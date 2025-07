Francuzi się buntują. Będą kary dla influencerów za reklamowanie ultraszybkiej mody

Podejście do marek, które miałyby zostać objęte rygorystycznymi przepisami zmieniło się w trakcie prac nad projektem tej ustawy. Wcześniej ekolodzy i aktywiści domagali się, aby kwalifikacja fast fashion dotyczyła również odzieżowych sieciówek, ale uznano, że godziłoby to w europejskie interesy. Argumentem jest to, że na stronach przykładowego H&M z siedzibą w Sztokholmie pojawia się 290 nowych pozycji dziennie w kategorii odzieży damskiej i 50 w kategorii odzieży męskiej. Podobnie postępują hiszpańska Zara czy francuskie Kiabi. A według analizy przeprowadzonej przez Agence France-Presse (AFP) w okresie od 22 maja do 5 czerwca, Shein dodaje na swoje strony średnio 7 220 nowych produktów każdego dnia.

"Wytyczyliśmy wyraźną granicę między modą ultraekspresową (...) a tą, która jest dostępna, zatrudnia we Francji, która strukturyzuje nasze regiony, która tworzy powiązania i wspiera lokalną tkankę gospodarczą" - podkreśla senator Sylvie Valente Le Hir cytowana przez dziennik „Le Monde”.

Francuski senat przyjął przy okazji również inny przepis: wprowadzenie podatku w wysokości dwóch do czterech euro od małych paczek dostarczanych przez firmy mające siedzibę poza Unią Europejską. Jest to sposób na poszerzenie spektrum tej ustawy, wymierzony w gigantów e-commerce'u.

