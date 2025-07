Forsvarets Dag – tak brzmi nazwa obowiązkowej oceny umiejętności niezbędnych do odbycia służby wojskowej w Danii. Oprócz udziału w testach sprawnościowych kandydaci rozwiązują zadania matematyczne, odpowiadają na pytania sprawdzające ich znajomość języka duńskiego oraz umiejętność logicznego myślenia. W toku sześciogodzinnego postępowania ocenia się też ich wzrok i słuch, a także poddaje podstawowym badaniom medycznym. Wynikiem tego postępowania jest oszacowanie, do której z trzech kategorii kwalifikują się poszczególni kandydaci: 1. fit (egnet); 2. limited fit (begrænset egnet); 3. unfit (uegnet), co oznacza kolejno: pełną, ograniczoną lub brak zdolności do podjęcia służby wojskowej.

Do niedawna udział w procesie Forsvarets Dag był obowiązkowy dla mężczyzn, którzy są obywatelami Danii i ukończyli 18. rok życia. Kobiety mogły dobrowolnie zgłosić chęć poddania się ocenie i odbycia służby wojskowej, gdy testy w ramach Forsvarets Dag przebiegły dla nich pomyślnie. Od 1 lipca 2025 roku te zasady uległy zmianie. Tym samym, opisana procedura obowiązuje zarówno mężczyzn, jak i kobiety, które po wskazanej dacie osiągnęły pełnoletność. W jakich innych krajach europejskich wprowadzono podobne przepisy i czym podyktowane są takie modyfikacje?



Dania: obowiązkowy udział kobiet w systemie losowania do wojska

W ramach zwiększania wydatków na obronność kraju, duński parlament znowelizował ustawę, wedle której tamtejsze obywatelki, po osiągnięciu pełnoletności, mogą zostać objęte 11-miesięczną obowiązkową służbą wojskową. Pierwszeństwo w poborze będą mieli ochotnicy obojga płci. Pozostali kandydaci zostaną wyłonieni do odbycia służby wojskowej w wyniku losowania.

Zgodnie z dotychczasowymi zasadami, kobiety mogły dobrowolnie zgłosić chęć odbycia służby wojskowej. Wprowadzona 1 lipca bieżącego roku nowelizacja ustawy nakłada na nie obowiązek udziału w systemie losowania, który może wytypować je do poboru. Dodatkową zmianą w porównaniu z poprzednimi przepisami jest wydłużenie czasu służby wśród nastoletnich rekrutów z czterech do 11 miesięcy, co jednak ma nastąpić dopiero w 2026 roku.