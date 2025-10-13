Solange Knowles promuje unikatową literaturę. Jej inicjatywa znalazła entuzjastów

– Chroń swoje dzieci, bądź ich rzecznikiem. Utwierdzaj je w przekonaniu, że mogą dokonać każdej rzeczy, której pragną i nikt nie powinien przypisywać sobie zasług za ich osiągnięcia – tak przy okazji promocji swojej biografii, „Matriarch”, Tina Knowles odpowiedziała na pytanie dziennikarki CNN dotyczące najcenniejszej rady, jakiej mogłaby udzielić rodzicom dorastających dzieci. Ona sama stosowała te zasady konsekwentnie, dbając o to, by jej utalentowane córki, Solange i Beyoncé, od najmłodszych lat rozwijały swoje pasje. Widząc, jak narasta między nimi napięcie podczas prób do wspólnych spektakli, wysłała je na terapię, by – wówczas odpowiednio pięcio- i dziesięciolatka – nauczyły się wzajemnego szacunku i radzenia sobie z rywalizacją, która w tak młodym wieku dawała o sobie znać. – Od tamtego czasu są sobie bardzo bliskie. Zalecam to każdemu rodzicowi, który zaobserwuje rozwój niezdrowej rywalizacji między swoimi dziećmi – dodała w cytowanym wywiadzie.

Działania Tiny Knowles okazały się skuteczne, a aktywność zawodowa obu sióstr świadczy o tym, że w dzieciństwie dostały odpowiednie wsparcie ze strony mamy, co pozwala im odważnie realizować swoje artystyczne zamierzenia. Wprawdzie młodszej siostrze daleko do osiągnięć muzycznych 35-krotnej zdobywczyni nagrody Grammy, jednak jej najnowsza inicjatywa stanowi interesującą odmianę od dotychczasowych dokonań skoncentrowanych głównie na występach muzycznych, teatralnych czy filmowych. Uruchomiona pod koniec września bieżącego roku biblioteka The Saint Heron Library ma ściśle określony profil działalności, a oferowane czytelnikom lektury to prawdziwe perełki wydawnicze.



Solange Knowles pomysłodawczynią wyjątkowej kolekcji

– The Saint Heron Library oferuje archiwalną kolekcję składającą się głównie z rzadkich, trudno dostępnych publikacji oraz pierwszych wydań tytułów autorstwa ciemnoskórych pisarzy, poetów i artystów – można przeczytać na profilu instagramowym Solange Knowles. Dołączona seria zdjęć przedstawia okładki wybranych książek, czasopism czy zbiorów poezji dostępnych dla czytelników na terenie Stanów Zjednoczonych. Biblioteka została uruchomiona w ramach założonej przez Solange Knowles w 2013 r. agencji kreatywnej Saint Heron wspierającej i promującej działalność artystyczną afroamerykańskich twórców.

Wśród 65 tytułów skatalogowanych i szczegółowo opisanych na stronie internetowej biblioteki są między innymi archiwalne wydania dzieł poetki, scenarzystki i dziennikarki Wandy Coleman – „Native in a Strange Land”, zawierające opowieści, eseje, wywiady i felietony poświęcone życiu w Los Angeles oraz antologia „Mad Dog Black Lady”. Wydany w 1990 r. zbiór esejów „Mad at Miles: A Black Woman's Guide to Truth” autorstwa powieściopisarki i aktywistki politycznej Pearl Cleage czy pochodząca z 1982 r. opowieść „Judith Jamison, Aspects of a Dancer” autorstwa Olgi Maynard poświęcona życiu jednej z najsłynniejszych tancerek Alvin Ailey American Dance Theater, a także zbiór poematów „An Ordinary Woman” wydanych w połowie lat 70. przez wykładowczynię literatury na Uniwersytecie Kalifornijskim i autorkę licznych książek dla dzieci, Lucille Clifton – to kolejne pozycje dostępne w kolekcji oferowanej przez zdobywczynię nagrody Grammy za utwór „Cranes in the Sky”.

