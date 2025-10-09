Aktualizacja: 10.10.2025 01:13 Publikacja: 09.10.2025 19:38
Księżna Catherine: Ważna jest nie ilość, ale jakość relacji z innymi ludźmi
„Nasza niezakłócona uwaga jest najcenniejszym darem, który możemy dać drugiej osobie” – pisze księżna Walii Kate w swoim najnowszym eseju, który pojawił się na stronie organizacji Centre for Early Childhood, działającej pod patronatem żony księcia Williama. Publikacja powstała we współpracy z profesorem Robertem Waldingerem z Harvard Medical School.
Jak zauważa księżna, o pełne skupienie uwagi w obecnych czasach jest bardzo trudno i nie ma zaskoczenia, że winne temu są media społecznościowe. „Kiedy patrzymy w telefony podczas rozmów, przewijamy social media w trakcie rodzinnych obiadów albo odpowiadamy na maile, bawiąc się z naszymi dziećmi, wymyka się nam podstawowa forma miłości, jakiej wymaga kontakt międzyludzki” – tłumaczy Kate.
„Jesteśmy obecni fizycznie, ale nieobecni mentalnie, niezdolni do pełnego zaangażowania się w kontakt z ludźmi, którzy znajdują się naprzeciwko nas” – dodaje. Jako rezultat takiego stanu rzeczy księżna wskazuje na coraz większy problem samotności, która – jak udowodniono naukowo – negatywnie odbija się na kondycji psychofizycznej człowieka.
Jak zauważa księżna, rośnie liczba osób, które twierdzą, że nie mają nikogo, komu mogłyby zwierzyć się z tego, co dzieje się w ich życiu. Zjawisko to dotyczy zwłaszcza młodzieży i młodych dorosłych – osób w wieku 16-24 lat.
Na potwierdzenie roli autentycznych i serdecznych relacji z innymi ludźmi księżna Kate przytacza wieloletnie badanie, które rozpoczęło się w 1938 r. Jego celem było ustalenie, co w największym stopniu wpływa na długie życie w zdrowiu. Kolejne pokolenia naukowców badały kondycję psychofizyczną tysięcy osób: od nastoletniości do późnej starości.
Najważniejszym czynnikiem trwałego dobrostanu okazało się posiadanie udanych relacji z innymi ludźmi – i chodzi tu o ich jakość, a nie ilość. Badacze ustalili, że kluczową rolę odgrywa w tym kontekście niwelowanie codziennego stresu w momencie przebywania z osobami, które lubimy i kochamy.
Zdaniem Kate kluczowym wyzwaniem dla rodziców jest wyposażenie w te umiejętności ich dzieci – zwłaszcza że te ostatnie przyszły na świat w erze wszechobecnych technologii cyfrowych. „Neuronauki udowadniają, że wczesne dzieciństwo to najlepszy czas na zbudowanie solidnych fundamentów na resztę życia. Okres, w którym odbywa się najszybszy i najszerzej zakrojony rozwój mózgu w naszym życiu przypada na ciążę i pierwsze pięć lat życia” – podkreśla księżna.
„Pielęgnując rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych na wczesnym etapie życia, wyposażymy dzieci w zdolność do kochania i bycia kochanymi. Umiejętności te będą miały wpływ na ich sukcesy w większym stopniu niż osiągnięcia naukowe i odbiją się na każdym aspekcie ich życia, od nawiązywania przyjaźni, poprzez wychowanie ich własnych dzieci, aż po ich wartości i życiowe decyzje” – podkreśla Kate.
