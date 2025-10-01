Jubilerski gigant ma nową prezeskę. To pierwsza w historii firmy kobieta na tym stanowisku

Pandora to jedno z największych na świecie przedsiębiorstw działających w branży biżuteryjnej. Mimo że duńska marka sprzedaje głównie biżuterię dla kobiet, to w liczącej 43 lata historii Pandory na stanowisku prezesa nie zasiadała jeszcze ani jedna kobieta.

Berta de Pablos-Barbier – pierwsza kobieta na stanowisku prezesa Pandory

To się właśnie zmieniło. W oficjalnym komunikacie zarząd firmy ogłosił powołanie na stanowisko prezesa Berty de Pablos-Barbier, która jeszcze przez pół roku pozostanie na stanowisku dyrektorki ds. marketingu w Pandorze.

De Pablos-Barbier oficjalnie przejmie stanowisko w trakcie walnego zgromadzenia, które zaplanowano na 11 marca 2026 r. Hiszpanka obejmie stery w Pandorze po odchodzącym na emeryturę Alexandrze Laciku, który na stanowisku prezesa spędził prawie siedem lat.

W komunikacie na temat zmian na czele Pandory przewodniczący rady dyrektorów Peter Ruzicka napisał, że Berta de Pablos-Barbier dołączyła do zarządu firmy z perspektywą objęcia najwyższego stanowiska. Dodał też, że w trakcie rekrutacji, w której brano pod uwagę również kandydatów z całego świata, była pewnym numerem jeden.