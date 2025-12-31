Reklama

Beyoncé ma co świętować. Na jej koncie pojawiło się dziewiąte zero

Rok 2025 Beyoncé Knowles-Carter z pewnością może zaliczyć do udanych. Dołączyła do grona miliarderów gromadząc zyski z inwestycji, które rozpoczęła rok wcześniej, oraz intratnej trasy koncertowej. Tym samym stała się jedną z pięciu najbogatszych gwiazd show-biznesu.

Publikacja: 31.12.2025 13:17

44-letnia bizneswoman jest matką trójki dzieci, które wychowuje z mężem, raperem Jayem-Z

Foto: EastNews

Agnieszka Łopatowska

Pod hasłem Cowboy Carter wykonała 23 koncerty w USA i dziewięć w Europie. Trasa towarzyszyła wydaniu jej płyty pod tym samym tytułem, inspirowanej muzyką country. Zysk ze sprzedaży biletów na wydarzenia wyniósł 400 milionów dol., a do tego należy doliczyć 50 milionów ze sprzedaży oficjalnych gadżetów piosenkarki.

Fortuna w 13 minut

Beyoncé premierowo wykonała utwory z nowego albumu na żywo 25 grudnia 2024 r. podczas występu w przerwie meczu NFL pomiędzy drużynami Houston Texans a Baltimore Ravens. Show trwał 13 minut, był transmitowany na żywo przez Netflix. Gościnnie na scenie wystąpili Post Malone, Shaboozey oraz Blue Ivy, córka Beyoncé, jako tancerka. Za ten show artystka otrzymała od platformy streamingowej czek na 50 milionów dol..

Jej poprzednia trasa, Renaissance, która odbyła się dwa lata temu, przyniosła prawie 600 milionów dol. przychodu.

Wszystkie koszty i przychody związane z jej muzyką Beyoncé kontroluje za pomocą Parkwood Entertainment. Ta firma produkcyjno-menedżerska w formie wytwórni posiada wszystkie prawa do jej katalogu muzycznego, co zapewnia sprawiedliwe zyski. Sumując przychody z trasy, praw autorskich i kontraktów reklamowych, magazyn „Forbes” szacuje, że w 2025 r. Beyoncé zarobiła 148 milionów dol. przed opodatkowaniem. Doliczając przychody z pozostałych interesów, jej majątek właśnie przekroczył miliard dol.. Dołączyła tym samym do swojego męża Jaya-Z, którego majątek wyceniany jest na 2,5 miliarda dol., Taylor Swift (1,6 miliarda dol.), Bruce’a Springsteena (1,2 miliarda dol.) oraz Rihanny (1 miliard dol.).

„Istnieje ogromna różnica między karierami zawodowymi mężczyzn i kobiet. Mężczyźni często mają przywilej bycia postrzeganymi jako stratedzy, mózgi stojące za ich przedsięwzięciami. Daje im to przestrzeń do skupienia się na produkcie, zespole i biznesplanie. Kobiety natomiast, zwłaszcza te znajdujące się w centrum uwagi, są często sprowadzane do roli twarzy marki lub narzędzia marketingowego” – przekonywała Beyoncé Knowles-Carter w wywiadzie udzielonym magazynowi „GQ” nieco ponad rok temu. „Ważne jest dla mnie, aby nadal stosować to samo podejście, które stosuję w mojej muzyce, i wykorzystywać zdobytą wiedzę w moich przedsięwzięciach biznesowych”.

Biznes na przełamywaniu stereotypów

Wtedy raczkowały jej nowe interesy: linia produktów do włosów Cédred, whisky Sir Davis, nazwanej tak na cześć jej dziadka, a stworzonej we współpracy z Moët Hennessy oraz kampania reklamowa dla marki Levi’s.

Wejście w branżę whisky zaskoczyło jej fanów, ale szybko pokazała, że to jej kolejny sposób na przełamywanie stereotypów. „Whisky nie jest tylko dla starszych panów w zadymionych barach; jest dla każdego, kto ceni sobie głębię, złożoność i odrobinę tajemniczości. Cały proces leżakowania to praca z pasją, gdzie każdy etap, od słodowania ziarna po ręcznie robione beczki, jest wykonywany z wielką starannością, co bardzo cenię. Produkcja whisky to sztuka. To właśnie w niej kocham i szanuję” – przekonuje.

Chociaż mogłaby markę kosmetyków reklamować własną twarzą, nie pojawiła się w jej kampanii. „Kiedy założyłam markę produktów do pielęgnacji włosów Cécred, chciałam, aby była ona rozpoznawalna dzięki temu, co robi dla prawdziwych ludzi i ich włosów. Kiedy pojawiła się na rynku, podjęłam świadomą decyzję, aby nie pojawiać się w reklamach. Pierwsze wrażenie marki musiało opierać się wyłącznie na jej zaletach, a nie na moim wpływie. Używam tych produktów od lat, więc wiem z własnego doświadczenia, jak są magiczne” – tłumaczyła w „GQ”.

44-letnia bizneswoman jest matką trójki dzieci, które wychowuje z mężem, raperem Jayem-Z. Ich najstarsza córka Blue Ivy przyszła na świat w 2012 r., a pięć lat później w rodzinie pojawiły się bliźnięta: chłopiec Sir i dziewczynka Rumi. „W większości dni staram się wstawać około szóstej rano, aby zdążyć popracować przez godzinę lub dwie, zanim maluchy się obudzą. Będąc rodzicem i jednocześnie pracując, idę naprzód, ciesząc się pięknem i chaosem tego wszystkiego” – wyznaje Beyoncé Knowles-Carter.

W interesach gwiazda ma żelazne zasady. „Skupiam się na jakości. Staram się wybierać uczciwość zamiast dróg na skróty. Nauczyłam się, że prawdziwy sukces to nie opieranie się na nazwisku, lecz tworzenie czegoś autentycznego i trwałego” – podkreśla.

