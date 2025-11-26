Reklama
Tipsy, makijaż i Bóg w sercu. 8-latka głosząca w social mediach dobrą nowinę robi furorę

Ma zaledwie osiem lat, charyzmę – i miliony followersów. Ester Souza mieszka na brazylijskiej prowincji, skąd głosi ewangelię za pośrednictwem mediów społecznościowych. 8-latka należy do coraz większego grona dziecięcych influencerów-kaznodziejów.

Publikacja: 26.11.2025 15:48

Wielu zastanawia się, czy rosnąca sława dziewczynki jest dla niej bezpieczna.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Ester Souza jest córką pastorów kierujących niewielką parafią na przedmieściach miasta Votuporanga w stanie São Paulo w Brazylii. Matka Adriana i ojciec Lucas – obydwoje są pastorami – pozwalają jej głosić kazania w swoim kościele, co nie należy do rzadkości w brazylijskich wspólnotach ewangelickich.

Ester Souza: mała kaznodziejka ewangelizuje Brazylijczyków

Grono osób pragnących słuchać Ester jest jednak znacznie większe. Mała kaznodziejka ma dostęp do internetu, dzięki czemu publikuje swoje kazania również na Instagramie, TikToku i YouTube.

Ester mówi jak na razie tylko po portugalsku, toteż jej odbiorcy pochodzą głównie z liczącej 212 milionów mieszkańców Brazylii. Jej oficjalne profile w mediach społecznościowych obserwują już łącznie ponad dwa miliony followersów w różnym wieku, jej filmiki zbierają tysiące reakcji i miliony wyświetleń.

Dzięki swojej rosnącej popularności dziewczynka zaczęła występować ze swoimi kazaniami również w parafiach z innych miast. Ma już też na koncie udział w reklamach.

Grono followersów Ester wciąż rośnie, co dziewczynka zawdzięcza swojej poruszającej historii i niezwykłej charyzmie. Swoje kazania wygłasza w zadziwiająco dojrzały i profesjonalny sposób – właściwie tak samo jak dorośli kaznodzieje.

Ester Souza: „Lekarze powiedzieli »nie«, ale Bóg powiedział »tak«”

Rodzice Ester mieli nadzieję, że ich córka będzie śpiewała gospel – filmiki z jej występami publikowali w internecie odkąd dziewczynka miała trzy lata. Sprawy potoczyły się jednak zupełnie inaczej.

W 2020 r. u Ester rozwinęła się ciężka infekcja wątroby, która prawie doprowadziła do jej śmierci. Dzięki dializom i transplantacji w marcu 2021 r. Ester przeżyła. Jej zdaniem to zasługa Boga – i od tamtej pory opowiada swoją historię w rodzinnej parafii. W lipcu 2024 r. rodzice zaczęli publikować nagrania z jej kazaniami w internecie, gdzie błyskawicznie zyskały wiralową popularność.

Przekaz Ester jest prosty: „Lekarze powiedzieli »nie«, ale Bóg powiedział »tak«”. Zdaniem zwolenników dziewczynki historia jej powrotu do zdrowia jest dowodem na cud.

Ester Souza jest jednym z wielu przykładów dzieci, które robią zawrotną karierę w mediach społecznościowych. Podobnie jak w przypadku wielu innych małych influencerów, ta sława budzi wątpliwości i kontrowersje.

Sceptycy zastanawiają się, jaki wpływ na psychikę dziewczynki będzie miała kultura internetowych celebrytów, której stała się częścią. Niektórzy uważają, że wzrost jej popularności, której nieodłącznym elementem jest hejt, naraża Ester na traumy.

Ester nie jest jedynym przykładem dziecięcych kaznodziejów – zarówno w jej kraju, jak i za granicą. Zjawisko to jest dość powszechne we wspólnotach ewangelickich w Brazylii i w Stanach Zjednoczonych, dotychczas jednak wcześniej miało miejsce bez udziału internetu.

Wszystko zmieniło się wraz z rozwojem mediów społecznościowych, w których zaczęło działać wielu młodych ewangelizatorów. Zdaniem niektórych obserwatorów fenomenu Ester Souzy dziewczynka może w bardzo łatwy sposób stać się ofiarą własnej popularności.

Źródło:
www.washingtonpost.com

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Izabela Popko

