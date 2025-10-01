Jubilerski gigant ma nową prezeskę. To pierwsza w historii firmy kobieta na tym stanowisku

Aktualizacja: 01.10.2025 18:39 Publikacja: 01.10.2025 17:37
Pandora od lat pracuje nad większą reprezentacją kobiet na kluczowych pozycjach w firmie, co jak dotąd udało się tylko częściowo. Przedsiębiorstwo założyło sobie cel osiągnięcia parytetu w tej kwestii do 2030 r.
Pandora to jedno z największych na świecie przedsiębiorstw działających w branży biżuteryjnej. Mimo że duńska marka sprzedaje głównie biżuterię dla kobiet, to w liczącej 43 lata historii Pandory na stanowisku prezesa nie zasiadała jeszcze ani jedna kobieta.
To się właśnie zmieniło. W oficjalnym komunikacie zarząd firmy ogłosił powołanie na stanowisko prezesa Berty de Pablos-Barbier, która jeszcze przez pół roku pozostanie na stanowisku dyrektorki ds. marketingu w Pandorze.
De Pablos-Barbier oficjalnie przejmie stanowisko w trakcie walnego zgromadzenia, które zaplanowano na 11 marca 2026 r. Hiszpanka obejmie stery w Pandorze po odchodzącym na emeryturę Alexandrze Laciku, który na stanowisku prezesa spędził prawie siedem lat.
W komunikacie na temat zmian na czele Pandory przewodniczący rady dyrektorów Peter Ruzicka napisał, że Berta de Pablos-Barbier dołączyła do zarządu firmy z perspektywą objęcia najwyższego stanowiska. Dodał też, że w trakcie rekrutacji, w której brano pod uwagę również kandydatów z całego świata, była pewnym numerem jeden.
W najwyższym kierownictwie Pandory dominują mężczyźni – de Pablos-Barbier jest jedyną kobietą w tym gronie. Nieco więcej kobiet zasiada w radzie dyrektorów (trzy na osiem osób), zaś wśród dziesięciorga dyrektorów regionalnych panuje idealny parytet – kobiety stanowią połowę osób na tych stanowiskach.
Berta de Pablos-Barbier pochodzi z Hiszpanii. Ukończyła inżynierię rolnictwa na Politechnice w Walencji, jednak zamiast rozwijać karierę w rolnictwie, wybrała świat mody. W 2007 r. uzyskała tytuł MBA w prestiżowym Institut Français de la Mode w Paryżu.
Rok później de Pablos-Barbier została wiceprezeską ds. marketingu i komunikacji we francuskiej marce luksusowej biżuterii Boucheron. W latach 2012-2015 zasiadała na stanowisku dyrektorki ds. marketingu w Lacoste, skąd przeszła do koncernu Mars, gdzie przepracowała pięć lat jako dyrektorka ds. wzrostu.
W 2020 r. powołano ją na stanowisko prezeski domu szampańskiego Moët & Chandon. Cztery lata później de Pablos-Barbier dołączyła do Pandory jako dyrektorka ds. marketingu.
Pod kierownictwem Alexandra Lacika ceny akcji Pandory wzrosły trzykrotnie. Po pandemii firmie udało się wyjść z finansowego dołka, kiedy to sprzedaż mocno spadła.
Teraz Pandora ma kolejne problemy: w ciągu ostatniego roku ceny akcji ponownie spadły – o 37 proc. Przyczyną ponownie był spadek sprzedaży, a także nowa polityka celna USA.
Aby przyciągnąć młodsze grono klientów, od 2021 r. Pandora redukuje wykorzystanie naturalnych diamentów do produkcji swojej biżuterii na rzecz tańszych, laboratoryjnych. De Pablos-Barbier nie zamierza wprowadzać rewolucji w firmie, nie planuje też podwyżek cen.
„Musimy pozostać wierni temu, czym jest Pandora. Pandora jest przystępną marką luksusową” – powiedziała w rozmowie z agencją Reuters.
Źródła:
www.pandoragroup.com
www.reuters
