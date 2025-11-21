Warszawianka Roku 2025: Nie wstydź się prosić o pomoc, to akt odwagi

Co dla ciebie znaczy tytuł Warszawianki Roku 2025?

Jeszcze nie wiem, co będzie znaczył. Na pewno jest to ogromne wyróżnienie i docenienie tego, co w Fundacji po DRUGIE robimy od ponad 14 lat. Nie chcę powiedzieć, że to zwieńczenie ciężkiej pracy, bo tej pracy jeszcze nie finalizujemy. Działamy i będziemy działać dalej. Natomiast jest to zauważenie naprawdę mozolnych wysiłków, które polegały na stworzeniu pewnego dzieła od absolutnej podstawy. Od zera.

Reklama Reklama

Pamiętam nasze rozmowy sprzed 14 lat, kiedy zakładałaś fundację, i to, jak było ci wtedy ciężko. Dlaczego w ogóle ją założyłaś? Czy w twoim prywatnym życiu wydarzyło się coś, że zdecydowało o pomaganiu młodzieży z domów poprawczych?

Historia jest o wiele bardziej skomplikowana. W moim życiu, czy to w dzieciństwie, czy kiedy byłam dorastającą dziewczyną, wydarzyły się same dobre rzeczy. Miałam wspaniały dom, cudownych rodziców, czułam się jak pączek w maśle, byłam kochana. Niczego mi nie brakowało. I nie mówię tu o rzeczach materialnych, bo nie byliśmy szczególnie zamożną rodziną, ale miałam uwagę i bezpieczeństwo. To dobro, troska i miłość, których doświadczyłam, były dla mnie największą inspiracją do podjęcia późniejszych działań. Nie mieściło mi się w głowie, że ktoś może tego nie mieć. Dla mnie to było takie oczywiste! A jednak, jak się okazało na przestrzeni lat mojej pracy, to było coś wyjątkowego.

Kiedy zaczynałam tworzyć organizację, nie miałam nic. Nie miałam doświadczenia i wiedzy o NGO-sach, o tym, jak działa system, jak się pisze projekty, jak się je rozlicza. Nie jest tak, że przychodzi człowiek znikąd i mówi: „Ja teraz będę robił dobre rzeczy”, i wszyscy od razu wykładają swoje pieniądze i mówią: „Super, masz świetny pomysł, będziemy cię wspierać”. Tak nie było. Przez wiele lat sama musiałam dojrzeć i wielu rzeczy się nauczyć: zacząć mówić o problemie, a przede wszystkim zdefiniować problem. Bo kiedy zaczynałam, nie miałam zdefiniowanego problemu, którym się będę zajmowała. Miałam hasło, że będę pomagać dzieciakom z zakładów poprawczych, bo one potrzebują wsparcia.

Zaczynając pracę z młodzieżą z zakładów poprawczych, nie wiedziałam, że spotkam się z bezdomnością młodzieży i że to jest tak szerokie zjawisko. Nie zdawałam sobie sprawy, że zdemoralizowana młodzież, która wychodzi z zakładów poprawczych nie ma dokąd pójść. Że z domów dziecka też wychodzą ludzie którzy często nie mają dokąd iść. I że jest mnóstwo osób, które dorastają w rodzinach, gdzie występują różne problemy, różne trudności i nikt tego nie widzi. I nagle ci ludzie mając 18-19 lat nie mają dachu nad głową. Najpierw więc zdefiniowaliśmy problem, ale to zajęło jakiś czas. Dopiero potem zaczęliśmy powoli tworzyć narzędzia wsparcia dla młodych osób doświadczających bezdomności. Mówiliśmy: „Hej, czy wy wiecie, że w Polsce są bezdomne osoby mające 18, 19, 20 lat?”. Dlatego, że to my, dorośli, zaniedbaliśmy ten temat.