Tylko 6 proc. ankietowanych pracowników z pokolenia Z i milenialsów jako główny cel zawodowy wskazali osiągnięcie stanowiska kierowniczego – wynika z badania „Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2025”. Nie oznacza to jednak, że młodzi ludzie nie chcą się rozwijać zawodowo. Po prostu nie wszyscy widzą swoją przyszłość w roli menedżerów.

„Sukces = stanowisko menedżerskie”? Nie zawsze

Przyjęcie awansu pod presją może nieść negatywne konsekwencje zarówno dla pracownika, jak i dla firmy – uważają ekspertki, z którymi rozmawiał portal pulshr.pl. Może prowadzić do wypalenia, frustracji i źle wpływać na pracę zespołu.

Nawet jeśli ktoś jest świetnym specjalistą w swojej dziedzinie, może nie czuć się na siłach, by zarządzać ludźmi. Coraz więcej osób jest tego świadomych. Wciąż jednak pokutuje przekonanie, że odmowa awansu na stanowisko kierownicze jest oznaką braku ambicji i nie zawsze taka postawa spotyka się ze zrozumieniem pracodawcy.

„Stereotyp »prawdziwy sukces = stanowisko menedżerskie« jest nadal obecny (szczególnie u starszych pokoleń i w klasycznych korporacjach), ale wyraźnie słabnie, zwłaszcza u młodszych pracowników, którzy coraz bardziej cenią wolność i życie, w którym minimalizują stres” – ocenia Amelia Zawadzka, head of talent w HR Hints, cytowana przez portal pulshr.pl

