim porozmawiać. Dziękuję, że jesteście przy mnie, gdy was potrzebuję – mówiła wówczas.

Pozostało jeszcze 83% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
90-letnia Maryette McFarland nie tylko zdobyła upragniony dyplom i miała okazję nadrobić zaległości
Ludzie
90-latka ukończyła wymarzone studia. Jakie ma plany zawodowe?
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Maria Corina Machado to wenezuelska polityczka urodzona w 1967 r. w Caracas.
Ludzie
Maria Corina Machado z Pokojową Nagrodą Nobla. „To powrót do podstawowych wartości”
Księżniczka Stefania postanowiła opuścić pałac książęcy (zdjęcie z 2006 roku)
Ludzie
Księżniczka Stefania z Monako wycofuje się z życia publicznego: Niczego nie żałuję
Sarah Mullally: Mam nadzieję, że moja posługa będzie świadectwem tego, że w Chrystusie nie ma barier
Ludzie
Pierwsza kobieta na czele Kościoła Anglii. Sarah Mullally arcybiskupem Canterbury
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Sarah Jessica Parker: Diamenty laboratoryjne to przyszłość.
Ludzie
Inwestorka i dyrektora Sarah Jessica Parker. Gwiazda weszła w nowy biznes
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie