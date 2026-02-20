Celimar Rivera Cosme tłumaczy muzykę Bad Bunny’ego na język migowy. Niuanse mają znaczenie

Celimar Rivera Cosme: historyczny występ podczas finału Super Bowl LX

– W mojej pracy nie chodzi jedynie o używanie języka migowego w celu zakomunikowania treści osobom głuchoniemym. Równie istotnym elementem jest mój własny flow, interpretacja, styl i nastawienie do prezentowanego przekazu. Dopiero później dołączam do tego tłumaczenie – wyjaśnia pochodząca z górskich rejonów Naranjito w Portoryko, Celimar Rivera Cosme, która jako pierwsza w historii reprezentantka swojego kraju miała okazję uczestniczyć w koncercie odbywającym się w finale Super Bowl LX w charakterze tłumacza języka migowego.

W minionych latach tłumacze języka migowego niejednokrotnie udowadniali, że ich zaangażowanie w interpretacje znanych utworów stanowi równoległe widowisko, w swojej dynamice porównywalne z tym, prezentowanym przez danego artystę. Towarzysząca występowi Rihanny w 2023 r. Justina Miles, nie tylko fizycznie upodobniła się do wokalistki za sprawą imponującej długości tipsów i wyrazistej biżuterii, ale i za pomocą skomplikowanej serii gestów wykonywała tłumaczenie migowe idealnie dostosowane rytmicznie do takich utworów jak między innymi „Where Have You Been”, „Only Girl in the World”, „We Found Love” czy „Rude Boy”. Pierwsze kroki w dziedzinie przekładania muzycznych treści na język migowy w trakcie występów na Super Bowl stawiała zdobywczyni Oscara, głuchoniema aktorka Marlee Matlin, która w 1993 r. towarzyszyła na scenie Garthowi Brooksowi wykonującemu hymn narodowy. W 2016 r. powtórzyła tę sztukę, interpretując śpiew Lady Gagi, a następnie za pośrednictwem mediów społecznościowych dziękując gwieździe za wspólny występ.



Celimar Rivera Cosme: kilkuletnia współpraca z Bad Bunnym

Umiejętność perfekcyjnego przekazania prezentowanych treści za pomocą języka migowego wymaga od danego tłumacza nie tylko nienagannej znajomości tego systemu komunikacji, ale i biegłości w posługiwaniu się tekstami stanowiącymi podstawę interpretacji. W przypadku Celimar Rivera Cosme i ten warunek został spełniony bez zarzutu dzięki wcześniejszej współpracy z Bad Bunnym. Tłumaczka brała udział w jego trasie koncertowej „El Último Tour Del Mundo” w 2022 r. oraz w ubiegłorocznej serii 31 występów w San Juan, które przyciągnęły ponad 600 tys. widzów i wygenerowały dla Portoryko zyski w wysokości 250 mln dol. Używanie portorykańskiego języka migowego (skr. LSPR; oryg. Puerto Rican Sign Language) pozwala osobom głuchoniemym i niedosłyszącym zrozumieć niuanse stylistyczne i niezliczone nawiązania do ich rodzimej kultury, których nie brak w twórczości 31-letniego artysty.

Wprawdzie występ tłumaczki nie był dostępny w głównej transmisji z wydarzenia, to jednak widzowie wymagający wsparcia w zrozumieniu przekazu mieli możliwość uruchomienia takiej opcji w wersji online, co pozwalało im równolegle śledzić wykonanie gwiazdy wieczoru oraz Celimar Rivera Cosme. Na stadionie Levi's Stadium w Santa Clara w Kalifornii, gdzie miało miejsce wydarzenie, jeden z sześciu ekranów przeznaczony był na transmisję w języku migowym. W rozmowie z „Variety” tłumaczka podkreślała, że w sekcji, w której zajmowała miejsce podczas koncertu, przyjęto jej występ z entuzjazmem. – Rosnąca w siłę społeczność głuchoniemych w naszym kraju ma pełną świadomość tego, jaką gwiazdą jest obecnie Bad Bunny. Oni wszyscy bardzo chcieli wybrać się na koncert i to z ich inicjatywy poproszono organizatorów show o możliwość tłumaczenia występu na język migowy. Gdy otrzymałam tę propozycję, zgodziłam się bez wahania. Cieszy mnie, że tłumacze języka migowego są coraz częściej zapraszani na muzyczne wydarzenia tej rangi – mówiła.

Doświadczona tłumaczka zwróciła też uwagę na liczne niuanse językowe, których znajomość warunkuje odpowiednie przełożenie ich na język migowy. – Bad Bunny posługuje się językiem hiszpańskim używanym w Portoryko. W jego utworach jest mnóstwo nawiązań do kultury i tożsamości narodowej. Pojawia się też slang i słownictwo zrozumiałe tylko dla osób z tego rejonu świata. Osoba z innego kręgu kulturowego może tych niuansów nie zrozumieć. Dla przykładu podam jedno słowo z piosenki otwierającej show: „Tití Me Preguntó”. Pierwszy wyraz oznacza „ciocia”, ale inaczej brzmi on w języku używanym w Portoryko, a inaczej w tradycyjnym hiszpańskim, gdzie jego odpowiednikiem jest „Tia”. W języku migowym należy każde z nich pokazać inaczej – zastrzega.

