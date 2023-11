Fatalne zaniedbanie ze strony British Museum. Tłumaczka walczy o swoje prawa

Czytaj więcej Kultura "Synteza sztuk "Magdaleny Abakanowicz w Desa Unicum. Wystawa warta zobaczenia Od 10 do 23 listopada 2023 roku w Desa Unicum można oglądać monograficzną wystawę Magdaleny Abakanowicz. To rzadka okazja do tego, by zobaczyć wiele prac z różnych okresów twórczości artystki w jednym miejscu.

Wang wskazuje na znacznie szerszy problem wynikający z tego incydentu: praca i zasługi tłumaczy często są pomijane i pozostają w cieniu osiągnięć autora oryginału.

#NameTheTranslator

Internetowa akcja #NameTheTranslator ma temu zapobiec, zachęcając wydawców, edytorów i recenzentów do podawania nazwisk tłumaczy wraz z danymi autorów. – Bez tłumaczy te dzieła nie byłyby dostępne – zauważa Wang. Brak uznania dla tłumaczy podważa ich nakład pracy włożony w wykonanie przekładu. Przy dziełach literackich tłumaczenie nie polega na skopiowaniu tekstu do internetowego translatora. Jest to praca wymagająca rozległej wiedzy i umiejętności, co również podkreśla Yilin Wang: – Kiedy tłumaczę, korzystam z szerokiego zakresu wiedzy o poezji angielskiej i literaturze chińskiej. Robię dogłębny research dotyczący autora oryginału oraz czasów, w jakich tworzył. Co więcej, przygotowuję 10 do 15 konspektów danego tłumaczenia, aby dobrać właściwe słowa, odpowiednie środki językowe, dostosować wyrażenia idiomatyczne do brzmienia oryginału i wreszcie znaleźć sposób na uchwycenie ducha danego poematu i oddanie warstwy emocjonalnej dzieła. Nie ma to nic wspólnego z automatycznym tłumaczeniem słowo po słowie – wyjaśnia Wang.

Odnosi się to zwłaszcza do języka chińskiego, który charakteryzuje się zupełnie inną składnią niż język angielski i trudno mówić tutaj o tłumaczeniu maszynowym. Tak więc pominięcie tłumacza w przypadku tak złożonych dzieł jest zdaniem Wang tym bardziej dotkliwe, jako że podważa ich gigantyczny wysiłek włożony w oddanie brzmienia oryginalnej chińskiej poezji.

– Nalegam, aby władze British Museum zechciały podjąć ze mną rozmowę i negocjacje w dobrej wierze. Życzyłabym sobie, aby wykazali się większą empatią i pokorą w tej istotnej kwestii – apeluje Wang – To bardzo ważne, aby prowadzić dyskusje na temat praw autorskich i uznania pracy tłumaczy za równoznaczną z pracą autora oryginału. Tego typu zaniechania nie powinny mieć miejsca w przyszłości – dodaje.

Po niemal 2-miesięcznych negocjacjach i zakrojonej na szeroką skalę kampanii w mediach społecznościowych, British Museum zdecydowało się ponownie włączyć tłumaczenia Yilin Wang do trwającej wystawy, tym razem oferując jednak pełną zapłatę i rekompensatę finansową. Wang przyznaje, że choć proces był żmudny i długotrwały, to jednak jej cel został osiągnięty, co stanowi istotny krok w docenieniu i uznaniu pracy tłumacza, tak często niewidocznej i pomijanej.