Reklama

Efekt filmu „Dom Dobry”? Feminoteka z rekordową liczbą zgłoszeń

Najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego „Dom Dobry" miał premierę we wrześniu. Od tego czasu seans zdążył rozgrzać dyskusje m.in. w social mediach. Portal Well.pl analizuje fenomen filmu. Ciekawe dane prezentuje także Fundacja Feminoteka.

Publikacja: 16.12.2025 15:03

Najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego uruchomił lawinę dyskusji w mediach o przemocy domowej

Najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego uruchomił lawinę dyskusji w mediach o przemocy domowej

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga

Czy polscy widzowie są gotowi na poważną dyskusję o przemocy domowej? Portal Well.pl przygląda się tematowi w kontekście sztuki (czy powinna podejmować tak trudny temat?), ale też twardych danych.

Przemoc domowa w kinie. Seans, który rozpoczął trudny dyskurs

Nowe dzieło Wojciecha Smarzowskiego docenili widzowie, masowo odwiedzając kina i dzieląc się opiniami w mediach społecznościowych. Pojawiły się jednak także słowa krytyki dotyczące m.in. dosłowności prezentowanej przemocy.

Opowieść o związku Gośki i Grześka wywołała nie tylko lawinę dyskusji. Portal Well.pl przytacza dane Feminoteki, która od premiery seansu miała zanotować 223-procentowy wzrost liczby połączeń na infolinię przeciwprzemocową. Jak podaje fundacja, pomocy szukały kobiety w wieku od 17 do 80 lat. Na infolinię dzwonią także mężczyźni doświadczający przemocy.

Czytaj więcej

Joanna Gzyra-Iskandar: Ważne jest, aby dobrze rozeznać się w swojej sytuacji: znać swoje prawa i wie
Wywiad
„Albo będziesz żyła ze mną, albo w ogóle”. O mechanizmach przemocy w filmie „Dom dobry”

„(...) w rozmowach, które prowadzą nasze konsultantki, część dzwoniących kobiet mówi wprost, że obejrzała „Dom Dobry”, widziała jego zapowiedzi albo programy poświęcone filmowi i że to właśnie ten impuls skłonił je do wykonania telefonu” – wyjaśnia Joanna Gzyra-Iskandar, rzeczniczka fundacji Feminoteka.

Reklama
Reklama

Za jedną z kluczowych zalet filmu uważa się m.in. podważenie mitu o tym, że przemoc domowa dotyczy tzw. marginesu społecznego. „(...) dlaczego dopiero teraz tak głośno o tym krzyczymy?” – pyta Well.pl.

Czytaj więcej: Przemoc dotyczy również najbardziej luksusowych domów. Dlaczego potrzebujemy tak brutalnych filmów jak „Dom Dobry” Smarzowskiego?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

przemoc domowa Kultura Kino
Coraz więcej pracowników odmawia awansu na stanowiska menedżerskie. Jaka jest przyczyna?
Ludzie
Awans? Nie, dziękuję. Pokolenie Z nie marzy o stanowiskach kierowniczych
Phoebe Gates: Mama mnie inspiruje. Jestem ogromnie wdzięczna za jej opiekę i wsparcie
Ludzie
Córki Billa Gatesa wyniosły z domu ważną życiową lekcję. Oto, co wpoiła im matka
Jako laureatka konkursu organizowanego przez jedną z nowojorskich agencji Agnieszka Maciąg w wieku 2
Ludzie
Nie żyje Agnieszka Maciąg. „Na wszystko jest odpowiedni czas. Zaufaj”
Wielu zastanawia się, czy rosnąca sława dziewczynki jest dla niej bezpieczna.
Ludzie
Tipsy, makijaż i Bóg w sercu. 8-latka głosząca w social mediach dobrą nowinę robi furorę
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Księżna Catherine: Kochający dom to miejsce, w którym uczymy się troski o drugiego człowieka, jednak
Ludzie
Ważne słowa księżnej Kate. Oto, co zaakcentowała w wystąpieniu na Future Workforce Summit
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama