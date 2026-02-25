Kreacje na czerwonym dywanie ciekawym sposobem na promocję filmu?

Amanda Seyfried na premierze filmu "The Testament of Ann Lee" podczas 76 Berlinale
– Jak to wszystko się zaczęło i jak wygląda teraz – tak w żartobliwy sposób Anne Hathaway podpisała dwa krótkie nagrania zamieszczone w mediach społecznościowych i mające istotny element wspólny. Pochodzący sprzed dwóch dekad fragment filmu „Pamiętnik księżniczki” przedstawia niespełna 20-letnią wówczas aktorkę jako tytułową przedstawicielkę fikcyjnej rodziny królewskiej, Mię Thermopolis, która podczas beztroskiej przechadzki między stadionowymi ławkami niefortunnie przewraca się, wprowadzając w konsternację ekranowego ochroniarza i przyjaciółkę. Na nagraniu sprzed kilku tygodni Anne Hathaway w roli niezapomnianej Andy Sachs w kolejnej odsłonie filmu „Diabeł ubiera się u Prady”, również boleśnie upada, tym razem lądując na schodach w niebotycznych szpilkach. Eleganckie sandały na wysokim słupku stanowią dopełnienie jej stylizacji złożonej z plisowanej spódnicy i beżowego topu. Choć sytuacja wydawała się niebezpieczna, 43-latka błyskawicznie podniosła się, zapewniając przedstawicieli ekipy filmowej, że czuje się świetnie i może kontynuować pracę.
Na pochodzących z planu filmowego nagraniach udało się zarejestrować przypadkowe sytuacje, które pierwotnie nie były przewidziane w scenariuszu. Przed dwudziestoma laty upadek tytułowej księżniczki został uwzględniony w finalnej wersji produkcji. O tym, czy i zdarzenie z udziałem Andy Sachs pojawi się w jednej ze scen kultowego filmu o pracownikach redakcji pisma „Runway”, widzowie przekonają się 1 maja, gdy odbędzie się premiera drugiej części show. Mimo że do tego momentu pozostało jeszcze kilka miesięcy, paparazzi niecierpliwie wyczekujący nowych ujęć z planu filmowego regularnie fotografowali aktorów biorących udział w poszczególnych scenach. Niezliczone stylizacje głównych bohaterów produkcji, w których role oprócz Anne Hathaway wcielają się też Meryl Streep, Emily Blunt czy Stanley Tucci, zostały szczegółowo omówione przez redaktorów najbardziej renomowanych pism modowych na świecie. Ujęcia z udziałem gwiazd tego formatu pozwalają podziwiać aktorów w stylizacjach charakterystycznych dla ich ról, jeszcze zanim film oficjalnie trafi na ekrany kin.
Choć w przypadku obsady tej produkcji zaprezentowanie kluczowych stylizacji przed premierą nie było zamierzone, wielu aktorów uczestniczących w kampaniach promocyjnych show ze swoim udziałem decyduje się na charakteryzacje nawiązujące do odgrywanych przez siebie postaci. Działania te, nazywane method dressing, mają nie tylko zachęcać widzów do obejrzenia danego dzieła, ale i przybliżyć im atmosferę przedstawionego na ekranie świata. Pewna aktorka opanowała tę sztukę do perfekcji. Kto jeszcze pozostaje w swej roli mimo zakończenia pracy na planie filmowym?
Czytaj więcej
Motyw przewodni tegorocznej Met Gali – „Superfine: Tailoring Black Style” – został zinterpretowan...
Gdy podczas rozgrywek Indian Wells Idze Świątek kibicowała Zendaya, tuż po rozegranym meczu panie wymieniły kilka uwag na temat gry. Świat obiegły zdjęcia relacjonujące to wydarzenie, a podczas konferencji prasowej tenisistka deklarowała, że Zendaya może nawet trenować z nią w dowolnym terminie, wiedząc, że aktorka przygotowywała się wówczas do premiery filmu „Challengers”, w którym gra zawodniczkę i trenerkę tenisa. Dla podkreślenia zaangażowania w powodzenie produkcji, odtwórczyni roli Tashi Duncan niejednokrotnie nawiązywała do tematyki filmu, wybierając stylizacje zawierające motywy charakterystyczne dla tej dyscypliny sportu. Podczas jednego ze spotkań promocyjnych 27-latka miała na sobie srebrną sukienkę mini przypominającą stroje zawodniczek tenisa. Bardziej czytelnym atrybutem filmowej sportsmenki były jednak piłeczki tenisowe przytwierdzone do obcasów jej szpilek.
