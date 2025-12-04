Aktualizacja: 04.12.2025 21:00 Publikacja: 04.12.2025 11:59
Luana Lopes Lara stanęła na szczycie rankingu najmłodszych miliarderek
Foto: Adobe Stock
Majątek Luany Lopes Lary eksperci „Forbesa” wyceniają na około 1,3 miliarda dol. Pochodząca z Brazylii bizneswoman została tym samym najmłodszą miliarderką, która samodzielnie dorobiła się swojej fortuny. Lopes Lara zdetronizowała dotychczasową liderkę w tym rankingu, 31-letnią Lucy Guo, współzałożycielkę firmy Scale AI.
Lopes Lara jest twórczynią platformy internetowej Kalshi, która umożliwia użytkownikom przewidywanie prawdopodobieństwa wystąpienia rozmaitych wydarzeń, stawianie na nie zakładów oraz handlowanie nimi. Przedmiotem kontraktu mogą być wyniki wyborów, wydarzenia z dziedziny sportu i showbiznesu, a nawet katastrofy naturalne.
Brazylijka założyła startup ze swoim rówieśnikiem, pochodzącym z Libanu Tarekiem Mansourem. W ostatnim czasie, w ciągu niecałych sześciu miesięcy, wartość firmy wzrosła ponad pięciokrotnie. Po otrzymaniu niedawno zastrzyku finansowego od prominentnych inwestorów (w tym firm Paradigm, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz oraz Y Combinator) w wysokości okrągłego miliarda dolarów wartość Kalshi sięgnęła 11 miliardów dol.
Uczyniło to miliarderami obydwoje młodych przedsiębiorców. Każde z nich ma po 12 proc. udziałów w firmie.
Czytaj więcej
Pochodząca z Albanii Mira Murati odrzuciła intratną ofertę od Marka Zuckerberga opiewającą na mil...
Luana Lopes Lara urodziła się w 1996 r. w Rio de Janeiro. Ścisły umysł odziedziczyła po rodzicach: jej matka jest nauczycielką matematyki, zaś ojciec – inżynierem elektrykiem. Od dzieciństwa trenowała balet, w szkole średniej uczęszczała do Szkoły Teatru Bolszoj w brazylijskim Joinville.
Po ukończeniu szkoły przeprowadziła się do Salzburga, gdzie przez dziewięć miesięcy występowała w tamtejszym Teatrze Narodowym jako profesjonalna baletnica. Wakacje spędzała, pracując w firmach inwestycyjnych Bridgewater Associates i Citadel.
Na studia przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie ukończyła informatykę na prestiżowym Massachusetts Institute of Technology (MIT). Poznała wtedy Tereka Mansoura, swojego przyszłego wspólnika, z którym zaprzyjaźniła się i wpadła na pomysł, aby rozwinąć biznes działający na rynku prognostycznym.
W 2019 r. duet otrzymał wsparcie firmy Y Combinator. Problemem była kwestia legalności całego biznesu, którą udało się rozwiązać z pomocą prawnika Jeffa Bandmana – jedynego, który zdecydował się wesprzeć młodych przedsiębiorców.
W 2020 r. firma Kalshi otrzymała zielone światło od Commodity Futures Trading Commission (CFTC), amerykańskiego organu nadzoru finansowego. Na pewien czas dało to startupowi znaczącą przewagę na rynku tego rodzaju platform.
Czytaj więcej
Firma Favorite Daughter, założona przez dwie córki producenta muzycznego, Davida Fostera, osiąga...
Kolejne problemy pojawiły się trzy lata później, kiedy CFTC odrzuciła zakłady dotyczące wyborów prezydenckich w USA, które miały się odbyć w przyszłym roku. Lopes Lara pozwała agencję – i sąd wydał wyrok na jej korzyść.
W taki sposób dwoje przedsiębiorców dopięło swego. Co ciekawe, w styczniu tego roku do rady doradczej Kalshi dołączył Donald Trump Jr., który – warto dodać – zasiada w takiej samej radzie jednego z rywali Kalshi na rynku prognostycznym – w firmie Polymarket.
Źródło:
www.forbes.com
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Firma Favorite Daughter, założona przez dwie córki producenta muzycznego, Davida Fostera, osiąga zyski rzędu 100...
Luka w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami pogłębia się. Wśród czynników, które na to wpływają wymien...
Nasze kosmetyki są dostępne wyłącznie w gabinetach kosmetycznych oraz na stronie internetowej. Chcemy pozostać m...
Microshifting to ciekawa alternatywa wobec pracy zdalnej i hybrydowej. Podział zadań na małe bloki wykonywane w...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Duńska marka jubilerska Pandora ogłosiła właśnie powołanie nowej osoby na stanowisku prezesa. Szefową firmy nieb...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas