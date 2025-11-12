Sara i Erin Foster o marce „Favorite Daughter”: Wszystkie ubrania, które chciałybyśmy mieć w szafie

Wśród czynników mających istotny wpływ na decyzje biznesowe ambitnych przedsiębiorczyń znajduje się też ich intuicja. Brak zaufania do danej osoby, przekonanie o niewłaściwych praktykach stosowanych w firmie lub przeczucie dotyczące niepożądanych następstw podejmowanej współpracy, skutecznie zniechęcają je do podejmowania rozmów z potencjalnymi partnerami biznesowymi. – Nigdy nie lekceważ własnych przeczuć związanych z tym, jakie kroki masz przedsięwziąć. Twoja intuicja podpowie ci, czy dane działanie będzie dla ciebie słuszne czy nie – przekonuje Sara Foster w cytowanej rozmowie.

Wątpliwości w kwestii kolejnych przedsięwzięć biznesowych nie miała żadna z sióstr, gdy w grudniu 2020 r. wspólnie zdecydowały się uruchomić markę odzieżową „Favorite Daughter”. – Pomysł zrodził się z chęci stworzenia kolekcji złożonej ze wszystkich ubrań, które same chciałybyśmy mieć w szafie oraz tych, wymagających w naszym odczuciu udoskonalenia – wyjaśniała Sara Foster w rozmowie z „Forbes” w lutym 2021 r., dając przy tym wyraz zamiłowaniu do ubrań wysokiej jakości. W asortymencie nowo powstałej marki znalazły się początkowo kaszmirowe swetry, golfy, wełniane kardigany, a także wygodne spodnie dresowe, tak pożądane przez klientki w czasie wymuszonej pandemią pracy zdalnej. W następnych kolekcjach oferta marki powiększała się o spodnie jeansowe każdego typu – od tych z szerokimi nogawkami, poprzez modele typu boyfriend, dzwony, rurki, aż po spodnie z regulowaną szerokością w talii, dostosowane dla kobiet w ciąży. Nie brakuje też imponującej kolekcji sukienek, zarówno w wersji mini, jak i tych, sięgających kostek i idealnie nadających się na wyjątkowe okazje, a także wełnianych, otulających dekolt i szyję ciepłym golfem. Klasyczne topy, kamizelki zestawiane z eleganckimi spodniami, kaszmirowe płaszcze, sztruksowe marynarki czy śnieżnobiałe, satynowe żakiety to kolejne elementy kolekcji określane mianem Wardrobe Essentials, czyli niezbędnych elementów garderoby. – Jesteśmy zaangażowane w każdą, nawet najmniejszą decyzję dotyczącą ubrań naszej marki i nie wypuszczamy na rynek niczego, czego same byśmy nie założyły lub co naszym zdaniem nie wygląda korzystnie na kobiecej sylwetce – można przeczytać w wywiadzie udzielonym „Forbes” w 2021 r.

Pytane o inspiracje modowe, zgodnym chórem wypowiadają nazwisko Carolyn Bessette-Kennedy. – Jej styl charakteryzował się ponadczasową klasyką. Wszystko, co nosiła, było eleganckie. Bez eksponowania ciała, zawsze wyglądała niezwykle szykownie. Oczywiście nie ma niczego złego w podkreślaniu świetnej sylwetki, ale ona udowadniała, że kobieta może wyglądać znakomicie bez konieczności epatowania nagością – mówiła Sara Foster w rozmowie z portalem „Fashionista”.



Sara i Erin Foster. Marka odzieżowa i wspólny podcast

Nienaganne stylizacje, podkreślające sylwetki pierwszoligowych aktorek, ale i pozwalające im swobodnie poruszać się podczas spacerów po mieście czy plotek w trakcie meczów koszykówki na hali sportowej, stanowią znak charakterystyczny bohaterek serialu „Nikt tego nie chce”. Kristen Bell, Justine Lupe czy Jackie Tohn wcielające się w role Joanne, Morgan i Esther, zadają szyku niezależnie od okazji, a ich niewymuszone, pozbawione nadęcia stylizacje świetnie prezentują się zarówno podczas uroczystych spotkań, jak i nagrań podcastu czy rozmów pod kocem z filiżanką ciepłej kawy w dłoni. Ubrania rozpoznawalne z poszczególnych scen serialu można nabyć na stronie internetowej współproducentek show, a ich pokaźna kolekcja dostępna pod serialowym tytułem obfituje w spodnie, bluzy, T-shirty i czapeczki z daszkiem z zabawnymi nadrukami, a także eleganckie sukienki, dla uhonorowania serialowej młodszej siostry nazwane „sukienkami Morgan”. – Widzimy dużo celebrytek chcących nadążać za modą i wybierających ubrania Chanel czy Celine. My nie należymy do tego grona. Nie interesują nas podróże do Paryża w celu zakupienia kilku ubrań topowych marek. Chcemy nosić wygodne, łatwe do nabycia rzeczy, które mają wysoką jakość – deklarowała Sara Foster w rozmowie z portalem „Business of Fashion”, zapytana o charakter kolekcji „Favorite Daughter”. – Dziewczyny, które oglądają nasz serial, chętnie sięgają po ubrania marki i interesują się produktami firm, z którymi współpracujemy – dodaje, uchylając przy tym rąbka tajemnicy sukcesu produktów sygnowanych logo marki.

Siostrzana lojalność, porozumienie bez słów i wsparcie w najbardziej ekstremalnych sytuacjach, to jedynie wybrane przykłady podobieństw między serialowymi bohaterkami a współproducentkami show. Niekończące się rozmowy, często kontynuowane lub celowo zawieszane podczas wspólnie prowadzonego podcastu, są domeną nie tylko Joanne i Morgan. W uruchomionym przed czterema laty podcaście „The World’s First Podcast” również Erin i Sara z właściwym sobie dystansem, poczuciem humoru i szczerością omawiają bieżące wydarzenia z ich życia, do rozmów zapraszając wybranych ekspertów, ale też we własnym gronie chętnie odsłaniając najciekawsze kulisy serialowego hitu. – Tak, mój związek z Simonem przypomina przedstawioną na ekranie relację Joanne i Noah, ale nasze rozmowy są o wiele bardziej niestosowne – żartuje w jednym z odcinków podcastu Erin Foster. Dla obecnego męża Simona Tikhmana, poznanego, gdy miała 35 lat, bez wahania zgodziła się zmienić wyznanie na judaizm. Podjęła przy tym decyzję, z którą Joanne waha się od pierwszego sezonu serialu.