Podczas premiery filmu „Challengers” w Sydney aktorka również postawiła na stylizację wyraźnie nawiązującą do tematyki produkcji. Na połyskującej sukni maxi w kolorze zielonym widoczna była sylwetka sportowca podrzucającego piłeczkę i trzymającego rakietę tenisową w drugiej dłoni. Nawiązanie do kolorystyki trawiastego kortu tenisowego było też czytelne w przypadku dwuczęściowego zestawu od Louis Vuitton złożonego z marynarki i szortów, a także śnieżnobiałej sukni Thom Browne, na której widoczne były niezliczone zestawy dwóch złożonych rakietek tenisowych. Za dobór stylizacji współgrających z motywem przewodnim filmu odpowiedzialny jest Law Roach, który stworzył dla aktorki pamiętną kreację promującą inną produkcję z jej udziałem: „Diuna: Część druga”. Filmowa Chani wystąpiła wówczas na czerwonym dywanie w futurystycznej zbroi z przezroczystymi elementami. Gdy wcielała się w rolę Michelle Jones w filmie „Spider-Man: Bez drogi do domu”, zjawiskowa suknia, w której zaprezentowała się podczas premiery, przypominała sieć pająka, a intrygująca maska zakrywająca jej głowę i czoło stanowiła dopełnienie nietuzinkowej kreacji. – Proponując stylizacje, Law zawsze poszukuje inspiracji w filmach, w których występuję. Współpracujemy od wielu lat i wywiązuje się ze swojej roli perfekcyjnie, ponieważ każdy kostium jest czymś więcej niż tylko ubraniem prezentowanym na czerwonym dywanie – tak o owocnej współpracy z kreatywnym stylistą aktorka mówiła w jednym z wywiadów dla „Vogue”.
Czytaj więcej
W czasie pandemii Covid-19 Nell Diamond zaprojektowała ubranie, które miało zapewnić jej wygodę w...
Podobną zasadę zdaje się wyznawać Margot Robbie, która również konsekwentnie uatrakcyjnia premiery filmów ze swoim udziałem, podkreślając tematykę danej produkcji odpowiednim kostiumem. Kampania promocyjna filmu „Barbie” została zaanonsowana serią zdjęć, na których widać aktorkę w różowym kostiumie Bottega Veneta, przemierzającą miasto w dostosowanym kolorystycznie cadillacu. – Najlepszy dzień mojego życia! Rozpoczynamy trasę promocyjną „Barbie” – brzmiał podpis pod fotografiami zamieszczonymi na profilu instagramowym aktorki. Utrzymane we wspomnianej kolorystyce kreacje od Vivienne Westwood, Moschino, Versace czy Prady stanowiły czytelne nawiązanie do stylistyki tytułowej postaci, a poszczególne stroje można było porównać z konkretnymi modelami ikonicznej lalki w proporcji jeden do jednego.
Dobór kreacji na potrzeby promocji tegorocznego filmu „Wichrowe wzgórza” również nie jest dziełem przypadku. Opinający sylwetkę 35-latki gorset od Johna Galliano, intrygująca suknia Thom Browne z koronkowymi elementami, aksamitna, wielowarstwowa kreacja w kolorze burgundowym od Chanel czy jednoczęściowy połyskujący kostium marki Dilara Findikoglu przypominający skórę węża to wybrane stroje wyraźnie nawiązujące do tematyki filmu opartego na powieści Emily Brontë. – Nie mam pewności, co aktorka próbuje nam przekazać za pomocą tych wymyślnych stylizacji. Wiem natomiast, że artyści stosujący method dressing coraz rzadziej wyglądają na premierach jak gwiazdy filmowe, a coraz częściej jak uczestnicy bardzo drogiego balu kostiumowego – pisze krytycznie dziennikarka CNN Rachel Tashjian, artykułowi poświęconemu temu zjawisku przewrotnie nadając tytuł „Hollywood, proszę skończ z method dressing!”.
Czytaj więcej
W pierwszy poniedziałek maja topowe gwiazdy mody, muzyki, filmu i rozrywki prezentują spektakular...
Odmienną opinię w tej kwestii wyraża wspomniany stylista odpowiedzialny za kreacje Zendayi. – Chcę być dosłowny i za pomocą strojów pomagać w tworzeniu niezapomnianych momentów. Takie czytelne nawiązania pozwalają przybliżać publiczności kluczowe motywy filmów. Co więcej, jest to kolejny sposób na zwiększenie atrakcyjności danej produkcji – bronił swojego podejścia w rozmowie z „Los Angeles Times”. – Traktuję to jak zabawę. Oczywiście nie jestem na tyle naiwny, by wierzyć, że taka metoda zmieni świat na lepsze, ale z pewnością uatrakcyjnienie premier filmowych tak ciekawymi elementami może przynieść wszystkim odrobinę radości – dodaje Law Roach.
Nawet jeśli method dressing na czerwonym dywanie przypomina ekskluzywny bal kostiumowy, czyż założeniem tego ostatniego nie jest właśnie rozweselenie widzów i zapewnienie im odrobiny rozrywki w oczekiwaniu na prawdziwe show, jakim jest premiera danej produkcji? Wszelkie wątpliwości na temat motywu przewodniego danego filmu rozwieje jedno spojrzenie na strój gwiazdy wieczoru.
Źródła:
https://edition.cnn.com/
https://www.latimes.com/
https://www.wmagazine.com/
Pokazy kolekcji czołowych domów mody, w których na wybiegach pojawiają się kobiety niebędące profesjonalnymi mod...
Kolejny pomysł na połącznie klasyki z nutą nowoczesności – tak w największym skrócie można by zdefiniować trend...
Wprawdzie kolorem roku 2026 okrzyknięto subtelny, mleczny odcień zwany Cloud Dancer, furorę wśród internautów ro...
Nie jestem ani młodsza, ani obiektywnie ładniejsza niż trzydzieści lat temu, a przyznam, że nigdy nie miałam tyl...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas