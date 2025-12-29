Reklama
Rozwiń
Reklama

Nauczycielka Roku Agnieszka Kopacz: Szczerość wobec uczniów procentuje

Kiedy uczeń tłumaczy się dysleksją, ona odpowiada: „Ja też mam”. O autyzmie i ADHD mówi publicznie nie po to, by się usprawiedliwiać, tylko żeby odczarować wstyd diagnozy. - Maskowanie się wraca po latach ze zdwojoną siłą – mówi Nauczycielka Roku Agnieszka Kopacz.

Publikacja: 29.12.2025 09:30

Agnieszka Kopacz: Najgorsze, co może się dziecku przydarzyć, to przejść przez szkołę bez nauczyciela

Agnieszka Kopacz: Najgorsze, co może się dziecku przydarzyć, to przejść przez szkołę bez nauczyciela, któremu naprawdę zależało

Foto: Archiwum prywatne

Anita Czupryn

Zdobyła pani tytuł Nauczycielki Roku. Co to dla pani znaczy?

Zgłosiłam się do konkursu, ponieważ jak wielu nauczycieli po dziesięciu latach w szkole, mam poczucie, że moja praca jest totalnie bez sensu. Poświęcałam jej mnóstwo czasu, robiłam mnóstwo projektów i stwierdziłam, że po tych dziesięciu latach chyba czas zadbać o siebie. Że jeśli nie teraz, to nigdy. Okazało się, że wygrałam. Totalnie nie byłam na to przygotowana. W ogóle nie brałam tego pod uwagę. Pomyślałam: kilka lat temu Nauczycielem Roku został Przemek Staroń, też z Sopotu, z sąsiedniego liceum, na pewno są ludzie z większymi osiągnięciami niż ja. Jestem też skłonna powiedzieć, jak to w internecie pisze Paweł Łęcki, że skoro Nauczycielka Roku ma poczucie, że uczniowie jej nie słuchają, to co dopiero mają powiedzieć ludzie, którzy nie mają nawet poczucia, że są nauczycielami tygodnia. Na co dzień ten tytuł pomaga mi o tyle, że instytucje chcą ze mną teraz rozmawiać, a wcześniej nie chciały. Media są zainteresowane moją pracą. Natomiast w innych aspektach zupełnie go nie odczuwam.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

Promocja Świąteczna!

Wybierz roczną subskrypcję RP.PL i ciesz się dostępem do The New York Times!

Pierwszy rok 179 zł, potem 390 zł pobierane automatycznie co roku.

Zyskujesz:

- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

- RP.PL — rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Dominika Buczak, autorka książki Parasolki
PODCAST „POWIEDZ TO KOBIECIE”
„Chcemy całego życia” – historia polskich sufrażystek w „Parasolkach”
Wszystkie kierunki z Kalendarza Adwentowego LOT teraz w promocji!
Materiał Promocyjny
Wszystkie kierunki z Kalendarza Adwentowego LOT teraz w promocji!
Advertisement
Tisa Żawrocka-Kwiatkowska: W ośrodku preadopcyjnym szczególnie celebrujemy Boże Narodzenie, mimo że
Wywiad
Prezeska fundacji Gajusz: Rodzice adopcyjni powinni mieć pełną wiedzę o przeszłości dzieci
Urszula Struzikowska-Marynicz: Często ważniejsze od wystawnej kolacji jest poczucie, że ktoś ma dla
Wywiad
Psycholożka Urszula Struzikowska-Marynicz: Jak nie zepsuć świąt sobie i bliskim
Aga Olszewska mentorka liderów, ekspertka od dojrzałego przywództwa
PODCAST „POWIEDZ TO KOBIECIE”
Ekspertka od świadomego przywództwa: Urlop to nie luksus, to liderski obowiązek
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Agnieszka Łopatowska – dziennikarka i autorka książki „Paryż to zawsze dobry pomysł”
PODCAST „POWIEDZ TO KOBIECIE”
Sekrety Paryża – kolekcjonerka opowieści o mieście miłości
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama