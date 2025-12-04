Majątek Luany Lopes Lary eksperci „Forbesa” wyceniają na około 1,3 miliarda dol. Pochodząca z Brazylii bizneswoman została tym samym najmłodszą miliarderką, która samodzielnie dorobiła się swojej fortuny. Lopes Lara zdetronizowała dotychczasową liderkę w tym rankingu, 31-letnią Lucy Guo, współzałożycielkę firmy Scale AI.

Luana Lopes Lara – nowa najmłodsza na świecie kobieta z miliardem na koncie

Lopes Lara jest twórczynią platformy internetowej Kalshi, która umożliwia użytkownikom przewidywanie prawdopodobieństwa wystąpienia rozmaitych wydarzeń, stawianie na nie zakładów oraz handlowanie nimi. Przedmiotem kontraktu mogą być wyniki wyborów, wydarzenia z dziedziny sportu i showbiznesu, a nawet katastrofy naturalne.

Brazylijka założyła startup ze swoim rówieśnikiem, pochodzącym z Libanu Tarekiem Mansourem. W ostatnim czasie, w ciągu niecałych sześciu miesięcy, wartość firmy wzrosła ponad pięciokrotnie. Po otrzymaniu niedawno zastrzyku finansowego od prominentnych inwestorów (w tym firm Paradigm, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz oraz Y Combinator) w wysokości okrągłego miliarda dolarów wartość Kalshi sięgnęła 11 miliardów dol.

Uczyniło to miliarderami obydwoje młodych przedsiębiorców. Każde z nich ma po 12 proc. udziałów w firmie.