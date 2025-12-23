Dlaczego tak się stało?

Na początku miał trochę problemów. Rodzice adopcyjni, co oczywiście nie jest żadną krytyką, bardzo obawiają się tego. Natomiast nasi specjaliści sprawili, że Staś dobrze się rozwija. Nie wiemy, jak będzie dalej, ale jesteśmy pełni wiary, że dom na zawsze i nowa rodzina pomogą w prawidłowym funkcjonowaniu chłopca. W jego przypadku zaproponowano nam skorzystanie ze ścieżki adopcji zagranicznej, ponieważ nie było żadnych chętnych rodziców adopcyjnych w Polsce i okazało się, że jest ona bardzo długa. Dlatego opiekun prawny dziecka zdecydował, podczas spotkania zespołu, w którym ja też brałam udział, że rozpoczniemy działania dwutorowo. Wyłącznie dla dobra Stasia. Jeżeli przyspieszyłaby się procedura zagraniczna, to oczywiście byśmy z niej skorzystali. Natomiast rozpoczęliśmy bardzo intensywne poszukiwania rodziców zastępczych w Polsce. I powiem tak: to jest swego rodzaju bożonarodzeniowy cud, bo w tej chwili ogólnie bardzo brakuje kandydatów na rodziców adopcyjnych czy zastępczych, a jest bardzo duże zainteresowanie tym chłopcem. Nie chcę zapeszyć, ale nam się do tej pory najbardziej chorym dzieciom udawało znaleźć rodziców zastępczych. Nigdy wcześniej nie zdarzało się, by w krzynce mailowej przeznaczonej dla kandydatów na rodziców było ponad 200 zgłoszeń. To już jest wyjątkowe. Dla porównania dodam, że zazwyczaj kiedy tych zgłoszeń było między 10 a 20, to już był ogromny sukces.

Trzymam kciuki za Stasia. Czy te wszystkie dzieci, które są w ośrodku preadopcyjnym, zostały porzucone w szpitalu przez mamy, przez rodziców, czy też trafiły do ośrodka z innych powodów?

Mamy taką listę słów zakazanych i nigdy nie mówimy, że one zostały porzucone. Chodzi o to, co te dzieci będą o sobie w przyszłości myślały. „Porzucone” to jest normalne słowo, którego chyba każdy z nas kiedyś używał, ale zdecydowałyśmy się włączyć je na tę listę, ponieważ chodzi o to, co te dzieci kiedyś o sobie przeczytają, pomyślą. Doszłyśmy do wniosku z psychologami, że łatwiej jest powiedzieć: „byłem dzieckiem opuszczonym z ważnych powodów przez moją mamę” niż „porzuconym”. To ważne dla budowania możliwie dobrej przyszłości takiego dziecka.

A jakie są powody opuszczenia takiego dziecka?

Bardzo różne. Najczęściej rodzice znaleźli się w dużych kłopotach i próbują poradzić sobie z trudnymi emocjami, nadużywając różnych substancji. Ale to nie jest 100 proc. przypadków. Osobiście opiekowałam się rodzinami, które zdecydowały się na pozostawienie dziecka w ośrodku np. z powodu ciężkiej choroby i braku wsparcia osób bliskich. Bardzo wiele razy powodem opuszczenia dziecka był też gwałt na jego mamie. Pamiętam poruszającą rozmowę z taką kobietą. W pierwszych słowach powiedziała mi, że nie może zatrzymać tego dziecka, gdyż obawia się, że nie byłaby dobrą mamą, że mogłaby dostrzegać w nim jakieś podobieństwo do sprawcy gwałtu. Dodała też jednak: „Wie pani, oni mi powiedzieli, jakie ja mam prawa i że ja mogę usunąć to dziecko. Miałam taką pierwszą myśl, że karę poniosłaby nieodpowiednia osoba”.

Pięknie to ujęła...

Powiedziałam jej, że jakiejś kobiecie, która nigdy nie zostałaby mamą – podarowuje największy skarb na świecie – dziecko. To było całkowicie zdrowe dziecko, bo ciężarna bardzo o siebie dbała. Nie było żadnego alkoholu, żadnych używek. Zdarzyła nam się też taka historia, która dla mnie bardzo dramatyczna i jej zakończenie bardzo negatywnie mnie emocjonowało. Dziecko było owocem zdrady małżeńskiej. Mąż zażądał, żeby kobieta wybrała. Zrobiła to. Zdecydowała się pozostać z mężem. Wiedziałam, ile ją to kosztuje i miałam przekonanie, że niekoniecznie to pomoże temu związkowi.

Czy z doświadczeń w ośrodku wynika, zdarza się, iż kobieta, która opuściła noworodka w szpitalu i ma sześć tygodni, by zmienić decyzję, robi to?

Zdecydowanie tak. To, co jest kluczowe, żeby ona mogła zmienić czy podjąć nową decyzję świadomie, to ustalenie, co spowodowało, że ona miała tego rodzaju pomysł. Te przyczyny były bardzo różne. Jeśli mama jest w dużych kłopotach, to jest kwestia takiego wspólnego przeanalizowania, jakiej pomocy potrzebowałaby od nas, żeby zatrzymać dziecko.