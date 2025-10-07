Powstał kontrowersyjny pomnik Tiny Turner. Krytyków nie brakuje

Twórca pomnika Tiny Turner w Brownsville: zależało mi na odwzorowaniu trzech elementów

Trzymetrowy, wykonany z brązu pomnik, przedstawia Tinę Turner w trakcie występu na scenie: charakterystyczna poza, mikrofon w dłoni, krótka spódniczka i buty na wysokim obcasie, mogą przywodzić na myśl show z udziałem ikonicznej gwiazdy. Obfita fryzura, sięgająca wysoko ponad linię czoła, muskularne ramiona i nogi, to kolejne atrybuty gwiazdy uwiecznione przez autora dzieła. Uwagę przykuwa też palec wskazujący, jako jedyny wyprostowany nad zaciśniętym w dłoni mikrofonem. – Praca nad podobizną Tiny Turner była czasochłonna, jednak nie spieszyłem się, ponieważ chciałem mieć pewność, że efekt będzie zadowalający – zapewniał w trakcie ceremonii odsłonięcia dzieła autor pomnika, Fred Ajanogha. – Zależało mi na odwzorowaniu trzech elementów jej scenicznego wizerunku. Po pierwsze: chciałem, by została przedstawiona w ruchu, w pozycji, którą zwykle przyjmowała podczas wykonywania utworów na scenie. Po drugie, zależało mi na tym, by podkreślić jej włosy, przypominające grzywę lwa: mocne, gęste i akcentujące jej kobiecość. Po trzecie: jej wskazujący palec, który celowo jest wyprostowany. Chciałem w ten sposób zasygnalizować odbiorcom, że można wprawdzie cenić wielu artystów, ale Tina Turner była tylko jedna – wyjaśniał 67-letni, pochodzący z Atlanty autor rzeźby.

W dalszej części przemówienia Fred Ajanogha wyraził entuzjazm wobec efektów swojej pracy. – Bardzo się cieszę, że mogłem stworzyć tę rzeźbę dla społeczności Brownsville, całej rodziny Tiny Turner i jej fanów. Bardzo wielu z nich przybyło na ceremonię odsłonięcia pomnika. Jestem zadowolony, że mogłem podzielić się z nimi efektem mojej pracy – podkreślał artysta.



Niepochlebne opinie na temat pomnika Tiny Turner w Brownsville

Mniejszym entuzjazmem w ocenie dzieła oraz jego stopnia podobieństwa do autorki hitów „What's Love Got to Do with It”, „Proud Mary” czy „We Don’t Need Another Hero” wykazali się internauci, którzy za pośrednictwem mediów społecznościowych dali wyraz swojemu niezadowoleniu wobec wizji artystycznej autora pomnika. – Pomnik powinien zostać zburzony tuż po odsłonięciu. To bardzo kiepska replika ikonicznej wokalistki, świadcząca o braku szacunku wobec jej dokonań; Mam nadzieję, że pomnik został ofiarowany miastu bez żadnych opłat. Nikt nie powinien dostać za niego honorarium; Brak mi słów. Sztuka często wywołuje taki efekt, podobnie jak dzieło tak bardzo pozbawione uroku jak to – pisano.

Tymczasem burmistrz Brownsville, Bill Rawls, wyraził uznanie wobec wysiłku, jaki został włożony w powstanie pomnika, a samo odsłonięcie podobizny Tiny Turner opisał jako „kulminację wieloletniej wizji i wysiłków społeczności”. Dzieło zostało sfinansowane przez około 50 darczyńców, w tym firmę Ford Motor Company, która na jego powstanie przekazała 150 tys. dol. w ramach lokalnej inicjatywy na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego rejonu. Zlokalizowany w Heritage Park naprzeciwko Carver High School, gdzie Anna Mae Bullock – bo tak brzmi oryginalne imię i nazwisko legendarnej artystki – uczęszczała jako nastolatka, pomnik nie jest jedynym wyrazem uznania wobec dokonań wokalistki.