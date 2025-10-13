Solange Knowles promuje unikatową literaturę. Jej inicjatywa znalazła entuzjastów

Aktualizacja: 13.10.2025 22:59 Publikacja: 13.10.2025 16:05
Solange Knowles, młodsza siostra Beyoncé, dyrektorka kreatywna założonej w 2013 r. agencji Saint Heron wspierającej i promującej działalność artystyczną afroamerykańskich twórców.
– Chroń swoje dzieci, bądź ich rzecznikiem. Utwierdzaj je w przekonaniu, że mogą dokonać każdej rzeczy, której pragną i nikt nie powinien przypisywać sobie zasług za ich osiągnięcia – tak przy okazji promocji swojej biografii, „Matriarch”, Tina Knowles odpowiedziała na pytanie dziennikarki CNN dotyczące najcenniejszej rady, jakiej mogłaby udzielić rodzicom dorastających dzieci. Ona sama stosowała te zasady konsekwentnie, dbając o to, by jej utalentowane córki, Solange i Beyoncé, od najmłodszych lat rozwijały swoje pasje. Widząc, jak narasta między nimi napięcie podczas prób do wspólnych spektakli, wysłała je na terapię, by – wówczas odpowiednio pięcio- i dziesięciolatka – nauczyły się wzajemnego szacunku i radzenia sobie z rywalizacją, która w tak młodym wieku dawała o sobie znać. – Od tamtego czasu są sobie bardzo bliskie. Zalecam to każdemu rodzicowi, który zaobserwuje rozwój niezdrowej rywalizacji między swoimi dziećmi – dodała w cytowanym wywiadzie.
Działania Tiny Knowles okazały się skuteczne, a aktywność zawodowa obu sióstr świadczy o tym, że w dzieciństwie dostały odpowiednie wsparcie ze strony mamy, co pozwala im odważnie realizować swoje artystyczne zamierzenia. Wprawdzie młodszej siostrze daleko do osiągnięć muzycznych 35-krotnej zdobywczyni nagrody Grammy, jednak jej najnowsza inicjatywa stanowi interesującą odmianę od dotychczasowych dokonań skoncentrowanych głównie na występach muzycznych, teatralnych czy filmowych. Uruchomiona pod koniec września bieżącego roku biblioteka The Saint Heron Library ma ściśle określony profil działalności, a oferowane czytelnikom lektury to prawdziwe perełki wydawnicze.
– The Saint Heron Library oferuje archiwalną kolekcję składającą się głównie z rzadkich, trudno dostępnych publikacji oraz pierwszych wydań tytułów autorstwa ciemnoskórych pisarzy, poetów i artystów – można przeczytać na profilu instagramowym Solange Knowles. Dołączona seria zdjęć przedstawia okładki wybranych książek, czasopism czy zbiorów poezji dostępnych dla czytelników na terenie Stanów Zjednoczonych. Biblioteka została uruchomiona w ramach założonej przez Solange Knowles w 2013 r. agencji kreatywnej Saint Heron wspierającej i promującej działalność artystyczną afroamerykańskich twórców.
Wśród 65 tytułów skatalogowanych i szczegółowo opisanych na stronie internetowej biblioteki są między innymi archiwalne wydania dzieł poetki, scenarzystki i dziennikarki Wandy Coleman – „Native in a Strange Land”, zawierające opowieści, eseje, wywiady i felietony poświęcone życiu w Los Angeles oraz antologia „Mad Dog Black Lady”. Wydany w 1990 r. zbiór esejów „Mad at Miles: A Black Woman's Guide to Truth” autorstwa powieściopisarki i aktywistki politycznej Pearl Cleage czy pochodząca z 1982 r. opowieść „Judith Jamison, Aspects of a Dancer” autorstwa Olgi Maynard poświęcona życiu jednej z najsłynniejszych tancerek Alvin Ailey American Dance Theater, a także zbiór poematów „An Ordinary Woman” wydanych w połowie lat 70. przez wykładowczynię literatury na Uniwersytecie Kalifornijskim i autorkę licznych książek dla dzieci, Lucille Clifton – to kolejne pozycje dostępne w kolekcji oferowanej przez zdobywczynię nagrody Grammy za utwór „Cranes in the Sky”.
Choć książki można wypożyczać nieodpłatnie na 45 dni, na stronie internetowej biblioteki zastrzeżono, że każdy z dostępnych egzemplarzy, ze względu na swój unikatowy charakter, powinien być traktowany z należytą dbałością. Przy ograniczonych zasobach, jakimi obecnie dysponuje The Saint Heron Library, można wypożyczać po jednej książce na osobę, a o kolejności udostępnienia poszczególnych pozycji decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonego egzemplarza czytelnik zobowiązany jest do poniesienia opłaty zgodnej z wartością rynkową danej pozycji.
Pomysłodawczyni inicjatywy podkreśla, że udostępniona kolekcja będzie poszerzona o kolejne dzieła literackie, choć nie zdradziła jeszcze daty ani dalszych szczegółów z tym związanych. – Wraz ze wzrostem zainteresowania takimi zbiorami, katalogami i unikatowymi kolekcjami chcemy odegrać niewielką rolę w stworzeniu bezpłatnego dostępu do inspirujących dzieł wybitnych twórców. Bądźcie na bieżąco, bo w najbliższych tygodniach udostępnimy drugą część kolekcji – brzmi treść wpisu zamieszczonego na profilu instagramowym autorki takich hitów jak między innymi „Losing You” czy „Sound of Rain”.
Pod wpisem promującym udostępnienie wyjątkowej kolekcji pojawiły się komentarze odbiorców, wyrażających uznanie wobec inicjatywy 39-letniej artystki. – Biblioteka jest wspaniała; To bardzo ważny krok w kierunku promowania dzieł, które w przeciwnym razie mogłyby odejść w zapomnienie; Świetna robota, Solange! – pisano. Wielu komentujących proponowało udostępnienie własnych archiwów książek, które mogłyby uzupełnić kolekcję. Wśród komentujących znalazła się też wykładowczyni Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej i Atlanty, która zaprosiła gwiazdę na spotkania ze studentami uczelni poświęcone opowieściom o literaturze i autorach dzieł udostępnionych przez The Saint Heron Library.
W ciągu kilku dni od pojawienia się w mediach społecznościowych Solange Knowles informacji na temat dostępności unikatowego zbioru książek, katalogów i antologii poezji afroamerykańskich twórców, wszystkie egzemplarze zostały wypożyczone. Poszerzenie kolekcji czy też skorzystanie z propozycji entuzjastycznych internautów chętnych do udostępnienia prywatnych archiwów wydają się zatem trafionym pomysłem.
