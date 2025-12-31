Pod hasłem Cowboy Carter wykonała 23 koncerty w USA i dziewięć w Europie. Trasa towarzyszyła wydaniu jej płyty pod tym samym tytułem, inspirowanej muzyką country. Zysk ze sprzedaży biletów na wydarzenia wyniósł 400 milionów dol., a do tego należy doliczyć 50 milionów ze sprzedaży oficjalnych gadżetów piosenkarki.

Fortuna w 13 minut

Beyoncé premierowo wykonała utwory z nowego albumu na żywo 25 grudnia 2024 r. podczas występu w przerwie meczu NFL pomiędzy drużynami Houston Texans a Baltimore Ravens. Show trwał 13 minut, był transmitowany na żywo przez Netflix. Gościnnie na scenie wystąpili Post Malone, Shaboozey oraz Blue Ivy, córka Beyoncé, jako tancerka. Za ten show artystka otrzymała od platformy streamingowej czek na 50 milionów dol..

Jej poprzednia trasa, Renaissance, która odbyła się dwa lata temu, przyniosła prawie 600 milionów dol. przychodu.

Wszystkie koszty i przychody związane z jej muzyką Beyoncé kontroluje za pomocą Parkwood Entertainment. Ta firma produkcyjno-menedżerska w formie wytwórni posiada wszystkie prawa do jej katalogu muzycznego, co zapewnia sprawiedliwe zyski. Sumując przychody z trasy, praw autorskich i kontraktów reklamowych, magazyn „Forbes” szacuje, że w 2025 r. Beyoncé zarobiła 148 milionów dol. przed opodatkowaniem. Doliczając przychody z pozostałych interesów, jej majątek właśnie przekroczył miliard dol.. Dołączyła tym samym do swojego męża Jaya-Z, którego majątek wyceniany jest na 2,5 miliarda dol., Taylor Swift (1,6 miliarda dol.), Bruce’a Springsteena (1,2 miliarda dol.) oraz Rihanny (1 miliard dol.).

„Istnieje ogromna różnica między karierami zawodowymi mężczyzn i kobiet. Mężczyźni często mają przywilej bycia postrzeganymi jako stratedzy, mózgi stojące za ich przedsięwzięciami. Daje im to przestrzeń do skupienia się na produkcie, zespole i biznesplanie. Kobiety natomiast, zwłaszcza te znajdujące się w centrum uwagi, są często sprowadzane do roli twarzy marki lub narzędzia marketingowego” – przekonywała Beyoncé Knowles-Carter w wywiadzie udzielonym magazynowi „GQ” nieco ponad rok temu. „Ważne jest dla mnie, aby nadal stosować to samo podejście, które stosuję w mojej muzyce, i wykorzystywać zdobytą wiedzę w moich przedsięwzięciach biznesowych”.