Aktualizacja: 12.11.2025 21:00 Publikacja: 12.11.2025 10:37
Ewangeliarz z Essen jest jednym z bardzo niewielu tego rodzaju manuskryptów pochodzących z X wieku, jakie kiedykolwiek trafiły na licytację.
Foto: Adobe Stock
Od zarania średniowiecza kobiety były aktywne na polu literatury, choć do naszych czasów zachowało się bardzo niewiele dzieł ich autorstwa. Niemniej, naukowcy odkrywają coraz to nowe i unikatowe manuskrypty, które potwierdzają znaczący wpływ kobiet na kształtowanie się europejskiej kultury.
Jednym z takich dzieł jest manuskrypt pochodzący z niemieckiego żeńskiego opactwa z Essen w regionie Nadrenii-Północnej Westfalii, jednego z najważniejszych ośrodków intelektualnych na terenie Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Społeczność kanoniczek, która działała w opactwie, posiadała bogatą bibliotekę manuskryptów o różnej tematyce, tworzyła też własne rękopisy.
To właśnie z Essen pochodzi X-wieczny ewangeliarz, którego autorkami były tamtejsze kanoniczki. To jedno z niewielu wczesnośredniowiecznych dzieł, które napisały kobiety. Unikatowy manuskrypt już 10 grudnia trafi na aukcję w londyńskiej siedzibie domu aukcyjnego Christie’s, o czym poinformował branżowy serwis Artnet.
Czytaj więcej
W Muzeum Sztuki Cykladzkiej w Atenach otworzyła się niedawno duża wystawa, której głównymi bohate...
Naukowcom udało się ustalić płeć autorek manuskryptu na podstawie znajdujących się w nim zwrotów w języku łacińskim. Są to między innymi takie określenia jak „służebnice Boże”. Zdaniem ekspertów, z uwagi na niewielkie rozmiary ewangeliarza, najprawdopodobniej korzystano z niego prywatnie.
Ewangeliarz z Essen jest jednym z bardzo niewielu tego rodzaju manuskryptów pochodzących z X wieku, jakie kiedykolwiek trafiły na licytację. Jak informuje dom aukcyjny Christie’s, może to być pierwszy ewangeliarz autorstwa kobiet, jaki pójdzie pod młotek. Organizatorzy aukcji spodziewają się, że cena sprzedaży rękopisu uplasuje się w przedziale między 700 tys. a milionem funtów, czyli między około 880 tysiącami a 1,3 miliona dolarów.
Kanoniczki z funkcjonującego od połowy IX wieku opactwa z Essen miały arystokratyczne pochodzenie. Co ciekawe, choć na co dzień prowadziły skromne życie mniszek, miały prawo zachować swoje majątki. Były znakomicie wykształcone i brały też aktywny udział w życiu intelektualnym miasta, odprawiały też liturgie.
Zdaniem naukowców ewangeliarz powstał prawdopodobnie na początku X wieku. Napisały go najpewniej dwie kanoniczki, co wynika z subtelnych różnic między stylami pisma. Spisanie ewangeliarza mogło zająć jego autorkom od kilku miesięcy do nawet kilku lat – w zależności od ich wieku, a także od liczby ich codziennych obowiązków.
Czytaj więcej
Na ten moment kilka pokoleń miłośników sztuki musiało czekać przez wiele dekad. Obraz "Pokutująca...
W 1803 r. rozwiązano opactwo w Essen i manuskrypt trafił do kolekcji pewnego teologa z Magdeburga. Jeszcze w tym samym wieku, w 1869 r. nabyło go jedno z seminariów duchownych w Stanach Zjednoczonych, gdzie rękopis przeleżał w zapomnieniu przez blisko sto lat.
Ewangeliarz z Essen wraz z innymi unikatowymi rękopisami, szkicami i rycinami, które trafią na aukcję, będzie można oglądać na ogólnodostępnej wystawie w siedzibie Christie’s w Londynie. Zysk ze sprzedaży przedmiotów trafi na konto Królewskiego Towarzystwa Medycznego.
Źródło:
www.artnet.com
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Od zarania średniowiecza kobiety były aktywne na polu literatury, choć do naszych czasów zachowało się bardzo niewiele dzieł ich autorstwa. Niemniej, naukowcy odkrywają coraz to nowe i unikatowe manuskrypty, które potwierdzają znaczący wpływ kobiet na kształtowanie się europejskiej kultury.
Jednym z takich dzieł jest manuskrypt pochodzący z niemieckiego żeńskiego opactwa z Essen w regionie Nadrenii-Północnej Westfalii, jednego z najważniejszych ośrodków intelektualnych na terenie Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Społeczność kanoniczek, która działała w opactwie, posiadała bogatą bibliotekę manuskryptów o różnej tematyce, tworzyła też własne rękopisy.
Jennifer Lawrence przyznaje, że niepewnie czuje się podczas wywiadów, a w poprzednich wystąpieniach była, jak to...
Program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
W języku japońskim istnieje szereg słów powstałych dla uchwycenia unikalnych zjawisk lub uczuć. Tsundoku oznacza...
W świecie, w którym sztuczna inteligencja coraz częściej wkracza w sztukę, artystka Antje Majewski mówi, dlaczeg...
Zdobywczyni kilkunastu nagród filmowych, odnosząca sukcesy bizneswoman i założycielka klubu książki, Reese Withe...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Na fali ogromnej popularności najnowszego albumu Taylor Swift, „The Life of a Showgirl”, gwiazda zapowiada kolej...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas