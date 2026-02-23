Helena Ganjalyan: Dużą wartością jest dla mnie wolność wyboru i to, co za nią idzie, czyli pełnia obrazu.
Helena Ganjalyan: Ten film dojrzewał w nas bardzo długo. Pięć lat temu, w czasie pandemii, zrealizowaliśmy spektakl na Festiwal Szekspirowski – luźną reinterpretację „Ryszarda III”. Już wtedy skupialiśmy się na postaciach kobiecych i zastanawialiśmy się nad systemem opresji, który opierałby się na idei „państwa opiekuńczego”, przesuniętego do maksimum. Badaliśmy, jak manipulacja językiem wpływa na postrzeganie świata.
Później, realizując teledysk, trafiliśmy do pałacu w Gorzanowie. Ta przestrzeń mocno z nami zarezonowała i po jakimś czasie wpadliśmy na pomysł przepisania „Glorious Summer” na scenariusz filmowy, który rozgrywałby się właśnie w tym miejscu. Odłożyliśmy na bok kontekst szekspirowski i zdecydowaliśmy się zbudować „system” na narzędziach znanych z mindfulness czy wellness.
W filmie, w jednej ze scen pojawia się fragment wywiadu z twórcą systemu, który mówi, że „żyjemy w świecie przebodźcowania i przytłoczenia ilością informacji”. Trudno się z tym nie zgodzić. Coraz częściej pojawia się w nas silna potrzeba prostoty, ograniczenia świata. Stąd podwaliny tego filmowego systemu są tak kuszące. „Bądź tu i teraz”, „Odpuść to, na co nie masz wpływu” – wszystkie te myśli są same w sobie niezwykle pomocne, natomiast tutaj chcieliśmy je pokazać w wersji doprowadzonej do granic absurdu. Do momentu, w którym tępią naszą czujność, empatię i otwarcie na drugiego człowieka, kosztem samorealizacji, samodoskonalenia się i bycia „najlepszą wersją siebie”.
To dla nas drugi bardzo istotny temat – chcieliśmy się przyjrzeć rozgraniczeniu świata na „tu” i „tam”. „Tu”, gdzie jest nasza codzienność i jesteśmy my – versus „tam”, czyli to, co dzieje się „gdzieś indziej”. Świat, w którym toczy się wojna czy też dzieją się rzeczy, do których nie mamy dostępu, a jednocześnie są one bardzo blisko. Jak na te sytuacje reagujemy, w jakiej pozycji się wobec nich stawiamy? Nasz film jest próbą refleksji nad stanem i kondycją jednostki, ale też społeczeństwa, w którym funkcjonujemy.
Na pewno cieszy mnie, że tych interpretacji jest dużo, bo chcieliśmy zostawić jak największą przestrzeń dla widza. Tak, by każdy zobaczył, co z nim najsilniej będzie rezonować. Jeśli obejrzy go ktoś, komu bliskie są mindfulness i stawia nacisk na samodoskonalenie się, to może krytycznie przyjrzeć się tym praktykom. Dla kogoś tkwiącego w toksycznej relacji nasz filmowy mur może stać się metaforą związku, z którego trudno wyjść.
Siłą tego filmu jest to, jak bardzo jest pojemny. My jedynie nakłuwamy pewne mechanizmy i pokazujemy ich zasady działania. Ale to, co wyjdzie na wierzch, który motyw czy element historii, zależy już od nastroju widza i od tego, z czym przychodzi na seans.
To dla mnie rodzaj inicjacji. Nasze bohaterki żyją w „bezczasie”. Są w stanie pomiędzy. Nie są ani dziećmi, ani nie są w pełni dorosłe – nie podejmują decyzji, nie mają w sobie poczucia odpowiedzialności.
Konotacji związanych z motywem śmierci jest dużo, choćby najprostsza – fakt, że niektóre zwierzęta w sytuacji zagrożenia, żeby przetrwać, udają, że są martwe. Dla naszych bohaterek ta praktyka jest rodzajem „legendy”, którą same stworzyły, by móc w coś uwierzyć. Uwierzyć w to, że jest jakiś sposób na wyjście. Natomiast one nie wiedzą, czym naprawdę jest śmierć. Wyobrażają ją sobie jako element rytuału przejścia i próbują go odtworzyć w bardzo dziecięco-naiwny sposób.
Są osoby, dla których pałac będzie schronieniem. Inni, pomimo niewiadomej, podejmą ryzyko. Zależało nam na tym, by sportretować bohaterki w pełnym spektrum tych postaw. Daniela wybiera system, bo „zadawanie pytań jest nieprzyjemne”. Wybiera poddanie się temu, co zna i rozwijanie się w tym, co zna.
Jedną z największych wartości zawsze było dla mnie to, żeby nie bać się próbować i podejmować ryzyka, by nie tkwić w sytuacjach tylko dlatego, że wydają się bezpieczne. Naturalnym elementem rozwoju jest raz na jakiś czas sprawdzanie tego, czy rzeczywiście jestem w miejscu, w którym chcę być.
Bohaterka Magdy mówi w pewnym momencie, że „ona nie wie, jaki jest jej kolor bez tego miejsca”, czyli tak naprawdę bez kontekstu tego miejsca nie wie, kim jest. Swoją tożsamość musi więc odkryć sama dla siebie i o tym jest jej droga.
Dużą wartością jest dla mnie wolność wyboru i to, co za nią idzie, czyli pełnia obrazu.
Te postaci w zasadzie całe swoje życie są razem, codziennie, niemal 24 godziny na dobę. Znają się na wylot. Nie potrzebują słów, by się porozumiewać. Stąd ich „bycie” jest bardziej cielesne, a komunikacja intuicyjna.
Zależało nam na tym, żeby język, którym się posługują, był specyficzny, trochę zniekształcony. One znają jedynie słowa systemu, frazy z księgi – a ta przeinacza rzeczywistość i nakłada na nią filtr. Dlatego ich komunikacja odbywa się na innych poziomach.
Z Magdą i Danielą znamy się od lat, od dawna ze sobą pracujemy. Poznałyśmy się jeszcze w szkole teatralnej. Z Magdą byłam na roku, a Daniela była w roczniku niżej. Bardzo je cenię, uwielbiam z nimi pracować. Są niezwykle przenikliwe, wszechstronne. Przez to, że ukończyłyśmy tę samą szkołę, zwracamy uwagę na podobne rzeczy. Myślimy o postaciach wielowymiarowo, szukamy mocnego zakorzenienia ich w ciele. A to w pracy z kamerą przełożyło się na bardzo specyficzny rodzaj obecności i ekspresji, w której liczy się każdy niuans.
Natomiast do zagrania postaci Nowej szukaliśmy aktorki w castingu, na który przyszło ponad 200 osób – zależało nam na tym, żeby otworzyć go jak najszerzej. Ostatecznie wybraliśmy Weronikę Humaj. Zadawaliśmy sobie pytanie, jaką twarz miałby system i uznaliśmy, że najbliżej do tego jest energii Wery. Bardzo dziewczęcej, niewinnej, ciepłej – wydała nam się najbardziej podstępna i nietuzinkowa w swojej sile.
Myślę, że to bardzo indywidualna kwestia. Jedni potrzebują jakiegoś mocnego impulsu czy pojedynczej sytuacji, która nadwyręża ich granice, dla innych może to być rozłożona w czasie „niewygoda” bycia w jakimś układzie.
Moment graniczny to dla mnie ten, kiedy zaczynamy zdawać sobie sprawę, czego realnie chcemy i co czujemy, w kontrze do tego, czego oczekują od nas inni.
Niekoniecznie. Bunt jest jednym z elementów, które nas sprawdzają i konfrontują z samymi sobą. Natomiast według mnie to nie zawsze musi być negatywnie nacechowana sytuacja, w której stawiamy się w opozycji do kogoś. Czasem mogą to być też szanse, które odrzucamy ze strachu – że sobie nie poradzimy, że nie jesteśmy gotowi czy wystarczający. W naszym filmie scena spotkania Magdy z psem jest taką właśnie szansą, która przychodzi do niej z zewnątrz i przynosi jej nową energię, wzbudza w niej nowe emocje, których wcześniej nie znała. Pytanie, co ona z tym zrobi. Czy przyjmie i będzie czerpać z tego moc do podjęcia próby wyjścia czy wróci do czegoś, co jest bezpieczne. Punkty zwrotne to nie tylko sytuacje negatywne, ale czasem też pozytywne. Czy mamy odwagę je przyjąć i otworzyć się na nowe możliwości?
Daniela wybiera system i zostaje z Nową. Dwie pozostałe bohaterki obserwujemy w ostatniej scenie z powrotem w pałacu, ale wyraźnie widać, że mentalnie są już gdzieś indziej. Głos systemu wciąż do nich mówi, natomiast one odwracają się i ruszają przed siebie.
Ich świadomość jest dużo bogatsza – widzimy je w tym samym miejscu, natomiast one się zmieniły. To jest ta znacząca różnica. Zyskanie świadomości sprawia, że nawet po powrocie do tego samego miejsca, ustawiasz się wobec niego zupełnie inaczej. Możesz decydować, co z niego bierzesz, a czego nie. I niezależnie od tego, czy zostajesz w nim na godzinę czy na całe życie, masz tę świadomość. Już sam fakt, że odważyły się wyjść na drugą stronę, sprawia, że bycie tam już nigdy nie będzie takie samo.
Dla mnie forma idzie równolegle z treścią.
Chcieliśmy stworzyć wrażenie świata idealnego, w którym nawet pogoda jest przewidywalna. Warstwa wizualna, czyli kostiumy, scenografia, praca kamery i idące za nimi kolory, tekstury, sensualność tego obrazu – to wszystko ma pracować na to, żeby widz chciał się w tym świecie „utopić” i naprawdę miał ochotę tam być – pomimo tego, czym ta rzeczywistość tak naprawdę jest. Opowiadamy ten film bardzo wolno, kadry są statyczne, kamera porusza się bardzo spokojnie. Na wszystko jest czas.
Wynika to z tego, w jakiej kondycji są nasze bohaterki – one nigdzie nie muszą się śpieszyć. Nie mają pracy, do której muszą zdążyć czy dziecka, które muszą nakarmić. Ich trwanie, bycie, puls jest wolny, więc forma naturalnie wynika z tego, jaki świat chcieliśmy zbudować.
Muzyka natomiast od początku miała być kontrapunktem. Tworzyć emocjonalne nasycenie w kontrze do surowego grania i dawać widzowi podskórne wrażenie, że coś tu jednak zgrzyta.
Te porównania są bardzo ciekawe i miło jest zawsze słyszeć od widzów po seansie czy czytać w recenzjach o tym, gdzie dana osoba „pozycjonuje” nasz film, jakie ma z nim skojarzenia.
Co do tego konkretnego porównania – Pina Bausch reprezentuje pewien rodzaj subtelności, lekkości i efemeryczności, a kino Lanthimosa jest dużo bardziej groteskowe, cięższe, momentami brutalne (a wciąż piękne i wizualnie bardzo satysfakcjonujące). Myślę, że połączenie tych dwóch jakości ma rzeczywiście jakieś odzwierciedlenie w naszym filmie – odrobina absurdu i „przesuniętego”, wykrzywionego obrazu świata, ale opowiadana z oddechem i w subtelny sposób.
Dla mnie jednym z największych wyzwań jest odpuszczanie kontroli.
Jako reżyserzy spajamy pracę wielu utalentowanych ludzi, wpuszczając ich wrażliwość do dzieła, które wspólnie tworzymy. Wymaga to dużej odpowiedzialności, za którą idzie kontrola i poczucie, że zrobiło się wszystko najlepiej, jak się umiało. Po czym przychodzi moment, kiedy trzeba tę pracę wypuścić i zostawić, mając poczucie pewnej nieodwracalności.
Do tej pory – realizując spektakle teatralne – miałam do czynienia z mniejszą widownią, w filmie ta skala i dostępność jest dużo większa, a do tego dochodzi fakt, że już nic nie poprawisz, nie zmienisz. Trzeba już tylko pozwolić obrazowi po prostu być.
Nowe było też to, że, tak jak wspomniałaś, byłam po obu stronach jednocześnie. Musiałam się tej dynamiki szybko nauczyć, bo mieliśmy tylko 14 dni zdjęciowych. Przechodzenie między jedną a drugą rolą było trudne przede wszystkim energetycznie. Mam na myśli to, że jako reżyserka masz z tyłu głowy wiele informacji dotyczących samego planu, jego organizacji, pracujesz szybko, na wysokich obrotach, a sekundę później musisz stanąć przed kamerą w zbliżeniu, na którym widać każdy ruch mięśni twarzy, każde mrugnięcie i wejść w rolę bardzo skupionej, wsobnej postaci. To ciągłe przechodzenie z jednego stanu w drugi było ogromnym wyzwaniem, ale też naprawdę niezłą lekcją. Przy okazji pierwszy raz tak szczegółowo miałam szansę zobaczyć, jak pracuje moja twarz i moje ciało oraz na ile to, co sobie założyłam jako reżyserka materializuje się na ekranie.
Każde z nas wnosi do projektu swoje jakości, swoją czujność na pewne detale czy poziomy narracji. A jednocześnie mamy bardzo podobną wrażliwość i gust. Plus nie ma w nas silnej potrzeby zaznaczania, że to jest „moje”, a to jest „twoje”. Nasze ego jest w tym układzie bardzo elastyczne (śmiech). Praca w duecie daje nam szybką weryfikację, możliwość ciągłego odbijania pomysłów od kogoś, komu ufasz.
Nagrody są oczywiście bardzo przyjemne, one w jakiś sposób walidują twoją pracę w oczach innych osób, wspierają twoją późniejszą wiarygodność dla producentów itd. Natomiast zdaję sobie sprawę z ich „chwilowości”. Dla mnie na pewno najcenniejsze jest to, że przy „gloriousie” mieliśmy okazję pracować z cudownymi ludźmi, zbudowaliśmy pełne zaufania relacje, w których dalej chcemy tworzyć. I z perspektywy „codziennego życia” to jest dla mnie największa wartość.
