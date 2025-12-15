Reklama

Awans? Nie, dziękuję. Pokolenie Z nie marzy o stanowiskach kierowniczych

Odmowa awansu staje się coraz częstszym zjawiskiem w firmach. Eksperci podkreślają, że nie jest to wcale oznaka słabości, a świadomy wybór pracowników. Jego przyczynom i konsekwencjom przyjrzał się portal pulshr.pl

Publikacja: 15.12.2025 14:45

Coraz więcej pracowników odmawia awansu na stanowiska menedżerskie. Jaka jest przyczyna?

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Tylko 6 proc. ankietowanych pracowników z pokolenia Z i milenialsów jako główny cel zawodowy wskazali osiągnięcie stanowiska kierowniczego – wynika z badania „Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2025”. Nie oznacza to jednak, że młodzi ludzie nie chcą się rozwijać zawodowo. Po prostu nie wszyscy widzą swoją przyszłość w roli menedżerów.

„Sukces = stanowisko menedżerskie”? Nie zawsze 

Przyjęcie awansu pod presją może nieść negatywne konsekwencje zarówno dla pracownika, jak i dla firmy – uważają ekspertki, z którymi rozmawiał portal pulshr.pl. Może prowadzić do wypalenia, frustracji i źle wpływać na pracę zespołu.

Nawet jeśli ktoś jest świetnym specjalistą w swojej dziedzinie, może nie czuć się na siłach, by zarządzać ludźmi. Coraz więcej osób jest tego świadomych. Wciąż jednak pokutuje przekonanie, że odmowa awansu na stanowisko kierownicze jest oznaką braku ambicji i nie zawsze taka postawa spotyka się ze zrozumieniem pracodawcy. 

Stereotyp »prawdziwy sukces = stanowisko menedżerskie« jest nadal obecny (szczególnie u starszych pokoleń i w klasycznych korporacjach), ale wyraźnie słabnie, zwłaszcza u młodszych pracowników, którzy coraz bardziej cenią wolność i życie, w którym minimalizują stres” – ocenia Amelia Zawadzka, head of talent w HR Hints, cytowana przez portal pulshr.pl

Czytaj więcej: Odmowa awansu to nie słabość. Nie każdy umie i chce zarządzać ludźmi

Źródło: rp.pl

