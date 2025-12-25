Reklama
Sneakeriny i home care. Najważniejsze świąteczno-karnawałowe trendy 2025

Jak chcemy wyglądać w te święta, w jakich kreacjach zamierzamy zadać szyku w zbliżającym się karnawale i co chciałybyśmy znaleźć pod choinką? Preferencje kobiet z całego świata, a także wiodące trendy w modzie i sferze beauty na grudzień, który prawdopodobnie przedłużą się na kolejne miesiące, sprawdzili eksperci z platformy analitycznej Trendalytics.

Publikacja: 25.12.2025 08:00

Jeżeli chodzi o świąteczne i karnawałowe kreacje, prym wiedzie klasyczny kobiecy szyk.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Jak co roku eksperci z zajmującej się badaniami trendów w modzie i kosmetyce platformy Trendalytics opublikowali swój kolejny raport prognostyczny. Analitycy formułują w nim najważniejsze trendy, które zdominują kobiece szafy i kosmetyczki nie tylko na okres świąt i karnawału, ale też na kolejne miesiące.

Najmodniejsze świąteczne stylizacje na 2025 r. według platformy Trendalytics

Raport powstaje na podstawie analizy milionów aktywności internautów w sieci. Na warsztat brane są dane rynkowe, a także to, czego szukamy w internecie i o czym rozmawiamy. Eksperci omawiają trendy modowe i dotyczące urody, które wyłoniły się w ostatnim roku i przewidują, co będzie modne w najbliższej przyszłości.

Jeżeli chodzi o świąteczne i karnawałowe kreacje, prym wiedzie klasyczny kobiecy szyk. Prawie sześciokrotnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła popularność dzianinowej sukienki z dekoltem typu halter. W segmencie imprezowych butów jednym z najmodniejszych modeli będą z kolei klasyczne szpilki ze szpiczastym noskiem.

W kategorii akcesoriów wraca kolejny klasyk, który nada kobiecym stylizacjom mnóstwo dziewczęcego uroku. Mowa o satynowej kokardzie, której popularność wzrosła w badanym okresie ponad pięć razy. Wśród błyskotek najmodniejsza w tym sezonie będzie z kolei biżuteria ze szmaragdami.

Jak zauważają eksperci z Trendalytics, kobiety będą chciały pozostać aktywne w okresie, w którym zwykle rozpieszczamy się świątecznymi i karnawałowymi smakołykami. Rośnie popularność odzieży dla aktywnych, w tym „funkcjonalnych” legginsów, t-shirtów z membranami, staników sportowych, a także sneakerin – lekkich i smukłych hybryd balerin i sneakersów.

Prezenty na święta 2025: Kosmetyczne upominki w czasach recesji

Jeżeli chodzi o prezenty, internautki intensywnie rozglądały się za niedrogimi kosmetykami z zamiarem podarowania ich zarówno samej sobie, jak i bliskim. Absolutnym liderem w kategorii kosmetyków na prezent są zestawy do pielęgnacji ust, których popularność wzrosła w ostatnim roku ponad siedmiokrotnie. Wśród innych kosmetycznych prezentów, których poszukiwało najwięcej użytkowniczek, autorzy raportu wymieniają zestawy do pedicure’u, peptydowe kuracje do ust i płatki pod oczy.

Święta i imprezy karnawałowe to wyjątkowe okazje, w trakcie których wiele kobiet chce wiedzieć, że ich twarz wygląda nieskazitelnie. Nic nie sprawdza się w takich sytuacjach tak, jak dobry korektor do twarzy.

Liczby mówią same za siebie: prawie piętnastokrotnie wzrosła popularność korektorów o przedłużonej trwałości, zaś prawie trzykrotnie – korektorów zapewniających pełne krycie. Analitycy zauważyli też rosnącą popularność korektorów w płynie oraz tych, które nie zawierają w swoim składzie olejków.

Jeszcze jednym trendem w sferze beauty, który zdaniem ekspertów z jednej strony może wynikać z trudnej i niepewnej sytuacji ekonomicznej, z jaką mierzy się wielu konsumentów, a z drugiej – z chęci zaoszczędzenia czasu, jest rosnąca popularność domowej pielęgnacji.

Kobiety w coraz większym stopniu interesują się kosmetykami i akcesoriami do pielęgnacji paznokci, twarzy, a także urządzeniami do depilacji, z którymi będą mogły urządzić prywatne spa w domowym zaciszu, bez konieczności wizyty w gabinecie kosmetycznym. Jak zauważają autorzy raportu, popularność tych produktów wzrosła o kilkadziesiąt procent w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. W kolejnych miesiącach tendencja w tej kategorii nadal będzie wzrostowa.

Źródło:
Raport „Top Trends: December 2025”

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia Lifestyle Moda Uroda
