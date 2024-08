Pomnik żony Marka Zuckerberga – nawiązanie do rzymskiej tradycji

Pomysł uhonorowania żony w tak niestandardowy sposób Zuckerberg tłumaczy chęcią przywrócenia rzymskiej tradycji stawiania pomników paniom domu w ogrodach. – Staram się nieustannie zaskakiwać najbliższych kreatywnymi pomysłami. Żartowałem na temat wystawienia pomniku żonie od co najmniej dwóch lat, więc gdy tylko nadarzyła się okazja współpracy z Danielem Arshamem, ten plan wreszcie udało się zrealizować – wyjaśnił w poście pod zdjęciem.

Dzieło autorstwa nowojorskiego rzeźbiarza przedstawia Priscillę Chan wykonującą krok do przodu i przysłoniętą płachtą materiału w kolorze srebrnym. Nietuzinkowa barwa samej postaci uwiecznionej przez artystę sprawia, że złośliwi internauci przyrównali absolwentkę biologii na Harvardzie do postaci z „Avatara”. Ona sama, dla podkreślenia aprobaty wobec zastosowanej kolorystyki, do zdjęcia u boku pomnika zapozowała z niebieskim kubkiem idealnie dostosowanym do spektakularnej rzeźby.



Otwarty list do pierwszej córki

– Mężowie na całym świecie powinni brać z Ciebie przykład – brzmiał jeden z żartobliwych komentarzy pod fotografią. Tymczasem to właśnie absolwentka studiów medycznych na Uniwersytecie Kalifornijskim, pracująca w przeszłości jako pediatra w szpitalu w San Francisco, ma swój niebagatelny udział w działalności charytatywnej Zuckerberga, sprawiając, że małżonkowie znajdują się na publikowanej przez magazyn „The Chronicle of Philanthropy” liście 50 najbardziej hojnych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Jak podają redaktorzy czasopisma, założyciel Facebooka wraz z małżonką przeznaczyli dotychczas 4,6 miliardów dolarów na cele charytatywne, w tym między innymi 75 milionów dolarów na rzecz szpitala, w którym Chan pracowała jako lekarz, jak również 120 milionów dolarów na potrzeby szkół zlokalizowanych w rejonie San Francisco Bay Area.

Z okazji urodzin pierwszej córki – Maximy – szczęśliwi rodzicie założyli spółkę Chan Zuckerberg Initiative, która ma na celu ułatwianie dostępu dzieci do edukacji, a także wsparcie dla rozwoju technologicznego, który ma posłużyć zwalczaniu najbardziej powszechnych obecnie chorób. – Przyjście na świat nowego członka rodziny Chan Zuckerberg oznacza rozpoczęcie działalności spółki Chan Zuckerberg Initiative, która ma połączyć ludzi na całym świecie w celu rozwijania ludzkiego potencjału i promowania równości dla wszystkich dzieci w następnych pokoleniach. Zamierzamy przeznaczyć 99 proc. naszych udziałów na Facebooku – obecnie około 45 miliardów dolarów – aby realizować tę misję – napisali w otwartym liście do córki 1 grudnia 2015 roku.