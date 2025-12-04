Reklama

Luana Lopes Lara – nowa najmłodsza na świecie miliarderka. Na czym zbiła fortunę?

Na liście najmłodszych na świecie miliarderów według „Forbesa” nastąpiły pewne zmiany. W gronie kobiet z co najmniej miliardem na koncie tytuł najmłodszej nie należy już do 31-letniej Amerykanki Lucy Guo. Odebrała go jej właśnie 29-letnia Brazylijka Luana Lopes Lara. Zanim zaczęła rozwijać swój biznes, Lopes Lara była profesjonalną baletnicą.

Publikacja: 04.12.2025 11:59

Luana Lopes Lara stanęła na szczycie rankingu najmłodszych miliarderek

Foto: Adobe Stock

Marta Jarosz

Majątek Luany Lopes Lary eksperci „Forbesa” wyceniają na około 1,3 miliarda dol. Pochodząca z Brazylii bizneswoman została tym samym najmłodszą miliarderką, która samodzielnie dorobiła się swojej fortuny. Lopes Lara zdetronizowała dotychczasową liderkę w tym rankingu, 31-letnią Lucy Guo, współzałożycielkę firmy Scale AI.

Luana Lopes Lara – nowa najmłodsza na świecie kobieta z miliardem na koncie

Lopes Lara jest twórczynią platformy internetowej Kalshi, która umożliwia użytkownikom przewidywanie prawdopodobieństwa wystąpienia rozmaitych wydarzeń, stawianie na nie zakładów oraz handlowanie nimi. Przedmiotem kontraktu mogą być wyniki wyborów, wydarzenia z dziedziny sportu i showbiznesu, a nawet katastrofy naturalne.

Brazylijka założyła startup ze swoim rówieśnikiem, pochodzącym z Libanu Tarekiem Mansourem. W ostatnim czasie, w ciągu niecałych sześciu miesięcy, wartość firmy wzrosła ponad pięciokrotnie. Po otrzymaniu niedawno zastrzyku finansowego od prominentnych inwestorów (w tym firm Paradigm, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz oraz Y Combinator) w wysokości okrągłego miliarda dolarów wartość Kalshi sięgnęła 11 miliardów dol.

Uczyniło to miliarderami obydwoje młodych przedsiębiorców. Każde z nich ma po 12 proc. udziałów w firmie.

Luana Lopes Lara – od baletnicy do miliarderki

Luana Lopes Lara urodziła się w 1996 r. w Rio de Janeiro. Ścisły umysł odziedziczyła po rodzicach: jej matka jest nauczycielką matematyki, zaś ojciec – inżynierem elektrykiem. Od dzieciństwa trenowała balet, w szkole średniej uczęszczała do Szkoły Teatru Bolszoj w brazylijskim Joinville.

Po ukończeniu szkoły przeprowadziła się do Salzburga, gdzie przez dziewięć miesięcy występowała w tamtejszym Teatrze Narodowym jako profesjonalna baletnica. Wakacje spędzała, pracując w firmach inwestycyjnych Bridgewater Associates i Citadel.

Na studia przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie ukończyła informatykę na prestiżowym Massachusetts Institute of Technology (MIT). Poznała wtedy Tereka Mansoura, swojego przyszłego wspólnika, z którym zaprzyjaźniła się i wpadła na pomysł, aby rozwinąć biznes działający na rynku prognostycznym.

W 2019 r. duet otrzymał wsparcie firmy Y Combinator. Problemem była kwestia legalności całego biznesu, którą udało się rozwiązać z pomocą prawnika Jeffa Bandmana – jedynego, który zdecydował się wesprzeć młodych przedsiębiorców.

W 2020 r. firma Kalshi otrzymała zielone światło od Commodity Futures Trading Commission (CFTC), amerykańskiego organu nadzoru finansowego. Na pewien czas dało to startupowi znaczącą przewagę na rynku tego rodzaju platform.

Kolejne problemy pojawiły się trzy lata później, kiedy CFTC odrzuciła zakłady dotyczące wyborów prezydenckich w USA, które miały się odbyć w przyszłym roku. Lopes Lara pozwała agencję – i sąd wydał wyrok na jej korzyść.

W taki sposób dwoje przedsiębiorców dopięło swego. Co ciekawe, w styczniu tego roku do rady doradczej Kalshi dołączył Donald Trump Jr., który – warto dodać – zasiada w takiej samej radzie jednego z rywali Kalshi na rynku prognostycznym – w firmie Polymarket.

