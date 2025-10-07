Powstał kontrowersyjny pomnik Tiny Turner. Krytyków nie brakuje

Aktualizacja: 07.10.2025 17:35 Publikacja: 07.10.2025 15:27
Monumentalne dzieło zostało odsłonięte podczas uroczystej ceremonii w Heritage Park w Brownsville – miejscowości sąsiadującej z Nutbush, gdzie Tina Turner jako dziecko uczęszczała do szkoły podstawowej.
Foto: PAP/DPA
Zanim unoszony nad sceną czerwony Cadillac niespodziewanie przekrzywił się, narażając na niebezpieczeństwo znajdującą się za jego sterami Beyoncé i wiele lat przed tym, jak mechaniczny motyl z Katy Perry na pokładzie gwałtownie obniżył się, niemal strącając wokalistkę w wielotysięczny tłum, Tina Turner wykonywała na koncertach akrobacje o podwyższonym stopniu ryzyka, nie używając do tego tak wyrafinowanych zabezpieczeń jak jej młodsze koleżanki. Wyśpiewany w 2009 r. w Arnhem, w Holandii, hit „Nutbush City Limits” rozpoczął się dynamicznym podbiegiem wokalistki na scenę.
Żywiołowa choreografia wykonywana w towarzystwie czterech tancerek była jedynie preludium do wydarzeń, które miały nastąpić w kulminacyjnym momencie show. 70-letnia wówczas gwiazda z lekkością właściwą nastolatkom, wbiegła na gigantyczną platformę, która uniosła ją nad wiwatujący tłum. Używając jedynie siły własnych rąk, legendarna wokalistka przytrzymywała się barierki, co rusz nachylając się w stronę fanów i szaleńczo wykrzykując nazwę rodzinnego miasta. Bez uprzęży, lin zabezpieczających, kasku czy ochraniaczy, za to w eleganckich szpilkach i w stroju estradowym, Tina Turner tanecznym krokiem zeszła z platformy, powtarzając do mikrofonu, jak bardzo kocha występy na żywo.
Niepowtarzalny ruch sceniczny, zamiłowanie do żywiołowego tańca, nieposkromiona burza loków i energia, którą można obdzielić co najmniej kilku innych artystów, to znaki charakterystyczne ośmiokrotnej zdobywczyni nagrody Grammy. To właśnie te cechy usiłował uchwycić rzeźbiarz, któremu powierzono wykonanie pomnika zmarłej przed dwoma laty artystki. Monumentalne dzieło zostało odsłonięte podczas uroczystej ceremonii w Heritage Park w Brownsville – miejscowości sąsiadującej z Nutbush, gdzie Tina Turner jako dziecko uczęszczała do szkoły podstawowej. Zdjęcia i nagrania z wydarzenia wywołały natychmiastowe reakcje ze strony fanów artystki, którym sposób przedstawienia ich idolki nie przypadł do gustu. Co na temat dzieła mówi jego autor i czy jest zadowolony z osiągniętego efektu?
Trzymetrowy, wykonany z brązu pomnik, przedstawia Tinę Turner w trakcie występu na scenie: charakterystyczna poza, mikrofon w dłoni, krótka spódniczka i buty na wysokim obcasie, mogą przywodzić na myśl show z udziałem ikonicznej gwiazdy. Obfita fryzura, sięgająca wysoko ponad linię czoła, muskularne ramiona i nogi, to kolejne atrybuty gwiazdy uwiecznione przez autora dzieła. Uwagę przykuwa też palec wskazujący, jako jedyny wyprostowany nad zaciśniętym w dłoni mikrofonem. – Praca nad podobizną Tiny Turner była czasochłonna, jednak nie spieszyłem się, ponieważ chciałem mieć pewność, że efekt będzie zadowalający – zapewniał w trakcie ceremonii odsłonięcia dzieła autor pomnika, Fred Ajanogha. – Zależało mi na odwzorowaniu trzech elementów jej scenicznego wizerunku. Po pierwsze: chciałem, by została przedstawiona w ruchu, w pozycji, którą zwykle przyjmowała podczas wykonywania utworów na scenie. Po drugie, zależało mi na tym, by podkreślić jej włosy, przypominające grzywę lwa: mocne, gęste i akcentujące jej kobiecość. Po trzecie: jej wskazujący palec, który celowo jest wyprostowany. Chciałem w ten sposób zasygnalizować odbiorcom, że można wprawdzie cenić wielu artystów, ale Tina Turner była tylko jedna – wyjaśniał 67-letni, pochodzący z Atlanty autor rzeźby.
W dalszej części przemówienia Fred Ajanogha wyraził entuzjazm wobec efektów swojej pracy. – Bardzo się cieszę, że mogłem stworzyć tę rzeźbę dla społeczności Brownsville, całej rodziny Tiny Turner i jej fanów. Bardzo wielu z nich przybyło na ceremonię odsłonięcia pomnika. Jestem zadowolony, że mogłem podzielić się z nimi efektem mojej pracy – podkreślał artysta.
Czytaj więcej
Figura woskowa Sinéad O’Connor wystawiona w muzeum w Dublinie z okazji pierwszej rocznicy śmierci...
Mniejszym entuzjazmem w ocenie dzieła oraz jego stopnia podobieństwa do autorki hitów „What's Love Got to Do with It”, „Proud Mary” czy „We Don’t Need Another Hero” wykazali się internauci, którzy za pośrednictwem mediów społecznościowych dali wyraz swojemu niezadowoleniu wobec wizji artystycznej autora pomnika. – Pomnik powinien zostać zburzony tuż po odsłonięciu. To bardzo kiepska replika ikonicznej wokalistki, świadcząca o braku szacunku wobec jej dokonań; Mam nadzieję, że pomnik został ofiarowany miastu bez żadnych opłat. Nikt nie powinien dostać za niego honorarium; Brak mi słów. Sztuka często wywołuje taki efekt, podobnie jak dzieło tak bardzo pozbawione uroku jak to – pisano.
Tymczasem burmistrz Brownsville, Bill Rawls, wyraził uznanie wobec wysiłku, jaki został włożony w powstanie pomnika, a samo odsłonięcie podobizny Tiny Turner opisał jako „kulminację wieloletniej wizji i wysiłków społeczności”. Dzieło zostało sfinansowane przez około 50 darczyńców, w tym firmę Ford Motor Company, która na jego powstanie przekazała 150 tys. dol. w ramach lokalnej inicjatywy na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego rejonu. Zlokalizowany w Heritage Park naprzeciwko Carver High School, gdzie Anna Mae Bullock – bo tak brzmi oryginalne imię i nazwisko legendarnej artystki – uczęszczała jako nastolatka, pomnik nie jest jedynym wyrazem uznania wobec dokonań wokalistki.
Czytaj więcej
Żona Marka Zuckerberga, Priscilla Chan, została przez niego obdarowana spektakularnym prezentem....
W pobliżu parku, w West Tennessee Delta Heritage Center, znajduje się powstałe w 2014 r. muzeum jej imienia, w którym zgromadzono tak cenne pamiątki, jak złote płyty artystki, jej niepowtarzalne kostiumy sceniczne, a nawet albumy zawierające jej fotografie z czasów szkolnych. Budynek muzeum ma wyjątkowy charakter. Powstały w 1889 r., niemal do końca lat 60. minionego wieku funkcjonował jako niewielka, złożona z jednego pomieszczenia szkoła Flagg Grove School, pierwotnie zlokalizowana w Nutbush. To tutaj Anna Mae Bullock i jej dwie starsze siostry – Evelyn Lovelace i Alline Bullock – uczęszczały na zajęcia, gdy po drugiej wojnie światowej ich rodzina powróciła w to miejsce po kilkuletniej przeprowadzce do Knoxville. Gdy w 1967 r. zlikwidowano placówkę, przez kolejne dziesięciolecia funkcjonowała jako stodoła.
Wiadomość o przetransportowaniu jej ciężarówką z Nutbush do Brownsville w 2012 r. oraz o stworzeniu w oryginalnie zachowanych wnętrzach szkoły muzeum upamiętniającego artystkę, na tyle ucieszyła mieszkającą wówczas w Szwajcarii Tinę Turner, że dołożyła starań, by przekazać placówce jak najwięcej przedmiotów, które mogłyby zainteresować zwiedzających. – Mam nadzieję, że odwiedzając moją dawną szkołę, ludzie zrozumieją, jak ogromne znaczenie w naszym życiu odgrywa edukacja i że to dzięki niej dziewczynka z tak małej miejscowości, dorastająca w niełatwych czasach, dostała szansę na wspaniałe życie – mówiła w nagraniu zamieszczonym na stronie internetowej West Tennessee Delta Heritage Center. – Jestem dumna, że powstało takie miejsce – dodała.
Zmarłej 24 maja 2023 r. wokalistce nie było dane zapoznać się ze stworzonym przez Freda Ajanoghę pomnikiem. Abstrahując od opinii wyrażanych przez fanów Tiny Turner, oddanie hołdu osobie, która z taką serdecznością przyjmowała inne inicjatywy dla uhonorowania jej twórczości, stanowi kolejny dowód na to, jakiej rangi artystką była. Wygląd, stopień podobieństwa, zasadność czy nawet wysokość pomnika w Brownsville wydają się być przy tym kwestią drugorzędną.
Źródła:
https://www.standard.co.uk/
https://www.theguardian.com/
https://www.westtnheritage.com/tina-turner-museum
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zanim unoszony nad sceną czerwony Cadillac niespodziewanie przekrzywił się, narażając na niebezpieczeństwo znajdującą się za jego sterami Beyoncé i wiele lat przed tym, jak mechaniczny motyl z Katy Perry na pokładzie gwałtownie obniżył się, niemal strącając wokalistkę w wielotysięczny tłum, Tina Turner wykonywała na koncertach akrobacje o podwyższonym stopniu ryzyka, nie używając do tego tak wyrafinowanych zabezpieczeń jak jej młodsze koleżanki. Wyśpiewany w 2009 r. w Arnhem, w Holandii, hit „Nutbush City Limits” rozpoczął się dynamicznym podbiegiem wokalistki na scenę.
Nosiłam na swoich barkach ogromny ciężar odpowiedzialności za to, by praca wielu osób została doceniona i właści...
Film „Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl” trafi do kin na początku października i będzie poł...
Wenecka Galleria dell’Academia to jedna z tych europejskich galerii sztuki, które jak dotąd nie zorganizowały an...
Jako dziecko powtarzała mamie, że będzie pierwszą kobietą prezydentem Stanów Zjednoczonych. Szybko jednak okazał...
Występ wokalny u boku sławnego członka rodziny może być nobilitujący, ale i niezwykle wymagający. Przekonała się...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas