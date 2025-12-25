Aktualizacja: 25.12.2025 12:21 Publikacja: 25.12.2025 08:00
Jeżeli chodzi o świąteczne i karnawałowe kreacje, prym wiedzie klasyczny kobiecy szyk.
Foto: Adobe Stock
Jak co roku eksperci z zajmującej się badaniami trendów w modzie i kosmetyce platformy Trendalytics opublikowali swój kolejny raport prognostyczny. Analitycy formułują w nim najważniejsze trendy, które zdominują kobiece szafy i kosmetyczki nie tylko na okres świąt i karnawału, ale też na kolejne miesiące.
Raport powstaje na podstawie analizy milionów aktywności internautów w sieci. Na warsztat brane są dane rynkowe, a także to, czego szukamy w internecie i o czym rozmawiamy. Eksperci omawiają trendy modowe i dotyczące urody, które wyłoniły się w ostatnim roku i przewidują, co będzie modne w najbliższej przyszłości.
Jeżeli chodzi o świąteczne i karnawałowe kreacje, prym wiedzie klasyczny kobiecy szyk. Prawie sześciokrotnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła popularność dzianinowej sukienki z dekoltem typu halter. W segmencie imprezowych butów jednym z najmodniejszych modeli będą z kolei klasyczne szpilki ze szpiczastym noskiem.
Czytaj więcej
Mamy prawo przeżywać różne emocje w świątecznym okresie. To może być nie tylko ekscytacja i radoś...
W kategorii akcesoriów wraca kolejny klasyk, który nada kobiecym stylizacjom mnóstwo dziewczęcego uroku. Mowa o satynowej kokardzie, której popularność wzrosła w badanym okresie ponad pięć razy. Wśród błyskotek najmodniejsza w tym sezonie będzie z kolei biżuteria ze szmaragdami.
Jak zauważają eksperci z Trendalytics, kobiety będą chciały pozostać aktywne w okresie, w którym zwykle rozpieszczamy się świątecznymi i karnawałowymi smakołykami. Rośnie popularność odzieży dla aktywnych, w tym „funkcjonalnych” legginsów, t-shirtów z membranami, staników sportowych, a także sneakerin – lekkich i smukłych hybryd balerin i sneakersów.
Jeżeli chodzi o prezenty, internautki intensywnie rozglądały się za niedrogimi kosmetykami z zamiarem podarowania ich zarówno samej sobie, jak i bliskim. Absolutnym liderem w kategorii kosmetyków na prezent są zestawy do pielęgnacji ust, których popularność wzrosła w ostatnim roku ponad siedmiokrotnie. Wśród innych kosmetycznych prezentów, których poszukiwało najwięcej użytkowniczek, autorzy raportu wymieniają zestawy do pedicure’u, peptydowe kuracje do ust i płatki pod oczy.
Święta i imprezy karnawałowe to wyjątkowe okazje, w trakcie których wiele kobiet chce wiedzieć, że ich twarz wygląda nieskazitelnie. Nic nie sprawdza się w takich sytuacjach tak, jak dobry korektor do twarzy.
Liczby mówią same za siebie: prawie piętnastokrotnie wzrosła popularność korektorów o przedłużonej trwałości, zaś prawie trzykrotnie – korektorów zapewniających pełne krycie. Analitycy zauważyli też rosnącą popularność korektorów w płynie oraz tych, które nie zawierają w swoim składzie olejków.
Czytaj więcej
Prawdziwym sukcesem w relacji z technologią nie jest jej całkowite wyeliminowanie, ale odzyskanie...
Jeszcze jednym trendem w sferze beauty, który zdaniem ekspertów z jednej strony może wynikać z trudnej i niepewnej sytuacji ekonomicznej, z jaką mierzy się wielu konsumentów, a z drugiej – z chęci zaoszczędzenia czasu, jest rosnąca popularność domowej pielęgnacji.
Kobiety w coraz większym stopniu interesują się kosmetykami i akcesoriami do pielęgnacji paznokci, twarzy, a także urządzeniami do depilacji, z którymi będą mogły urządzić prywatne spa w domowym zaciszu, bez konieczności wizyty w gabinecie kosmetycznym. Jak zauważają autorzy raportu, popularność tych produktów wzrosła o kilkadziesiąt procent w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. W kolejnych miesiącach tendencja w tej kategorii nadal będzie wzrostowa.
Źródło:
Raport „Top Trends: December 2025”
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Emily w Paryżu powraca w piątym sezonie popularnego na całym świecie serialu. Tymczasem dziennikarze policzyli,...
Żadna osoba ani organizacja nie jest właścicielem nazwy „Międzynarodowy Dzień Kobiet” – w żadnym języku. Tymczas...
Z badania platformy Raisin wynika, że Polacy zaczynają myśleć o oszczędzaniu poważniej około 40 roku życia. W zg...
Z myślą o cierpiących na samotność seniorach w Korei Południowej produkuje się lalki wielkości kilkuletnich dzie...
Kobiety stanowią około połowy mieszkańców globu. Jednak jedynie około co czwarta osoba pracująca jako redaktor,...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas