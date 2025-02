Milion sprzedanych sukienek. Nell Diamond o sukcesie swojej marki

Czytaj więcej Jej historia Od skromnego warsztatu krawieckiego do słynnego domu mody. Historia Rosity Missoni Kolorowe wełniane swetry uczyniła znakiem rozpoznawczym swojej marki. Długo przed erą Instagrama tworzyła barwne kolekcje prezentując je z rozmachem godnym teatralnego spektaklu. W wieku 93 lat zmarła legendarna projektantka Rosita Missoni.

Nell Diamond: milion sprzedanych sukienek. To szaleństwo!

Stopniowy rozwój przedsiębiorstwa przebiegał w sposób zaplanowany aż do momentu, gdy oferta została poszerzona o niepozorną sukienkę długości midi. Lekko rozkloszowana, eksponująca ramiona i talię, świetnie nadawała się do noszenia w trakcie pracy, która na początku 2020 roku była wykonywana w zaciszu domowym. – Odkąd pamiętam, zawsze swobodniej czułam się w sukienkach niż w spodniach. Pracując w domu, nie chciałam przywdziewać eleganckich kreacji, ponieważ zależało mi na wygodzie. Z drugiej strony nie czułam się też komfortowo w koszuli nocnej noszonej w ciągu dnia. Zaprojektowana przeze mnie Nap Dress stanowiła idealny kompromis: modny krój, wygodę i urok tej sukienki pokochałam nie tylko ja! – wspomina w cytowanej rozmowie.

Produkt szybko zyskał popularność dzięki mediom społecznościowym, a założycielka firmy w ciągu kolejnych miesięcy zatrudniła 80 nowych pracowników, znacznie powiększając 5-osobowy zespół, który towarzyszył jej od początku założenia działalności. Jeden salon sprzedaży okazał się niewystarczający dla sprostania zapotrzebowaniom powiększającego się grona klientek. Wkrótce Nell Diamond otworzyła kolejnych pięć sklepów: w Nantucket, Nowym Jorku, Palm Beach, Charleston i Dallas. – Pamiętam nasze pierwsze zamówienie na sto egzemplarzy sukienki. Wykonaliśmy je bez problemu, jednak byliśmy przerażeni na myśl o tym, że nikt ich nie kupi. Tymczasem dotychczas sprzedaliśmy milion naszych sukienek. To prawdziwe szaleństwo! – przyznaje w cytowanej rozmowie.



50 modeli Nap Dress i nowy asortyment

Do pierwszego egzemplarza zaprojektowanego przed laty wkrótce dołączyły kolejne nazywane imionami żeńskimi: Ellie, Viviana, Scarlet czy Louisa mają sporo cech wspólnych, jednak różnią się wzorami, kolorystyką czy długością rękawów. – Sukienki Nap Dress zostały stworzone z myślą o komforcie i braku skrępowania ruchów podczas codziennych czynności. Co najważniejsze, ich fason sprawia, że z łatwością dostosowują się do każdej figury. Ja sama nosiłam jeden model podczas ciąży bliźniaczej i pasował na mnie idealnie mimo dynamicznie zmieniającego się rozmiaru mojego ciała. W tym tkwi urok tych ubrań: są bardzo wygodne, a jednocześnie wyglądają elegancko i dodają kobiecie uroku – wyjaśnia pomysłodawczyni kreacji.

Sukces finansowy firmy pozwala snuć śmiałe plany na dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Choć akcesoria domowe nadal pozostają istotną częścią oferty Hill House Home, założycielka firmy zdaje sobie sprawę, że zawrotną popularność zyskała dzięki wkroczeniu w świat mody, który od najmłodszych lat był jej bliski. – Moda okazała się kluczem do sukcesu mojej firmy, więc dalszy rozwój marki związany jest z rozszerzeniem oferty właśnie w tym zakresie. W ostatnim czasie do naszej gamy produktów wprowadziliśmy stroje kąpielowe i również one cieszą się wielką popularnością. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie naszych klientek, które, zapytane o produkty, jakich brakuje im w naszej ofercie, wskazały właśnie na tę niszę –wyjaśnia Nell Diamond.