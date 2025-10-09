„Nasza niezakłócona uwaga jest najcenniejszym darem, który możemy dać drugiej osobie” – pisze księżna Walii Kate w swoim najnowszym eseju, który pojawił się na stronie organizacji Centre for Early Childhood, działającej pod patronatem żony księcia Williama. Publikacja powstała we współpracy z profesorem Robertem Waldingerem z Harvard Medical School.

Reklama Reklama

Apel księżnej Kate do rodziców: Miejcie czas ekranowy waszych dzieci pod kontrolą

Jak zauważa księżna, o pełne skupienie uwagi w obecnych czasach jest bardzo trudno i nie ma zaskoczenia, że winne temu są media społecznościowe. „Kiedy patrzymy w telefony podczas rozmów, przewijamy social media w trakcie rodzinnych obiadów albo odpowiadamy na maile, bawiąc się z naszymi dziećmi, wymyka się nam podstawowa forma miłości, jakiej wymaga kontakt międzyludzki” – tłumaczy Kate.

„Jesteśmy obecni fizycznie, ale nieobecni mentalnie, niezdolni do pełnego zaangażowania się w kontakt z ludźmi, którzy znajdują się naprzeciwko nas” – dodaje. Jako rezultat takiego stanu rzeczy księżna wskazuje na coraz większy problem samotności, która – jak udowodniono naukowo – negatywnie odbija się na kondycji psychofizycznej człowieka.

Jak zauważa księżna, rośnie liczba osób, które twierdzą, że nie mają nikogo, komu mogłyby zwierzyć się z tego, co dzieje się w ich życiu. Zjawisko to dotyczy zwłaszcza młodzieży i młodych dorosłych – osób w wieku 16-24 lat.