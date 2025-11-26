Tipsy, makijaż i Bóg w sercu. 8-latka głosząca w social mediach dobrą nowinę robi furorę

Ester Souza jest córką pastorów kierujących niewielką parafią na przedmieściach miasta Votuporanga w stanie São Paulo w Brazylii. Matka Adriana i ojciec Lucas – obydwoje są pastorami – pozwalają jej głosić kazania w swoim kościele, co nie należy do rzadkości w brazylijskich wspólnotach ewangelickich.

Ester Souza: mała kaznodziejka ewangelizuje Brazylijczyków

Grono osób pragnących słuchać Ester jest jednak znacznie większe. Mała kaznodziejka ma dostęp do internetu, dzięki czemu publikuje swoje kazania również na Instagramie, TikToku i YouTube.

Ester mówi jak na razie tylko po portugalsku, toteż jej odbiorcy pochodzą głównie z liczącej 212 milionów mieszkańców Brazylii. Jej oficjalne profile w mediach społecznościowych obserwują już łącznie ponad dwa miliony followersów w różnym wieku, jej filmiki zbierają tysiące reakcji i miliony wyświetleń.

Dzięki swojej rosnącej popularności dziewczynka zaczęła występować ze swoimi kazaniami również w parafiach z innych miast. Ma już też na koncie udział w reklamach.