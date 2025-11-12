Od zarania średniowiecza kobiety były aktywne na polu literatury, choć do naszych czasów zachowało się bardzo niewiele dzieł ich autorstwa. Niemniej, naukowcy odkrywają coraz to nowe i unikatowe manuskrypty, które potwierdzają znaczący wpływ kobiet na kształtowanie się europejskiej kultury.

Jednym z takich dzieł jest manuskrypt pochodzący z niemieckiego żeńskiego opactwa z Essen w regionie Nadrenii-Północnej Westfalii, jednego z najważniejszych ośrodków intelektualnych na terenie Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Społeczność kanoniczek, która działała w opactwie, posiadała bogatą bibliotekę manuskryptów o różnej tematyce, tworzyła też własne rękopisy.

Manuskrypt z Essen. Jedno z nielicznych średniowiecznych dzieł autorstwa kobiet trafi na aukcję

To właśnie z Essen pochodzi X-wieczny ewangeliarz, którego autorkami były tamtejsze kanoniczki. To jedno z niewielu wczesnośredniowiecznych dzieł, które napisały kobiety. Unikatowy manuskrypt już 10 grudnia trafi na aukcję w londyńskiej siedzibie domu aukcyjnego Christie’s, o czym poinformował branżowy serwis Artnet.

Naukowcom udało się ustalić płeć autorek manuskryptu na podstawie znajdujących się w nim zwrotów w języku łacińskim. Są to między innymi takie określenia jak „służebnice Boże”. Zdaniem ekspertów, z uwagi na niewielkie rozmiary ewangeliarza, najprawdopodobniej korzystano z niego prywatnie.