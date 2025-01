Kobiety w starożytnej Grecji żyły inaczej, niż dotychczas sądzono? Wyjątkowa wystawa

Jak wyglądało życie starożytnych Greczynek?

„Na tyle, na ile pozwalają nam nasze źródła dotyczące życia kobiet z Cyklad, obserwujemy ich coraz większą widoczność, począwszy od okresu hellenistycznego” – pisze cytowana przez branżowy serwis Artnet ekspertka w dziedzinie starożytnej Grecji i Rzymu Sophia Zoumbaki w swoim eseju znajdującym się w katalogu do wystawy.

„Bariery na tle płci istniały przez całą starożytność, jednak kobiety wykorzystywały każdą sposobność, aby brać udział w życiu społecznym – przede wszystkim w sferze religijnej – ale również aby związać koniec z końcem, prowadzić dom i radzić sobie z wymagającymi codziennymi obowiązkami domowymi” – dodaje Zoumbaki.

Czytaj więcej Kultura Rewolucyjne odkrycie polskiej badaczki. Zmienia spojrzenie na średniowieczną sztukę Dr Magdalena Łaptaś z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprezentowała nową interpretację malowideł z Katedry w Faras. Badaczka sugeruje, że dwie z nich przedstawiają sceny z dzieciństwa Marii, a nie apostołów czy Chrystusa, jak sądzono wcześniej.

„Odkryliśmy te historie i połączenia na zasadzie obierania cebuli” – tłumaczy na oficjalnej stronie Muzeum Sztuki Cykladzkiej dyrektor naukowy Panagiotis Iossif. „Usunęliśmy filtr męskiej perspektywy, aby dotrzeć do sedna i sprawdzić, co mówią nam kobiety Cyklad; w wielu przypadkach w ogóle nie były one przedmiotem studiów, a ich historie były zwykle przemilczane”.

Wystawa „Kykladitisses: Untold stories of women in the Cyclades” dotyczy nie tylko czasów starożytnych. Zwiedzający mogą prześledzić historię kobiet zamieszkujących archipelag Cyklad aż do XIX wieku. Wystawa w Muzeum Sztuki Cykladzkiej w Atenach potrwa do 4 maja 2025 roku, potem będzie można ją oglądać w Muzeum Archeologicznym na Santorynie.

Źródła:

www.artnet.com

www.cycladic.gr

www.news.artnet.com