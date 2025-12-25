Jak co roku eksperci z zajmującej się badaniami trendów w modzie i kosmetyce platformy Trendalytics opublikowali swój kolejny raport prognostyczny. Analitycy formułują w nim najważniejsze trendy, które zdominują kobiece szafy i kosmetyczki nie tylko na okres świąt i karnawału, ale też na kolejne miesiące.

Najmodniejsze świąteczne stylizacje na 2025 r. według platformy Trendalytics

Raport powstaje na podstawie analizy milionów aktywności internautów w sieci. Na warsztat brane są dane rynkowe, a także to, czego szukamy w internecie i o czym rozmawiamy. Eksperci omawiają trendy modowe i dotyczące urody, które wyłoniły się w ostatnim roku i przewidują, co będzie modne w najbliższej przyszłości.

Jeżeli chodzi o świąteczne i karnawałowe kreacje, prym wiedzie klasyczny kobiecy szyk. Prawie sześciokrotnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła popularność dzianinowej sukienki z dekoltem typu halter. W segmencie imprezowych butów jednym z najmodniejszych modeli będą z kolei klasyczne szpilki ze szpiczastym noskiem.

W kategorii akcesoriów wraca kolejny klasyk, który nada kobiecym stylizacjom mnóstwo dziewczęcego uroku. Mowa o satynowej kokardzie, której popularność wzrosła w badanym okresie ponad pięć razy. Wśród błyskotek najmodniejsza w tym sezonie będzie z kolei biżuteria ze szmaragdami.